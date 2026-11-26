Τρομάζει το πυρηνικό οπλοστάσιο του Ισραήλ: Διαθέτει 90 ατομικές κεφαλές και έχει επάρκεια σε πλουτώνιο για να παράξει άλλες 250 βόμβες

Σύμφωνα με επιστημονική έκθεση, το Ισραήλ συνεχίζει να συσσωρεύει πλουτώνιο με τα αποθέματά του να εκτιμάται ότι φτάνουν έως και τα 1.000 κιλά, που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή 160 έως 250 επιπλέον πυρηνικών βομβών