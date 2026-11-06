Ξεκίνησε η «μάχη» των NAVTEX μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας για το καλώδιο με την Κύπρο, οι προκλητικές αξιώσεις της Άγκυρας

Οι αναφορές στην τουρκική NAVTEX προκαλούν προβληματισμό ως προς το εάν πράγματι έχει υπάρξει συνεννόηση με τη Γαλλία και εάν η Τουρκία τελικά δεν αρκείται στην ενημέρωση ή τη γνωστοποίηση, αλλά απαιτεί να ζητηθεί η συγκατάθεσή της για τη διεξαγωγή των ερευνών