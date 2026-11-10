Βενιζέλος: Θετικό επίτευγμα η μείωση της ανεργίας, ορθή η πρόωρη εξόφληση δανείων, αλλά η χώρα δεν πήρε τη νέα αφετηρία που της άξιζε μετά την κρίση
Βενιζέλος: Θετικό επίτευγμα η μείωση της ανεργίας, ορθή η πρόωρη εξόφληση δανείων, αλλά η χώρα δεν πήρε τη νέα αφετηρία που της άξιζε μετά την κρίση
Ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Σαμαρά μίλησε στην παρουσίαση του βιβλίου «Μετά τα μνημόνια: οι χαμένες ευκαιρίες» του Νίκου Χριστοδουλάκη
Η χώρα δεν αξιοποίησε την ευκαιρία που της έδωσαν τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Αυτό ήταν το κοινό σημείο του Ευάγγελου Βενιζέλου και του Νίκου Χριστοδουλάκη στην παρουσίαση του βιβλίου του δεύτερου «Μετά τα μνημόνια: οι χαμένες ευκαιρίες» (εκδόσεις Παπαζήση) στην ΕΣΗΕΑ. Ο κ. Βενιζέλος μίλησε για «αυτόματο πιλότο» στην οικονομία, ενώ ο συγγραφέας υποστήριξε ότι οι πόροι του Ταμείου πήγαν στο «μπετόν» και την πολυτελή κατανάλωση.
Ο κ. Βενιζέλος μίλησε για τη «νέα αφετηρία» που δεν έγινε, ο κ. Χριστοδουλάκης για το πού κατέληξαν τα κονδύλια.
Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, καθώς και οι Τάσος Γιαννίτσης, Γκίκας Χαρδούβελης, Μιλένα Αποστολάκη, Δημήτρης Μάντζος, Παύλος Χρηστίδης, Πάρις Κουκουλόπουλος, Φραγκίσκος Παρασύρης, Στέφανος Παραστατίδης, Πάνος Μπεγλίτης, Κατερίνα Μπατζελή, Στέφανος Τζουμάκας και Χρήστος Σπίρτζης. Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Δόγκας, ενώ χαιρετισμό, εκ μέρους του εκδοτικού οίκου, απηύθυνε η Κατερίνα Μάρκου.
Σε αυτό το πλαίσιο αναγνώρισε «όλα τα θετικά επιτεύγματα», όπως τη μείωση της ανεργίας. Ορθές χαρακτήρισε την πρόωρη εξόφληση και τις εξαγορές δανείων και σημείωσε ότι η δημοσιονομική εξυγίανση τοποθετεί τη χώρα σε ασφαλέστερη θέση από την Ιταλία ή τη Γαλλία.
Σήμερα, με αμυντικούς μηχανισμούς, είπε, μπορούμε να απολαύσουμε την επάνοδο στην κανονικότητα και να βάλουμε «μέσα σε μια παρένθεση τη δεκαετία της κρίσης». Η νέα αφετηρία όμως δεν επιτεύχθηκε, πρόσθεσε, παρά τους ενωσιακούς πόρους και την «εύνοια της τύχης» που ήταν η πανδημία.
Κάτι ανάλογο με το Ταμείο, εκτίμησε ο κ. Χριστοδουλάκης, θα επανέλθει, με μορφή που θυμίζει ευρωομόλογο. «Χάθηκε η ευκαιρία, το θέμα είναι πώς θα την ξαναβρούμε», είπε.
Ο κ. Βενιζέλος μίλησε για τη «νέα αφετηρία» που δεν έγινε, ο κ. Χριστοδουλάκης για το πού κατέληξαν τα κονδύλια.
Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, καθώς και οι Τάσος Γιαννίτσης, Γκίκας Χαρδούβελης, Μιλένα Αποστολάκη, Δημήτρης Μάντζος, Παύλος Χρηστίδης, Πάρις Κουκουλόπουλος, Φραγκίσκος Παρασύρης, Στέφανος Παραστατίδης, Πάνος Μπεγλίτης, Κατερίνα Μπατζελή, Στέφανος Τζουμάκας και Χρήστος Σπίρτζης. Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Δόγκας, ενώ χαιρετισμό, εκ μέρους του εκδοτικού οίκου, απηύθυνε η Κατερίνα Μάρκου.
«Νέα αφετηρία»Ο κ. Βενιζέλος είπε ότι η χώρα δεν πήρε τη «νέα αφετηρία» που άξιζε η προσπάθεια των Ελλήνων. Το ζητούμενο, εξήγησε, δεν είναι να βρισκόμαστε εκεί που ήμασταν πριν την κρίση, αλλά το πού θα έπρεπε να είμαστε χωρίς αυτήν, καθώς οι Ευρωπαίοι εταίροι προχωρούν.
Σε αυτό το πλαίσιο αναγνώρισε «όλα τα θετικά επιτεύγματα», όπως τη μείωση της ανεργίας. Ορθές χαρακτήρισε την πρόωρη εξόφληση και τις εξαγορές δανείων και σημείωσε ότι η δημοσιονομική εξυγίανση τοποθετεί τη χώρα σε ασφαλέστερη θέση από την Ιταλία ή τη Γαλλία.
Ο αυτόματος πιλότοςΗ οικονομία κινείται με «αυτόματο πιλότο» είπε ο κ. Βενιζέλος. Ο πληθωρισμός «διαβρώνει το εισόδημα, διογκώνει τις ανισότητες» και ταυτόχρονα παράγει επιτυχημένο δημοσιονομικό αποτέλεσμα, που επιτρέπει παροχικές πολιτικές. Έτσι διατηρείται το χαρακτηριστικό των πρώτων 35 ετών της Μεταπολίτευσης. Το κοινωνικό αποτέλεσμα είναι δυσαρέσκεια, από την εισοδηματική ανεπάρκεια και την ακρίβεια. Το ζήτημα των επόμενων εθνικών εκλογών είναι αν τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα από το 2027 και μετά, κάτι που δεν είναι αυτονόητο.
Σήμερα, με αμυντικούς μηχανισμούς, είπε, μπορούμε να απολαύσουμε την επάνοδο στην κανονικότητα και να βάλουμε «μέσα σε μια παρένθεση τη δεκαετία της κρίσης». Η νέα αφετηρία όμως δεν επιτεύχθηκε, πρόσθεσε, παρά τους ενωσιακούς πόρους και την «εύνοια της τύχης» που ήταν η πανδημία.
Το Ταμείο Ανάκαμψης μεγαλύτερη ευκαιρία από το Σχέδιο ΜάρσαλΑπό την πλευρά του, ο Νίκος Χριστοδουλάκης υποστήριξε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης συνιστούσε μια τεράστια ευκαιρία, μεγαλύτερη από το Σχέδιο Μάρσαλ, ωστόσο καταλόγισε στην κυβέρνηση έλλειψη σχεδίου. Τα κονδύλια, ανέφερε, διατέθηκαν σχεδόν τυχαία και λειτούργησαν ως έμμεση ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Με αναφορά στην ένταξη του Τατοΐου στο Ταμείο Ανάκαμψης, επέκρινε την κυβέρνηση για «Ρολς Ρόις των βασιλέων αντί για τρένα». Τα χρήματα, είπε, πήγαν σε πολυτελή κατανάλωση και στο «μπετόν», με δόμηση κάθε είδους σε κάθε περιοχή, που κατά τον ίδιο αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο «στο χειρότερο ή στο πολύ χειρότερο».
Κάτι ανάλογο με το Ταμείο, εκτίμησε ο κ. Χριστοδουλάκης, θα επανέλθει, με μορφή που θυμίζει ευρωομόλογο. «Χάθηκε η ευκαιρία, το θέμα είναι πώς θα την ξαναβρούμε», είπε.
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