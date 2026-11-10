Κυβέρνηση σε Τσίπρα μετά τις αιχμές για ειδικό δικαστήριο: «Μιλάει ο πρωθυπουργός του ποινικού κώδικα και των καταδικασμένων υπουργών;»
Κυβέρνηση σε Τσίπρα μετά τις αιχμές για ειδικό δικαστήριο: «Μιλάει ο πρωθυπουργός του ποινικού κώδικα και των καταδικασμένων υπουργών;»
«Ο κ. Τσίπρας δεν είναι δικαστής. Ένας πολιτικός αρχηγός 20 ετών αντί να κάνει τον κήνσορα της ηθικής, να κάνει την αυτοκριτική του» είπε ο Παύλος Μαρινάκης
Χωρίς να ανεβάσει κατακόρυφα τους τόνους απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, η κυβέρνηση σήκωσε χθες το βράδυ το γάντι στις κατηγορίες του πρώην πρωθυπουργού για τη διαφθορά από το ITV των Ιωαννίνων, με τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ να ανοίγει και παράθυρο για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες του πρωθυπουργού που θα πρέπει να διερευνηθούν.
«Ποιος μιλάει; Ο πρωθυπουργός του ποινικού κώδικα με βάση τα όσα είπε και ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης του Σταύρος Κοντονής; Ο πρωθυπουργός των δύο αμετάκλητα καταδικασμένων υπουργών από το Ειδικό Δικαστήριο;», διερωτήθηκε χθες το βράδυ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στην εκπομπή «Ευθέως» του ERTNEWS.
Ο κ. Μαρινάκης απέδωσε στον κ. Τσίπρα «rebranding εικόνας», κατηγορώντας τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ ότι θέλει να παρουσιαστεί ως άμωμος και μοναδικός εκπρόσωπος της ηθικής στην πολιτική σκηνή. «Ο κ. Τσίπρας δεν είναι δικαστής. Ένας πολιτικός αρχηγός 20 ετών αντί να κάνει τον κήνσορα της ηθικής, να κάνει την αυτοκριτική του», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Χωρίς εμφανή διάθεση να εκπέμψει στους υψηλούς τόνους των προηγούμενων ημερών, με φόντο τη συζήτηση για την αναθεώρηση του Ποινικού Κώδικα μεταξύ ευρωεκλογών και εθνικών εκλογών το 2019, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι «μεγάλο μέρος της αντιπολίτευσης επιχειρεί να πολιτικοποιήσει ποινικές υποθέσεις ή να ποινικοποιήσει την πολιτική ζωή του τόπου».
Απέδωσε πάντως στον κ. Τσίπρα προσπάθεια δημιουργίας τοξικού κλίματος, με φόντο την πρόσφατη ανακοίνωση της ΕΛΑΣ με τη φράση «βουλώστε το» και τις απειλές για δικαστήρια. »Δεν πάει έτσι πουθενά η κατάσταση. Το ποιος θα λογοδοτήσει και πώς στη δικαιοσύνη, το κρίνει η δικαιοσύνη», είπε ο κ. Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι σε μεγάλο μέρος η υπόθεση των υποκλοπών έχει κριθεί με αλλεπάλληλα βουλεύματα του Αρείου Πάγου.
Από την άλλη, είναι εμφανές ότι ο κ. Τσίπρας θέλει να εκπέμψει σε υψηλά ντεσιμπέλ έναντι του κ. Μητσοτάκη, πλαγιοκοπώντας την κυβέρνηση για θέματα διαφθοράς και βάζοντας πλέον στο τραπέζι ακόμα και το ενδεχόμενο ενός ειδικού δικαστηρίου. Μιλώντας στο κανάλι ΙTV των Ιωαννίνων με φόντο και την υπόθεση των υποκλοπών και τη διασύνδεση αυτής με το πρωθυπουργικό περιβάλλον, ο κ. Τσίπρας αποκάλεσε και πάλι «αρχιερέα της διαφθοράς» τον κ. Μητσοτάκη, προσθέτοντας ότι αυτός επινόησε το επιτελικό κράτος και άρα έχει εποπτεία και ευθύνη. «Την πολιτική ευθύνη την έχει στο 100% ο ίδιος και το αν έχει και ποινικές ευθύνες, για όσα συμβαίνουν, μένει να κριθεί όταν λογοδοτήσει, γιατί κάποια στιγμή θα λογοδοτήσει, πρωτίστως στον ελληνικό λαό, αλλά και στην ελληνική δικαιοσύνη», είπε χθες ο κ. Τσίπρας, με μια φράση που αναμένεται να προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις.
