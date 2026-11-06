Ξεκίνησε η «μάχη» των NAVTEX μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας για το καλώδιο με την Κύπρο, οι προκλητικές αξιώσεις της Άγκυρας
Ξεκίνησε η «μάχη» των NAVTEX μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας για το καλώδιο με την Κύπρο, οι προκλητικές αξιώσεις της Άγκυρας
Οι αναφορές στην τουρκική NAVTEX προκαλούν προβληματισμό ως προς το εάν πράγματι έχει υπάρξει συνεννόηση με τη Γαλλία και εάν η Τουρκία τελικά δεν αρκείται στην ενημέρωση ή τη γνωστοποίηση, αλλά απαιτεί να ζητηθεί η συγκατάθεσή της για τη διεξαγωγή των ερευνών
Σε χρόνο-ρεκόρ αντέδρασε η Άγκυρα στην έκδοση της ελληνικής NAVTEX, καθώς ο Σταθμός της Αττάλειας εξέδωσε τη δική του NAVTEX 1105/26, με την οποία υποστηρίζει ότι τμήμα της περιοχής που καλύπτει η ελληνική αναγγελία αφορά περιοχή της τουρκικής υφαλοκρηπίδας, κάνοντας αναφορά και πάλι στη μονομερή κατάθεση συντεταγμένων στον ΟΗΕ (18 Μαρτίου 2020).
Η Άγκυρα δηλώνει επίσης ότι δεν έχει χορηγήσει τη συγκατάθεσή της για την ερευνητική δραστηριότητα που αναφέρεται στην «μη εξουσιοδοτημένη», όπως τη χαρακτηρίζει, ελληνική αναγγελία.
Τέλος, προβάλλει την απαίτηση όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες στην περιοχή «τουρκικής θαλάσσιας δικαιοδοσίας» να συντονίζονται με τις αρμόδιες τουρκικές αρχές.
Οι αναφορές στην τουρκική NAVTEX προκαλούν προβληματισμό ως προς το εάν πράγματι έχει υπάρξει συνεννόηση με τη Γαλλία και εάν η Τουρκία τελικά δεν αρκείται στην ενημέρωση ή τη γνωστοποίηση, αλλά απαιτεί να ζητηθεί η συγκατάθεσή της για τη διεξαγωγή των ερευνών με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την απρόσκοπτη επανέναρξη των ερευνών από το γαλλικό πλοίο.
Η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών
Όπως τονίζει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του, ολοκληρώθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αδειοδότησης από τις αρμόδιες ελληνικές Αρχές για την εκτέλεση εργασιών έρευνας και πόντισης καλωδίου στο πλαίσιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (GSI), σε συνέχεια σχετικού αιτήματος που υπέβαλε η γαλλική εταιρεία NEXANS, για λογαριασμό της κυρίας του έργου εταιρείας GSI.
Ειδικότερα, κατόπιν θετικής γνωμοδότησης της αρμόδιας διυπουργικής Επιτροπής Χορήγησης Αδειών Ερευνών Θαλάσσης (ΕΧΑΕΘ), ο υπουργός Εξωτερικών εξέδωσε σήμερα, 6 Νοεμβρίου 2026, τη σχετική απόφαση αδειοδότησης των εργασιών έρευνας και πόντισης του καλωδίου. Ακολούθως, το ερευνητικό πλοίο αιτήθηκε την έκδοση της προβλεπόμενης αγγελίας προς ναυτιλλομένους (NAVTEX) για την εκτέλεση των εργασιών, η οποία εκδόθηκε αμέσως.
Δείτε τη NAVTEX της Ελλάδας:
Δείτε τη NAVTEX της Κύπρου
Είχε προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία του ΥΠΕΞ Γ. Γεραπετρίτη με τον ομόλογό του της Κυπριακής Δημοκρατίας K. Κόμπο στο πλαίσιο του στενού συντονισμού των δύο χωρών.
Η τουρκική αντι-NAVTEX
Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα, η Άγκυρα εξέδωσε αντι-NAVTEX με την οποία αμφισβητεί την ελληνική αναγγελία για το γαλλικό ερευνητικό πλοίο που θα πραγματοποιήσει εργασίες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, ισχυριζόμενη ότι μέρος της περιοχής βρίσκεται εντός τουρκικής υφαλοκρηπίδας και απαιτώντας τη συγκατάθεσή της για τη διεξαγωγή των ερευνών.
Δείτε τη NAVTEX της Τουρκίας
Με την αντι-NAVTEX 1105/26, η Άγκυρα επαναφέρει στο τραπέζι την επιστολή που είχε αποστείλει στον ΟΗΕ στις 18 Μαρτίου 2020 (A/74/757), υποστηρίζοντας ότι τμήμα της περιοχής των ερευνών βρίσκεται εντός της υφαλοκρηπίδας που έχει μονομερώς δηλώσει.
Το επόμενο βήμα της τουρκικής αμφισβήτησης είναι ακόμη πιο χαρακτηριστικό. Η Άγκυρα ισχυρίζεται ότι δεν έχει χορηγήσει άδεια για τις συγκεκριμένες έρευνες, χαρακτηρίζει την ελληνική NAVTEX «μη εξουσιοδοτημένη» και αξιώνει όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες σε θαλάσσιες περιοχές που θεωρεί ότι εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της να συντονίζονται με τις τουρκικές αρχές.
Πρόκειται για ευθεία αμφισβήτηση των αρμοδιοτήτων της ελληνικής πλευράς, με την Τουρκία να επιχειρεί να εμφανίσει ως προϋπόθεση των εργασιών τη δική της συγκατάθεση, επικαλούμενη διεκδικήσεις που η Αθήνα δεν αναγνωρίζει. Η μονομερής κατάθεση συντεταγμένων στον ΟΗΕ, άλλωστε, δεν συνιστά αναγνώριση των τουρκικών αξιώσεων ούτε οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας.
