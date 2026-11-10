Νέα πτώση ατόμου από μπαλκόνι στη Θεσσαλονίκη, η τρίτη μέσα σε μία ημέρα
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη

Νέα πτώση ατόμου από μπαλκόνι στη Θεσσαλονίκη, η τρίτη μέσα σε μία ημέρα

Στο σημείο έσπευσαν δύο ασθενοφόρα, περιπολικό αλλά καθώς και ένας γερανός

Νέα πτώση ατόμου από μπαλκόνι στη Θεσσαλονίκη, η τρίτη μέσα σε μία ημέρα
4 ΣΧΟΛΙΑ
Νέα πτώση ατόμου από μπαλκόνι σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό καταγράφηκε λίγο πριν τις 16:00 επί της οδού Τσιμισκή στο ύψος της Αγίας Σοφίας, στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με το voria.gr, στο σημείο έσπευσαν δύο ασθενοφόρα, περιπολικό καθώς και ένας γερανός. Το άτομο, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν γίνει γνωστά, φέρεται να έπεσε από το μπαλκόνι του τρίτου ορόφου στον πρώτο όροφο.

Το άτομο διακομίστηκε σε νοσοκομείο της πόλης, χωρίς να υπάρχουν μέχρι στιγμής περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.

Υπενθυμίζεται πως σήμερα το πρωί δύο άνθρωποι, ένας 38χρονος και μία 66χρονη, έχασαν τη ζωή τους σε διαφορετικές περιπτώσεις μετά από πτώσεις από μπαλκόνια στην περιοχή της Μοναστηρίου και του Λαγκαδά αντίστοιχα.
4 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το ελληνικό κριθάρι περνά από το χωράφι στην εποχή των δεδομένων

Το ελληνικό κριθάρι περνά από το χωράφι στην εποχή των δεδομένων

Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν  αξία για τους παραγωγούς. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης