Θεοδωρικάκος απαντά σε Θεοδωρόπουλο και Μασούτη: «Ο νόμος είναι νόμος και ισχύει για όλους»

Η αντίδραση του υπουργού Ανάπτυξης μετά τα χθεσινά πυρά των προέδρων του ΣΕΒ και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος κατά της κυβέρνησης - Αδιαπραγμάτευτη η εφαρμογή των νόμων στην αγορά