Η Άγκυρα δηλώνει επίσης ότι δεν έχει χορηγήσει τη συγκατάθεσή της για την ερευνητική δραστηριότητα που αναφέρεται στην «μη εξουσιοδοτημένη», όπως τη χαρακτηρίζει, ελληνική αναγγελία.
Τέλος, προβάλλει την απαίτηση όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες στην περιοχή «τουρκικής θαλάσσιας δικαιοδοσίας» να συντονίζονται με τις αρμόδιες τουρκικές αρχές.
Οι αναφορές στην τουρκική NAVTEX προκαλούν προβληματισμό ως προς το εάν πράγματι έχει υπάρξει συνεννόηση με τη Γαλλία και εάν η Τουρκία τελικά δεν αρκείται στην ενημέρωση ή τη γνωστοποίηση, αλλά απαιτεί να ζητηθεί η συγκατάθεσή της για τη διεξαγωγή των ερευνών με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την απρόσκοπτη επανέναρξη των ερευνών από το γαλλικό πλοίο.
Η ελληνική NAVTEXΗ ελληνική NAVTEX καλύπτει ολόκληρη τη διαδρομή πόντισης του καλωδίου μέχρι και την κυπριακή ΑΟΖ. Στο τμήμα των περιοχών βόρεια της Κρήτης, που περιλαμβάνουν και διεθνή ύδατα, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί οι έρευνες, ακόμη και μετά το επεισόδιο της Κάσου. Το κύριο τμήμα των ερευνών που απομένει αφορά την περιοχή ανατολικά της Κάσου, μέχρι τα όρια της κυπριακής ΑΟΖ.
Η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών
Όπως τονίζει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του, ολοκληρώθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αδειοδότησης από τις αρμόδιες ελληνικές Αρχές για την εκτέλεση εργασιών έρευνας και πόντισης καλωδίου στο πλαίσιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (GSI), σε συνέχεια σχετικού αιτήματος που υπέβαλε η γαλλική εταιρεία NEXANS, για λογαριασμό της κυρίας του έργου εταιρείας GSI.
Ειδικότερα, κατόπιν θετικής γνωμοδότησης της αρμόδιας διυπουργικής Επιτροπής Χορήγησης Αδειών Ερευνών Θαλάσσης (ΕΧΑΕΘ), ο υπουργός Εξωτερικών εξέδωσε σήμερα, 6 Νοεμβρίου 2026, τη σχετική απόφαση αδειοδότησης των εργασιών έρευνας και πόντισης του καλωδίου. Ακολούθως, το ερευνητικό πλοίο αιτήθηκε την έκδοση της προβλεπόμενης αγγελίας προς ναυτιλλομένους (NAVTEX) για την εκτέλεση των εργασιών, η οποία εκδόθηκε αμέσως.
Δείτε τη NAVTEX της Ελλάδας:
Δείτε τη NAVTEX της Κύπρου
Είχε προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία του ΥΠΕΞ Γ. Γεραπετρίτη με τον ομόλογό του της Κυπριακής Δημοκρατίας K. Κόμπο στο πλαίσιο του στενού συντονισμού των δύο χωρών.
Ο ΥΠΕΞ Γ. Γεραπετρίτης είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον ΥΠΕΞ της Κυπριακής Δημοκρατίας K. Κόμπο @ckombos στο πλαίσιο του στενού συντονισμού των δύο χωρών 🇬🇷🇨🇾@CyprusMFA @GreeceinCyprus @cyprusingreece pic.twitter.com/aiaXhFkxJw— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) November 6, 2026
Η τουρκική αντι-NAVTEX
Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα, η Άγκυρα εξέδωσε αντι-NAVTEX με την οποία αμφισβητεί την ελληνική αναγγελία για το γαλλικό ερευνητικό πλοίο που θα πραγματοποιήσει εργασίες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, ισχυριζόμενη ότι μέρος της περιοχής βρίσκεται εντός τουρκικής υφαλοκρηπίδας και απαιτώντας τη συγκατάθεσή της για τη διεξαγωγή των ερευνών.
Δείτε τη NAVTEX της Τουρκίας
Με την αντι-NAVTEX 1105/26, η Άγκυρα επαναφέρει στο τραπέζι την επιστολή που είχε αποστείλει στον ΟΗΕ στις 18 Μαρτίου 2020 (A/74/757), υποστηρίζοντας ότι τμήμα της περιοχής των ερευνών βρίσκεται εντός της υφαλοκρηπίδας που έχει μονομερώς δηλώσει.
Το επόμενο βήμα της τουρκικής αμφισβήτησης είναι ακόμη πιο χαρακτηριστικό. Η Άγκυρα ισχυρίζεται ότι δεν έχει χορηγήσει άδεια για τις συγκεκριμένες έρευνες, χαρακτηρίζει την ελληνική NAVTEX «μη εξουσιοδοτημένη» και αξιώνει όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες σε θαλάσσιες περιοχές που θεωρεί ότι εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της να συντονίζονται με τις τουρκικές αρχές.
Πρόκειται για ευθεία αμφισβήτηση των αρμοδιοτήτων της ελληνικής πλευράς, με την Τουρκία να επιχειρεί να εμφανίσει ως προϋπόθεση των εργασιών τη δική της συγκατάθεση, επικαλούμενη διεκδικήσεις που η Αθήνα δεν αναγνωρίζει. Η μονομερής κατάθεση συντεταγμένων στον ΟΗΕ, άλλωστε, δεν συνιστά αναγνώριση των τουρκικών αξιώσεων ούτε οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας.
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