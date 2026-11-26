Μαρινάκης: Το θέμα Χατζηγιαννάκη είναι θέμα Τσίπρα αφού ήταν ενήμερος
Μαρινάκης: Το θέμα Χατζηγιαννάκη είναι θέμα Τσίπρα αφού ήταν ενήμερος
Περιμένουμε απαντήσεις, είπε ο Παύλος Μαρινάκης για την γραμματέα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης - «Είναι τελείως διαφορετική υπόθεση του κ. Λιάκου»
Ως «θέμα Τσίπρα» χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τα όσα αποκαλύπτονται για τον γραμματέα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Μίλτο Χατζηγιαννάκη.
«Από τη στιγμή που ο κ. Χατζηγιαννάκης είπε ότι ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ ήταν ενήμερος, το θέμα Χατζηγιαννάκη είναι θέμα Τσίπρα» είπε ο κ. Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών το μεσημέρι της Πέμπτης.
«Εμείς δεν θα μιλήσουμε για αρχιερείς ή πατριάρχες της διαθφοράς. Η αλήθεια είναι ότι αν αυτά είχαν γραφτεί για στέλεχος της ΝΔ θα είχε καεί το σύμπαν» πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης.
Όπως σημείωσε «τέθηκαν και από εμένα και από την Νέα Δημοκρατία κάποια ερωτήματα που έχουν τεθεί και από το ΠΠΑΣΟΚ που στην πραγματικότητα δεν έχουν απαντηθεί. Δεν έχουμε δει απαντήσεις, περιμένουμε από τον κ. Τσίπρα να απαντήσει και μέχρι ότε θα αναμένουμε».
Σε δεύτερη ερώτηση για το αν η αντίδραση της κυβέρνηση για τον κ. Χατζηγιαννάκη είναι συμψηφισμός με την υπόθεση του υφυπουργού Εσωτερικών, Βαγγέλη Λιάκου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε «δεν έχει καμία σχέση με τον κ. Λιάκο. Κάθε υπόθεση έχει τη σημασία της, δεν υποτιμώ την ανάγκη λογοδοσίας όταν υπάρχουν δημοσιογραφικές αποκαλύψεις. Εμείς θέσαμε ερωτήματα με βάση κάποια δημοσιογραφικά ερωτήματα, τα ερωτήματα δεν γίνεται να μην απαντηθούν γιατί αφορούν τον ίδιο τον γραμματέα της ΕΛΑΣ σε σχέση με οργανισμούς του δημοσίου».
«Η υπόθεση του κ Λιάκου αφορά συγγενικά πρόσωπα και όχι τον ίδιο άρα αυτή είναι μια ουσιαστική διαφορά - δεν λέω ότι δεν έπρεπε να δοθούν απαντήσεις στο επίπεδο που αφορά τον ίδιο. Για τον κ. Λιάκο δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη. Τα όσα είδαν τη δημοσιότητα για αναθέσεις αφορούσαν συγγενικά του πρόσωπα και όχι τον κ Λιάκο. Η κυβέρνηση δεν έχει αρμοδιότητα να απαντάει για συγγενείς υπουργών ή υφυπουργών. Έδωσε ο ίδιος τις απαντήσεις του, δεν έχει προκύψει σχέση με την δραστηριότητα των αδελφών του».
Για, δε, τις δηλώσεις Συρίγου σχετικά με την υπόθεση Λιάκου, ο κ. Μαρινάκης αρκέστηκε να πει ότι «κάθε βουλευτής έχει δικαίωμα στην άποψή του»
«Από τη στιγμή που ο κ. Χατζηγιαννάκης είπε ότι ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ ήταν ενήμερος, το θέμα Χατζηγιαννάκη είναι θέμα Τσίπρα» είπε ο κ. Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών το μεσημέρι της Πέμπτης.
«Εμείς δεν θα μιλήσουμε για αρχιερείς ή πατριάρχες της διαθφοράς. Η αλήθεια είναι ότι αν αυτά είχαν γραφτεί για στέλεχος της ΝΔ θα είχε καεί το σύμπαν» πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης.
Όπως σημείωσε «τέθηκαν και από εμένα και από την Νέα Δημοκρατία κάποια ερωτήματα που έχουν τεθεί και από το ΠΠΑΣΟΚ που στην πραγματικότητα δεν έχουν απαντηθεί. Δεν έχουμε δει απαντήσεις, περιμένουμε από τον κ. Τσίπρα να απαντήσει και μέχρι ότε θα αναμένουμε».
Σε δεύτερη ερώτηση για το αν η αντίδραση της κυβέρνηση για τον κ. Χατζηγιαννάκη είναι συμψηφισμός με την υπόθεση του υφυπουργού Εσωτερικών, Βαγγέλη Λιάκου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε «δεν έχει καμία σχέση με τον κ. Λιάκο. Κάθε υπόθεση έχει τη σημασία της, δεν υποτιμώ την ανάγκη λογοδοσίας όταν υπάρχουν δημοσιογραφικές αποκαλύψεις. Εμείς θέσαμε ερωτήματα με βάση κάποια δημοσιογραφικά ερωτήματα, τα ερωτήματα δεν γίνεται να μην απαντηθούν γιατί αφορούν τον ίδιο τον γραμματέα της ΕΛΑΣ σε σχέση με οργανισμούς του δημοσίου».
«Η υπόθεση του κ Λιάκου αφορά συγγενικά πρόσωπα και όχι τον ίδιο άρα αυτή είναι μια ουσιαστική διαφορά - δεν λέω ότι δεν έπρεπε να δοθούν απαντήσεις στο επίπεδο που αφορά τον ίδιο. Για τον κ. Λιάκο δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη. Τα όσα είδαν τη δημοσιότητα για αναθέσεις αφορούσαν συγγενικά του πρόσωπα και όχι τον κ Λιάκο. Η κυβέρνηση δεν έχει αρμοδιότητα να απαντάει για συγγενείς υπουργών ή υφυπουργών. Έδωσε ο ίδιος τις απαντήσεις του, δεν έχει προκύψει σχέση με την δραστηριότητα των αδελφών του».
Για, δε, τις δηλώσεις Συρίγου σχετικά με την υπόθεση Λιάκου, ο κ. Μαρινάκης αρκέστηκε να πει ότι «κάθε βουλευτής έχει δικαίωμα στην άποψή του»
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