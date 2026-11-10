Νέα πτώση ατόμου από μπαλκόνι στη Θεσσαλονίκη, η τρίτη μέσα σε μία ημέρα
Νέα πτώση ατόμου από μπαλκόνι στη Θεσσαλονίκη, η τρίτη μέσα σε μία ημέρα
Στο σημείο έσπευσαν δύο ασθενοφόρα, περιπολικό αλλά καθώς και ένας γερανός
Νέα πτώση ατόμου από μπαλκόνι σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη.
Το περιστατικό καταγράφηκε λίγο πριν τις 16:00 επί της οδού Τσιμισκή στο ύψος της Αγίας Σοφίας, στο κέντρο της πόλης.
Σύμφωνα με το voria.gr, στο σημείο έσπευσαν δύο ασθενοφόρα, περιπολικό καθώς και ένας γερανός. Το άτομο, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν γίνει γνωστά, φέρεται να έπεσε από το μπαλκόνι του τρίτου ορόφου στον πρώτο όροφο.
Το άτομο διακομίστηκε σε νοσοκομείο της πόλης, χωρίς να υπάρχουν μέχρι στιγμής περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.
Υπενθυμίζεται πως σήμερα το πρωί δύο άνθρωποι, ένας 38χρονος και μία 66χρονη, έχασαν τη ζωή τους σε διαφορετικές περιπτώσεις μετά από πτώσεις από μπαλκόνια στην περιοχή της Μοναστηρίου και του Λαγκαδά αντίστοιχα.
Το περιστατικό καταγράφηκε λίγο πριν τις 16:00 επί της οδού Τσιμισκή στο ύψος της Αγίας Σοφίας, στο κέντρο της πόλης.
Σύμφωνα με το voria.gr, στο σημείο έσπευσαν δύο ασθενοφόρα, περιπολικό καθώς και ένας γερανός. Το άτομο, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν γίνει γνωστά, φέρεται να έπεσε από το μπαλκόνι του τρίτου ορόφου στον πρώτο όροφο.
Το άτομο διακομίστηκε σε νοσοκομείο της πόλης, χωρίς να υπάρχουν μέχρι στιγμής περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.
Υπενθυμίζεται πως σήμερα το πρωί δύο άνθρωποι, ένας 38χρονος και μία 66χρονη, έχασαν τη ζωή τους σε διαφορετικές περιπτώσεις μετά από πτώσεις από μπαλκόνια στην περιοχή της Μοναστηρίου και του Λαγκαδά αντίστοιχα.
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