Σημειωτέον, σήμερα το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα τοποθετηθεί εφ’ όλης της ύλης στο συνέδριο Greece Talks που διοργανώνει το Πρώτο Θέμα οπότε και αναμένεται να φανεί κατά πόσο θα «σηκώσει το γάντι».
«Ποιος μιλάει; Ο πρωθυπουργός του ποινικού κώδικα με βάση τα όσα είπε και ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης του Σταύρος Κοντονής; Ο πρωθυπουργός των δύο αμετάκλητα καταδικασμένων υπουργών από το Ειδικό Δικαστήριο;», διερωτήθηκε χθες το βράδυ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στην εκπομπή «Ευθέως» του ERTNEWS.
Ο κ. Μαρινάκης απέδωσε στον κ. Τσίπρα «rebranding εικόνας», κατηγορώντας τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ ότι θέλει να παρουσιαστεί ως άμωμος και μοναδικός εκπρόσωπος της ηθικής στην πολιτική σκηνή. «Ο κ. Τσίπρας δεν είναι δικαστής. Ένας πολιτικός αρχηγός 20 ετών αντί να κάνει τον κήνσορα της ηθικής, να κάνει την αυτοκριτική του», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Χωρίς εμφανή διάθεση να εκπέμψει στους υψηλούς τόνους των προηγούμενων ημερών, με φόντο τη συζήτηση για την αναθεώρηση του Ποινικού Κώδικα μεταξύ ευρωεκλογών και εθνικών εκλογών το 2019, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι «μεγάλο μέρος της αντιπολίτευσης επιχειρεί να πολιτικοποιήσει ποινικές υποθέσεις ή να ποινικοποιήσει την πολιτική ζωή του τόπου».
Απέδωσε πάντως στον κ. Τσίπρα προσπάθεια δημιουργίας τοξικού κλίματος, με φόντο την πρόσφατη ανακοίνωση της ΕΛΑΣ με τη φράση «βουλώστε το» και τις απειλές για δικαστήρια. »Δεν πάει έτσι πουθενά η κατάσταση. Το ποιος θα λογοδοτήσει και πώς στη δικαιοσύνη, το κρίνει η δικαιοσύνη», είπε ο κ. Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι σε μεγάλο μέρος η υπόθεση των υποκλοπών έχει κριθεί με αλλεπάλληλα βουλεύματα του Αρείου Πάγου.
Από την άλλη, είναι εμφανές ότι ο κ. Τσίπρας θέλει να εκπέμψει σε υψηλά ντεσιμπέλ έναντι του κ. Μητσοτάκη, πλαγιοκοπώντας την κυβέρνηση για θέματα διαφθοράς και βάζοντας πλέον στο τραπέζι ακόμα και το ενδεχόμενο ενός ειδικού δικαστηρίου. Μιλώντας στο κανάλι ΙTV των Ιωαννίνων με φόντο και την υπόθεση των υποκλοπών και τη διασύνδεση αυτής με το πρωθυπουργικό περιβάλλον, ο κ. Τσίπρας αποκάλεσε και πάλι «αρχιερέα της διαφθοράς» τον κ. Μητσοτάκη, προσθέτοντας ότι αυτός επινόησε το επιτελικό κράτος και άρα έχει εποπτεία και ευθύνη. «Την πολιτική ευθύνη την έχει στο 100% ο ίδιος και το αν έχει και ποινικές ευθύνες, για όσα συμβαίνουν, μένει να κριθεί όταν λογοδοτήσει, γιατί κάποια στιγμή θα λογοδοτήσει, πρωτίστως στον ελληνικό λαό, αλλά και στην ελληνική δικαιοσύνη», είπε χθες ο κ. Τσίπρας, με μια φράση που αναμένεται να προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις.
Σημειωτέον, σήμερα το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα τοποθετηθεί εφ’ όλης της ύλης στο συνέδριο Greece Talks που διοργανώνει το Πρώτο Θέμα οπότε και αναμένεται να φανεί κατά πόσο θα «σηκώσει το γάντι».
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