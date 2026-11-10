Ο Μπίλι Τζόελ ανακοίνωσε την πρώτη επίσημη συναυλία του μετά την επέμβαση στον εγκέφαλο
Ο Μπίλι Τζόελ ανακοίνωσε την πρώτη επίσημη συναυλία του μετά την επέμβαση στον εγκέφαλο
Ο τραγουδιστής θα επιστρέψει στη σκηνή στις 14 Δεκεμβρίου για μία εμφάνιση
Την πρώτη επίσημη εμφάνισή του στη σκηνή ανακοίνωσε ο Μπίλι Τζόελ μετά την επέμβαση που έκανε στον εγκέφαλο, έπειτα από τη διάγνωσή του με υδροκέφαλο φυσιολογικής πίεσης (NPH).
Ο τραγουδιστής του «Piano Man» γνωστοποίησε με ανάρτησή του στα social media τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου ότι θα εμφανιστεί στο Florida Atlantic University για μια ειδική βραδιά με τίτλο «Billy Joel: An Evening of Questions & Answers…And a Little Music».
«Το Florida Atlantic University θα υποδεχθεί τον τραγουδιστή, τραγουδοποιό και συνθέτη Μπίλι Τζόελ», έγραψε σε ανάρτησή του στο Instagram, την οποία συνόδευσε με φωτογραφία του να τραγουδά.
Δείτε την ανάρτηση
Σύμφωνα με την ανάρτηση, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 14 Δεκεμβρίου στις 19:00 και τα εισιτήρια θα είναι διαθέσιμα αποκλειστικά σε φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι στο πανεπιστήμιο.
Ο Τζόελ αποκάλυψε για πρώτη φορά ότι διαγνώστηκε με την σπάνια αυτή πάθηση τον Μάιο του 2025, όταν ακύρωσε προγραμματισμένες συναυλίες του. Τότε είχε εξηγήσει ότι η κατάστασή του επιδεινωνόταν από τις εμφανίσεις του, προκαλώντας προβλήματα στην ακοή, την όραση και την ισορροπία του.
Τον Σεπτέμβριο του 2026, ο Μπίλι Τζόελ εμφανίστηκε στο SiriusXM «The Billy Joel Channel» και αποκάλυψε στους θαυμαστές του τις εξελίξεις για την κατάσταση της υγείας του. Τότε είχε αναφέρει πως είχε υποβληθεί σε επέμβαση στον εγκέφαλο: «Είμαι καλά. Απλώς θέλω ο κόσμος να γνωρίζει, μην ανησυχείτε για μένα. Δεν πάω πουθενά. Είμαι εδώ. Είμαι ακόμα εδώ», είχε δηλώσει.
Λίγο διάστημα μετά ανέφερε πως δεν γνώριζε πότε θα μπορούσε να επιστρέψει στις εμφανίσεις του: «Δεν μπορώ να δώσω συναυλίες, επειδή, όπως μου εξήγησε ο νευρολόγος, κάθε φορά που κάνεις μια συναυλία είναι σαν να παθαίνεις διάσειση», είχε πει για να συμπληρώσει μεταξύ άλλων: «Πρέπει να με υποβάλουν σε περισσότερες εξετάσεις για να διαπιστώσουν αν μπορώ να επιστρέψω στις ζωντανές εμφανίσεις, κάτι που θα ήθελα πολύ να μπορέσω να κάνω».
Ο τραγουδιστής του «Piano Man» γνωστοποίησε με ανάρτησή του στα social media τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου ότι θα εμφανιστεί στο Florida Atlantic University για μια ειδική βραδιά με τίτλο «Billy Joel: An Evening of Questions & Answers…And a Little Music».
«Το Florida Atlantic University θα υποδεχθεί τον τραγουδιστή, τραγουδοποιό και συνθέτη Μπίλι Τζόελ», έγραψε σε ανάρτησή του στο Instagram, την οποία συνόδευσε με φωτογραφία του να τραγουδά.
Δείτε την ανάρτηση
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Σύμφωνα με την ανάρτηση, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 14 Δεκεμβρίου στις 19:00 και τα εισιτήρια θα είναι διαθέσιμα αποκλειστικά σε φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι στο πανεπιστήμιο.
Ο Τζόελ αποκάλυψε για πρώτη φορά ότι διαγνώστηκε με την σπάνια αυτή πάθηση τον Μάιο του 2025, όταν ακύρωσε προγραμματισμένες συναυλίες του. Τότε είχε εξηγήσει ότι η κατάστασή του επιδεινωνόταν από τις εμφανίσεις του, προκαλώντας προβλήματα στην ακοή, την όραση και την ισορροπία του.
Τον Σεπτέμβριο του 2026, ο Μπίλι Τζόελ εμφανίστηκε στο SiriusXM «The Billy Joel Channel» και αποκάλυψε στους θαυμαστές του τις εξελίξεις για την κατάσταση της υγείας του. Τότε είχε αναφέρει πως είχε υποβληθεί σε επέμβαση στον εγκέφαλο: «Είμαι καλά. Απλώς θέλω ο κόσμος να γνωρίζει, μην ανησυχείτε για μένα. Δεν πάω πουθενά. Είμαι εδώ. Είμαι ακόμα εδώ», είχε δηλώσει.
Λίγο διάστημα μετά ανέφερε πως δεν γνώριζε πότε θα μπορούσε να επιστρέψει στις εμφανίσεις του: «Δεν μπορώ να δώσω συναυλίες, επειδή, όπως μου εξήγησε ο νευρολόγος, κάθε φορά που κάνεις μια συναυλία είναι σαν να παθαίνεις διάσειση», είχε πει για να συμπληρώσει μεταξύ άλλων: «Πρέπει να με υποβάλουν σε περισσότερες εξετάσεις για να διαπιστώσουν αν μπορώ να επιστρέψω στις ζωντανές εμφανίσεις, κάτι που θα ήθελα πολύ να μπορέσω να κάνω».
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