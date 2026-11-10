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Μάχη για τη ζωή του δίνει ηλικιωμένος που έφαγε δηλητηριώδη μανιτάρια στα Ιωάννινα, προκάλεσαν σοβαρές βλάβες σε ζωτικά όργανα
Μάχη για τη ζωή του δίνει ηλικιωμένος που έφαγε δηλητηριώδη μανιτάρια στα Ιωάννινα, προκάλεσαν σοβαρές βλάβες σε ζωτικά όργανα
Ο ηλικιωμένος είχε μαζέψει μόνος του τα μανιτάρια από ορεινή περιοχή του Δήμου Δωδώνης
Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων ηλικιωμένος από χωριό του Δήμου Δωδώνης, ο οποίος υπέστη σοβαρή δηλητηρίαση μετά την κατανάλωση άγριων μανιταριών που είχε συλλέξει ο ίδιος.
Σύμφωνα με πληροφορίες του EpirusPost, οι τοξίνες έχουν προκαλέσει εκτεταμένες βλάβες σε ζωτικά όργανα, με αποτέλεσμα η κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Μάλιστα, λόγω της σοβαρότητας των επιπλοκών, έχει ήδη κινηθεί η διαδικασία για την εγγραφή του στη λίστα μεταμοσχεύσεων.
Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, όταν ο ηλικιωμένος κατανάλωσε μανιτάρια που είχε προηγουμένως μαζέψει από ορεινή περιοχή, χωρίς να γνωρίζει ότι ήταν δηλητηριώδη.
Λίγη ώρα αργότερα εμφάνισε συμπτώματα δηλητηρίασης και κρίθηκε αναγκαία η άμεση μεταφορά του στο νοσοκομείο.
Οι γιατροί προχώρησαν στην αντιμετώπιση του περιστατικού και αργά το ίδιο βράδυ του χορηγήθηκε αντίδοτο για τις τοξίνες.
Παρά τις ιατρικές παρεμβάσεις, η κατάσταση του ηλικιωμένου επιδεινώθηκε, με τους θεράποντες ιατρούς να δίνουν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή.
Σύμφωνα με πληροφορίες του EpirusPost, οι τοξίνες έχουν προκαλέσει εκτεταμένες βλάβες σε ζωτικά όργανα, με αποτέλεσμα η κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Μάλιστα, λόγω της σοβαρότητας των επιπλοκών, έχει ήδη κινηθεί η διαδικασία για την εγγραφή του στη λίστα μεταμοσχεύσεων.
Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, όταν ο ηλικιωμένος κατανάλωσε μανιτάρια που είχε προηγουμένως μαζέψει από ορεινή περιοχή, χωρίς να γνωρίζει ότι ήταν δηλητηριώδη.
Λίγη ώρα αργότερα εμφάνισε συμπτώματα δηλητηρίασης και κρίθηκε αναγκαία η άμεση μεταφορά του στο νοσοκομείο.
Οι γιατροί προχώρησαν στην αντιμετώπιση του περιστατικού και αργά το ίδιο βράδυ του χορηγήθηκε αντίδοτο για τις τοξίνες.
Παρά τις ιατρικές παρεμβάσεις, η κατάσταση του ηλικιωμένου επιδεινώθηκε, με τους θεράποντες ιατρούς να δίνουν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή.
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