Ζαχαριάδης για τα «γραφεία Χατζηγιαννάκη» της ΕΛΑΣ: Είναι παράνομο να βάλει ένας ένα τραπέζι με δύο καρέκλες για να συνεδριάσουμε;

«Ο καθένας σε αυτή την υπόθεση εισφέρει με τον τρόπο που μπορεί και έτσι θα γίνει. Έβαλε έναν χώρο από το γραφείο του για να συνεδριάσει κάποιος αν θέλει» είπε ο Κώστας Ζαχαριάδης για τον Μίλτο Χατζηγιαννάκη