Δημοσκόπηση Interview: Στο 29,4% η ΝΔ, στο 15,7% η ΕΛΑΣ, στο 14,5% το ΠΑΣΟΚ, με 10 κόμματα η Βουλή

Όσον αφορά το ενδεχόμενο στις επόμενες εκλογές να μην υπάρξει αυτοδυναμία, το 33% επιλέγει το σενάριο συνεργασία Κεντροαριστεράς/Αριστεράς (πχ, ΕΛΑΣ, ΠΑΣΟΚ κ.ά.), το 30% νέες εκλογές μέχρι να προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση, το 18% κυβέρνηση ευρείας συνεργασίας (οικουμενική), το 11% κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, το 5% συνεργασία ΝΔ με κόμματα στα δεξιά της και 3% ΔΓ/ΔΑ.Η δημοσκόπηση καταγράφει, τέλος, τη στάση των ερωτηθέντων όσον αφορά τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στην Τουρκία και το ποια πρέπει να είναι η βασική προτεραιότητα της Αθήνας απέναντι στην Άγκυρα με το 55% να λέει ότι πρώτη προτεραιότητα της επόμενης κυβέρνησης θα πρέπει να είναι η αντιμετώπιση της ακρίβειας και το 41% να ζητά μείωση τιμών σε βασικά αγαθά και ενέργεια.