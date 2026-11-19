Αθωώθηκε ο τράπερ Ivan Greko για την υπόθεση αρπαγής και ξυλοδαρμού γιου επιχειρηματία στην Ηλιούπολη το 2025
Αθωώθηκε ο τράπερ Ivan Greko για την υπόθεση αρπαγής και ξυλοδαρμού γιου επιχειρηματία στην Ηλιούπολη το 2025
Ο τράπερ κατηγορούνταν για αρπαγή, εκβίαση και οπλοφορία - Η απόφαση εκδόθηκε σήμερα από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών
Αθώος κρίθηκε από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών ο τράπερ Ivan Greko για τις κατηγορίες της αρπαγής, της εκβίασης και της οπλοφορίας.
Ο τράπερ είχε συλληφθεί και στην συνέχεια είχε αφεθεί ελεύθερος με την κατηγορία ότι συμμετείχε στην απαγωγή και το ξυλοδαρμό γιου επιχειρηματία στην Ηλιούπολη, τον Μάϊο του 2025.
Ο ίδιος στην απολογία του είχε αρνηθεί τις κατηγορίες και είχε υποστηρίξει ότι δεν γνώριζε το θύμα.
Η ανακοίνωση του δικηγόρου του Ivan Greko
«Με σημερινή απόφασή του, μετά από μια ενδελεχή και εξαντλητική αποδεικτική διαδικασία, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών ΑΘΩΩΣΕ πλήρως και οριστικώς τον εντολέα μας, κ. Ε. Σ. (γνωστό και επιτυχημένο συνθέτη και τραγουδιστή της σύγχρονης ελληνικής TRAP μουσικής σκηνής με το ψευδώνυμο IVAN GREKO), από όλες τις κατηγορίες της δήθεν “αρπαγής”, δήθεν “εκβίασης” και δήθεν “οπλοφορίας”, για τις οποίες είχε προ ολίγων μηνών διασυρθεί πανελληνίως σε όλα τα ΜΜΕ, με τα ανώνυμα σχόλια του διαδικτυακού όχλου να έχουν προεξοφλήσει την καταδίκη του.
Θυμίζουμε (και αυτό ισχύει για όλες τις, λεγόμενες, “υποθέσεις μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος”, που μονοθεματικά – πολλές φορές – απασχολούν την κοινή γνώμη), ότι, στο τέλος, όταν πλέον η Δικαιοσύνη βρίσκεται αντιμέτωπη μόνον με τα πραγματικά αποδεικτικά στοιχεία και όχι με “πληροφορίες” από ανώνυμες και σκοτεινές “πηγές”, η Αλήθεια αποκαλύπτεται και ο νόμος εφαρμόζεται παντού και πάντοτε».
Ο τράπερ είχε συλληφθεί και στην συνέχεια είχε αφεθεί ελεύθερος με την κατηγορία ότι συμμετείχε στην απαγωγή και το ξυλοδαρμό γιου επιχειρηματία στην Ηλιούπολη, τον Μάϊο του 2025.
Ο ίδιος στην απολογία του είχε αρνηθεί τις κατηγορίες και είχε υποστηρίξει ότι δεν γνώριζε το θύμα.
Η ανακοίνωση του δικηγόρου του Ivan Greko
«Με σημερινή απόφασή του, μετά από μια ενδελεχή και εξαντλητική αποδεικτική διαδικασία, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών ΑΘΩΩΣΕ πλήρως και οριστικώς τον εντολέα μας, κ. Ε. Σ. (γνωστό και επιτυχημένο συνθέτη και τραγουδιστή της σύγχρονης ελληνικής TRAP μουσικής σκηνής με το ψευδώνυμο IVAN GREKO), από όλες τις κατηγορίες της δήθεν “αρπαγής”, δήθεν “εκβίασης” και δήθεν “οπλοφορίας”, για τις οποίες είχε προ ολίγων μηνών διασυρθεί πανελληνίως σε όλα τα ΜΜΕ, με τα ανώνυμα σχόλια του διαδικτυακού όχλου να έχουν προεξοφλήσει την καταδίκη του.
Θυμίζουμε (και αυτό ισχύει για όλες τις, λεγόμενες, “υποθέσεις μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος”, που μονοθεματικά – πολλές φορές – απασχολούν την κοινή γνώμη), ότι, στο τέλος, όταν πλέον η Δικαιοσύνη βρίσκεται αντιμέτωπη μόνον με τα πραγματικά αποδεικτικά στοιχεία και όχι με “πληροφορίες” από ανώνυμες και σκοτεινές “πηγές”, η Αλήθεια αποκαλύπτεται και ο νόμος εφαρμόζεται παντού και πάντοτε».
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