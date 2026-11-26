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Σκότωσε τη σύζυγό του μετά από καβγά για τα χριστουγεννιάτικα δώρα των τεσσάρων παιδιών τους στις ΗΠΑ
Σκότωσε τη σύζυγό του μετά από καβγά για τα χριστουγεννιάτικα δώρα των τεσσάρων παιδιών τους στις ΗΠΑ
Ο 33χρονος Τζιν οδηγήθηκε στη φυλακή της κομητείας Γουόκερ - Τα μέλη της οικογένειας δημιούργησαν καμπάνια στο GoFundMe για να βοηθήσουν τα τέσσερα παιδιά της να καλύψουν τις καθημερινές τους ανάγκες, ενώ πενθούν την απώλεια της μητέρας τους
Μια οικογενειακή διαφωνία με αφορμή τα χριστουγεννιάτικα δώρα για τα τέσσερα παιδιά τους φέρεται να κατέληξε σε τραγωδία στην Τζόρτζια των ΗΠΑ, όπου ένας 33χρονος άνδρας κατηγορείται ότι πυροβόλησε και σκότωσε τη σύζυγό του.
Ο 33χρονος Τζιν ΜακΚολ Άλεν κατηγορείται για τη δολοφονία της 32χρονης Μπόνι Λασέα Άλεν που εντοπίστηκε νεκρή με τραύμα από πυροβολισμό στο σπίτι της οικογένειας στο Ρόσβιλ της Τζόρτζια, σύμφωνα με την New York Post. Ο 33χρονος βρέθηκε από τους αστυνομικούς ενώ έκανε ΚΑΡΠΑ στη σορό ισχυριζόμενος πως επρόκειτο για ατύχημα. Συγκεκριμένα, είπε πως είχε εκπυρσοκροτήσει από το εσωτερικό ντουλάπας όπλο το οποίο τραυμάτισε την Μπόνι στο κεφάλι.
Ωστόσο, ο ίδιος φέρεται να ομολόγησε ότι οι δύο είχαν εμπλακεί νωρίτερα την ίδια μέρα σε έντονη διαμάχη λόγω των ανησυχιών της μητέρας τεσσάρων παιδιών σχετικά με τα χριστουγεννιάτικα δώρα των παιδιών της – συγκεκριμένα, για την ποιότητα των αντικειμένων και το κόστος αποστολής τους. Ο σύζυγος φέρεται επίσης να είπε στους αστυνομικούς ότι είχε πιει τέσσερις μπύρες εκείνη την ημέρα.
Ο 33χρονος συνελήφθη την Παρασκευή για τη φρικτή δολοφονία και οδηγήθηκε στη φυλακή της κομητείας Γουόκερ, όπου παρέμενε χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης με εγγύηση.
Τα μέλη της οικογένειας δημιούργησαν καμπάνια στο GoFundMe για να βοηθήσουν τα τέσσερα παιδιά της να καλύψουν τις καθημερινές τους ανάγκες, ενώ πενθούν την απώλεια της μητέρας τους. «Καμία οικογένεια δεν θα έπρεπε ποτέ να βιώσει τέτοια οδύνη, ειδικά αυτά τα μικρά παιδιά που έχουν όλη τη ζωή μπροστά τους», αναγράφεται στη περιγραφή της εκστρατείας συγκέντρωσης χρημάτων.
Ο 33χρονος Τζιν ΜακΚολ Άλεν κατηγορείται για τη δολοφονία της 32χρονης Μπόνι Λασέα Άλεν που εντοπίστηκε νεκρή με τραύμα από πυροβολισμό στο σπίτι της οικογένειας στο Ρόσβιλ της Τζόρτζια, σύμφωνα με την New York Post. Ο 33χρονος βρέθηκε από τους αστυνομικούς ενώ έκανε ΚΑΡΠΑ στη σορό ισχυριζόμενος πως επρόκειτο για ατύχημα. Συγκεκριμένα, είπε πως είχε εκπυρσοκροτήσει από το εσωτερικό ντουλάπας όπλο το οποίο τραυμάτισε την Μπόνι στο κεφάλι.
Ωστόσο, ο ίδιος φέρεται να ομολόγησε ότι οι δύο είχαν εμπλακεί νωρίτερα την ίδια μέρα σε έντονη διαμάχη λόγω των ανησυχιών της μητέρας τεσσάρων παιδιών σχετικά με τα χριστουγεννιάτικα δώρα των παιδιών της – συγκεκριμένα, για την ποιότητα των αντικειμένων και το κόστος αποστολής τους. Ο σύζυγος φέρεται επίσης να είπε στους αστυνομικούς ότι είχε πιει τέσσερις μπύρες εκείνη την ημέρα.
Ο 33χρονος συνελήφθη την Παρασκευή για τη φρικτή δολοφονία και οδηγήθηκε στη φυλακή της κομητείας Γουόκερ, όπου παρέμενε χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης με εγγύηση.
Τα μέλη της οικογένειας δημιούργησαν καμπάνια στο GoFundMe για να βοηθήσουν τα τέσσερα παιδιά της να καλύψουν τις καθημερινές τους ανάγκες, ενώ πενθούν την απώλεια της μητέρας τους. «Καμία οικογένεια δεν θα έπρεπε ποτέ να βιώσει τέτοια οδύνη, ειδικά αυτά τα μικρά παιδιά που έχουν όλη τη ζωή μπροστά τους», αναγράφεται στη περιγραφή της εκστρατείας συγκέντρωσης χρημάτων.
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