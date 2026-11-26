Ζαχαριάδης για τα «γραφεία Χατζηγιαννάκη» της ΕΛΑΣ: Είναι παράνομο να βάλει ένας ένα τραπέζι με δύο καρέκλες για να συνεδριάσουμε;
Ζαχαριάδης για τα «γραφεία Χατζηγιαννάκη» της ΕΛΑΣ: Είναι παράνομο να βάλει ένας ένα τραπέζι με δύο καρέκλες για να συνεδριάσουμε;
«Ο καθένας σε αυτή την υπόθεση εισφέρει με τον τρόπο που μπορεί και έτσι θα γίνει. Έβαλε έναν χώρο από το γραφείο του για να συνεδριάσει κάποιος αν θέλει» είπε ο Κώστας Ζαχαριάδης για τον Μίλτο Χατζηγιαννάκη
Για την παραχώρηση γραφείων εταιρείας του γραμματέα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Μίλτου Χατηγιαννάκη, στο κόμμα προκειμένου να στεγαστούν εκεί τα γραφεία οργανωτικού μίλησε το πρωί της Παρασκευής ο Κώστας Ζαχαριάδης.
Το στέλεχος της ΕΛΑΣ υπερασπίστηκε την παραχώρηση αυτή λέγοντας στον ΑΝΤ1 «είναι νόμιμο να χρωστάει ο ένας 550 εκατ. και του χρόνου 600 και του παραχρόνου 650 εκατ. και ο άλλος 550 εκατ. και είναι παράνομο να βάλει ένας ένα τραπέζι με δύο καρέκλες για να συνεδριάσουμε».
Σύμφωνα με τον κ. Ζαχαριάδη «και η επαγγελματική ιδιότητα του Μίλτου είναι γνωστή και του πατέρα του και του αδελφού του. Δεν έχει υπάρξει καμία κηλίδα για το δικηγορικό γραφείο και την επαγγελματική τους ιδιότητα».
Επιμένοντας ότι στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη «έχουμε ακόμα ψηλά το λάβαρο του ηθικού πλεονεκτήματος» ο Κώστας Ζαχαριάδης είπε για τον γραμματέα του κόμματος «ήταν δήμαρχος μετά βουλευτής, έφυγε από την πολιτική και ξεκίνησε την επαγγελματική του δραστηριότητα ».
«Είμαστε νέο κόμμα, δεν έχουμε κρατική χρηματοδότηση, έχουμε τις εισφορές των μελών μας άρα ο καθένας σε αυτή την υπόθεση εισφέρει με τον τρόπο που μπορεί και έτσι θα γίνει. Έβαλε έναν χώρο από το γραφείο του για να συνεδριάσει κάποιος αν θέλει» κατέληξε για το θέμα ο Κώστας Ζαχαριάδης.
Το στέλεχος της ΕΛΑΣ υπερασπίστηκε την παραχώρηση αυτή λέγοντας στον ΑΝΤ1 «είναι νόμιμο να χρωστάει ο ένας 550 εκατ. και του χρόνου 600 και του παραχρόνου 650 εκατ. και ο άλλος 550 εκατ. και είναι παράνομο να βάλει ένας ένα τραπέζι με δύο καρέκλες για να συνεδριάσουμε».
Σύμφωνα με τον κ. Ζαχαριάδη «και η επαγγελματική ιδιότητα του Μίλτου είναι γνωστή και του πατέρα του και του αδελφού του. Δεν έχει υπάρξει καμία κηλίδα για το δικηγορικό γραφείο και την επαγγελματική τους ιδιότητα».
Επιμένοντας ότι στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη «έχουμε ακόμα ψηλά το λάβαρο του ηθικού πλεονεκτήματος» ο Κώστας Ζαχαριάδης είπε για τον γραμματέα του κόμματος «ήταν δήμαρχος μετά βουλευτής, έφυγε από την πολιτική και ξεκίνησε την επαγγελματική του δραστηριότητα ».
«Είμαστε νέο κόμμα, δεν έχουμε κρατική χρηματοδότηση, έχουμε τις εισφορές των μελών μας άρα ο καθένας σε αυτή την υπόθεση εισφέρει με τον τρόπο που μπορεί και έτσι θα γίνει. Έβαλε έναν χώρο από το γραφείο του για να συνεδριάσει κάποιος αν θέλει» κατέληξε για το θέμα ο Κώστας Ζαχαριάδης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα