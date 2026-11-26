Σκότωσε τη σύζυγό του μετά από καβγά για τα χριστουγεννιάτικα δώρα των τεσσάρων παιδιών τους στις ΗΠΑ

Ο 33χρονος Τζιν οδηγήθηκε στη φυλακή της κομητείας Γουόκερ - Τα μέλη της οικογένειας δημιούργησαν καμπάνια στο GoFundMe για να βοηθήσουν τα τέσσερα παιδιά της να καλύψουν τις καθημερινές τους ανάγκες, ενώ πενθούν την απώλεια της μητέρας τους