Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν αξία για τους παραγωγούς.
Ανακοίνωση του Ηρακλή: Ο προπονητής μας, κύριος Ματσάρι δεν πάει πουθενά
Ανακοίνωση του Ηρακλή: Ο προπονητής μας, κύριος Ματσάρι δεν πάει πουθενά
Η διοίκηση του «Γηραιού» έβγαλε ανακοίνωση στην οποία ξεκαθαρίζει πως δεν υπάρχει κανένα ζήτημα με τον Ιταλό προπονητή
Ο Ηρακλής έβγαλε ανακοίνωση στην οποία ξεκαθαρίζει πως δεν υπάρχει κανένα ζήτημα με τον Βάλτερ Ματσάρι.
«Ο προπονητής μας δεν πάει πουθενά» αναφέρεται χαρακτηριστικά και μάλιστα τονίζεται πως έχουν ξεκινήσει νομικές ενέργειες.
Η ανακοίνωση του Ηρακλή: «Μετά λύπης μας παρακολουθούμε δημοσιεύματα και εκπομπές, συγκεκριμένης κατεύθυνσης, που έχουν σαν στόχο να δημιουργήσουν αποσταθεροποίηση στην ομάδα μας και προβλήματα ανάμεσα στην ομάδα μας και τον προπονητή μας κύριο Mazzarri.
Ενημερώνουμε, λοιπόν, τους πάντες ότι ο προπονητής μας κύριος Mazzarri, δεν πάει πουθενά! Γνωρίζουμε τις πηγές του προβλήματος, μία εκ των οποίων είναι συγκεκριμένος μάνατζερ το όνομα του οποίου θα αποκαλύψουμε στο προσεχές μέλλον και κάποιοι δημοσιογράφοι που συνεργάζονται μαζί του και διασπείρουν τις ψευδείς πληροφορίες αυτές.
Εναντίον όλων αυτών ξεκινήσαμε νομικές ενέργειες».
«Ο προπονητής μας δεν πάει πουθενά» αναφέρεται χαρακτηριστικά και μάλιστα τονίζεται πως έχουν ξεκινήσει νομικές ενέργειες.
Η ανακοίνωση του Ηρακλή: «Μετά λύπης μας παρακολουθούμε δημοσιεύματα και εκπομπές, συγκεκριμένης κατεύθυνσης, που έχουν σαν στόχο να δημιουργήσουν αποσταθεροποίηση στην ομάδα μας και προβλήματα ανάμεσα στην ομάδα μας και τον προπονητή μας κύριο Mazzarri.
Ενημερώνουμε, λοιπόν, τους πάντες ότι ο προπονητής μας κύριος Mazzarri, δεν πάει πουθενά! Γνωρίζουμε τις πηγές του προβλήματος, μία εκ των οποίων είναι συγκεκριμένος μάνατζερ το όνομα του οποίου θα αποκαλύψουμε στο προσεχές μέλλον και κάποιοι δημοσιογράφοι που συνεργάζονται μαζί του και διασπείρουν τις ψευδείς πληροφορίες αυτές.
Εναντίον όλων αυτών ξεκινήσαμε νομικές ενέργειες».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα