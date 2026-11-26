Συνεχίζεται το σκληρό παζάρι για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό με την Αθήνα να διεκδικεί τη διατήρηση των πόρων για αγρότες και περιφέρειες - «Αγκάθι» η στάση της Μελόνι και των βόρειων χωρών που ζητούν ακόμα πιο μικρό προϋπολογισμό





Έξω, στην πλατεία Σουμάν, απέναντι από το κτίριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, διαδηλώνουν αγρότες. Μέσα, ο Αντόνιο Κόστα έχει στήσει μια ιδιότυπη διαπραγματευτική χορογραφία. Εναλλάσσει τις συνεδριάσεις των «27» με συναντήσεις μικρότερων ομάδων ηγετών και κατά μόνας διαβουλεύσεις, επιχειρώντας να εντοπίσει τα περιθώρια υποχωρήσεων κάθε κυβέρνησης.



Τα δύο τραπέζια Στην πρώτη συνάντηση, στις 16.45 ώρα Βρυξελλών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στο ίδιο τραπέζι με τον



Πρόκειται για την ομάδα των «Φίλων της Συνοχής». Το ζητούμενο για την Αθήνα είναι να διαμορφωθεί κοινή διαπραγματευτική γραμμή των 17 χωρών τόσο για το συνολικό ύψος του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού όσο και για την αποτροπή των περικοπών στα κονδύλια για τους αγρότες και την περιφερειακή ανάπτυξη.



Διαφορετική είναι η σύνθεση του δεύτερου τραπεζιού, στις 20.45, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Αντόνιο Κόστα και τους ηγέτες της Δανίας, της Κροατίας, του Λουξεμβούργου και της Ουγγαρίας.







Το αγκάθι του Δεκεμβρίου Την προσπάθεια του Αντόνιο Κόστα δυσκολεύει η στάση της Τζόρτζια Μελόνι, η οποία περιγράφει την απόσταση από μια συμφωνία σε «έτη φωτός» και δεν δεσμεύεται από το χρονοδιάγραμμα του Δεκεμβρίου. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί έναν προϋπολογισμό που θα υποχρεώνει τη χώρα της να πληρώνει περισσότερα και να λαμβάνει λιγότερα.



Από την άλλη πλευρά, ο Ολλανδός πρωθυπουργός Ρομπ Γέτεν απορρίπτει την υφιστάμενη πρόταση Κόστα, αξιώνοντας έναν μικρότερο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.



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Ενδεικτικό του κλίματος είναι ότι στους διαδρόμους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ακούγεται πλέον έντονα το σενάριο σύγκλησης ακόμη μίας έκτακτης Συνόδου, πριν από την τακτική συνάντηση των ηγετών στις 17 και 18 Δεκεμβρίου.



Το ενδεχόμενο δεν έχει επισήμως επιβεβαιωθεί. Οι αποψινές διαβουλεύσεις, ωστόσο, αναμένεται να δείξουν εάν αρκεί μια αναθεωρημένη πρόταση Κόστα στις αρχές Δεκεμβρίου ή θα χρειαστεί ένα ακόμη ενδιάμεσο ραντεβού των «27» για να μη χαθεί το χρονοδιάγραμμα.



Τα τρία μηνύματα Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσήλθε στη σημερινή Σύνοδο με τρία βασικά μηνύματα.



Χωρισμένοι σε δύο βασικά στρατόπεδα, εκείνων που διεκδικούν έναν ισχυρότερο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και εκείνων που επιμένουν στη συγκράτηση των δαπανών, οι Ευρωπαίοι ηγέτες δίνουν στις Βρυξέλλες μια μάχη επικράτησης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετέχει σε δύο διαφορετικά διαπραγματευτικά τραπέζια, με στόχο να αποτρέψει τις περικοπές στα ευρωπαϊκά κονδύλια για τους αγρότες και την ανάπτυξη των περιφερειών. Και ενώ η σημερινή έκτακτη Σύνοδος βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, στο παρασκήνιο συζητείται ήδη το ενδεχόμενο σύγκλησης μιας ακόμη.Έξω, στην πλατεία Σουμάν, απέναντι από το κτίριο του, διαδηλώνουν αγρότες. Μέσα, ο Αντόνιο Κόστα έχει στήσει μια ιδιότυπη διαπραγματευτική χορογραφία. Εναλλάσσει τις συνεδριάσεις των «27» με συναντήσεις μικρότερων ομάδων ηγετών και κατά μόνας διαβουλεύσεις, επιχειρώντας να εντοπίσει τα περιθώρια υποχωρήσεων κάθε κυβέρνησης.Στην πρώτη συνάντηση, στις 16.45 ώρα Βρυξελλών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στο ίδιο τραπέζι με τον Αντόνιο Κόστα και τους ηγέτες της Βουλγαρίας, της Τσεχίας, της Εσθονίας, της Κροατίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Κύπρου, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, της Ρουμανίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας.Πρόκειται για την ομάδα των «Φίλων της Συνοχής». Το ζητούμενο για την Αθήνα είναι να διαμορφωθεί κοινή διαπραγματευτική γραμμή των 17 χωρών τόσο για το συνολικό ύψος του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού όσο και για την αποτροπή των περικοπών στα κονδύλια για τους αγρότες και την περιφερειακή ανάπτυξη.Διαφορετική είναι η σύνθεση του δεύτερου τραπεζιού, στις 20.45, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Αντόνιο Κόστα και τους ηγέτες της Δανίας, της Κροατίας, του Λουξεμβούργου και της Ουγγαρίας.Εδώ θα διερευνηθούν τα περιθώρια συμβιβασμού μεταξύ χωρών με διαφορετικές διεκδικήσεις. Ιδιαίτερη σημασία για την Αθήνα έχει η παρουσία της Δανίας, η οποία συγκαταλέγεται στις επτά χώρες –μαζί με τη Γερμανία, την Ολλανδία, την Αυστρία, το Βέλγιο, τη Σουηδία και τη Φινλανδία– που ζητούν μεγαλύτερες περικοπές στις χρηματοδοτήσεις για τους αγρότες και τις περιφέρειες, προκειμένου να κατευθυνθούν περισσότεροι πόροι στην άμυνα, την τεχνολογία και άλλες ευρωπαϊκές προτεραιότητες.Την προσπάθεια του Αντόνιο Κόστα δυσκολεύει η στάση της, η οποία περιγράφει την απόσταση από μια συμφωνία σε «έτη φωτός» και δεν δεσμεύεται από το χρονοδιάγραμμα του Δεκεμβρίου. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί έναν προϋπολογισμό που θα υποχρεώνει τη χώρα της να πληρώνει περισσότερα και να λαμβάνει λιγότερα.Από την άλλη πλευρά, ο Ολλανδός πρωθυπουργόςαπορρίπτει την υφιστάμενη πρόταση Κόστα, αξιώνοντας έναν μικρότερο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δέχεται έτσι πιέσεις από αντίθετες κατευθύνσεις. Μέσα από τις κατά μόνας συναντήσεις του με τους ηγέτες επιχειρεί να διερευνήσει μέχρι πού είναι διατεθειμένη να υποχωρήσει κάθε πρωτεύουσα και με ποια ανταλλάγματα, χωρίς να χρειάζεται να ανοίξει όλα τα χαρτιά της ενώπιον των υπολοίπων.Ενδεικτικό του κλίματος είναι ότι στους διαδρόμους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ακούγεται πλέον έντονα το σενάριο σύγκλησης ακόμη μίας έκτακτης Συνόδου, πριν από την τακτική συνάντηση των ηγετών στις 17 και 18 Δεκεμβρίου.Το ενδεχόμενο δεν έχει επισήμως επιβεβαιωθεί. Οι αποψινές διαβουλεύσεις, ωστόσο, αναμένεται να δείξουν εάν αρκεί μια αναθεωρημένη πρόταση Κόστα στις αρχές Δεκεμβρίου ή θα χρειαστεί ένα ακόμη ενδιάμεσο ραντεβού των «27» για να μη χαθεί το χρονοδιάγραμμα.Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσήλθε στη σημερινή Σύνοδο με τρία βασικά μηνύματα.

Το πρώτο αφορά τόσο το μέγεθος του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού όσο και τη μοιρασιά των χρημάτων. «Δεν μπορούμε να συζητάμε για μια ισχυρή Ευρώπη με έναν αδύναμο προϋπολογισμό», τόνισε ο πρωθυπουργός, ξεκαθαρίζοντας ότι η χρηματοδότηση των νέων ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων, από την ανταγωνιστικότητα και την ενέργεια μέχρι την προστασία των συνόρων, δεν μπορεί να γίνει εις βάρος των αγροτών και των περιφερειών.



Το δεύτερο αφορά την εξεύρεση νέων εσόδων. Η Αθήνα δεν περιορίζεται στην απόρριψη των περικοπών, αλλά έχει καταθέσει και τη δική της πρόταση για την κοινή ευρωπαϊκή δημοπράτηση του φάσματος των δικτύων 6G.



Το τρίτο αφορά τον πολιτικό χρόνο. Ο πρωθυπουργός επιμένει στην ανάγκη επίτευξης συμφωνίας τον Δεκέμβριο, καθώς το εκλογικό ημερολόγιο του 2027, με αιχμή τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, μπορεί να περιορίσει δραματικά τα περιθώρια ενός ευρωπαϊκού συμβιβασμού.



Λευκός καπνός στην ΕΚΤ Εκεί όπου, πάντως, οι Ευρωπαίοι ηγέτες φαίνεται ότι συμφώνησαν είναι στα πρόσωπα και όχι στα χρήματα.



Ο Εμανουέλ Μακρόν γνωστοποίησε ότι επετεύχθη συναίνεση για την ανάληψη της προεδρίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τον Ισπανό Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος και την τοποθέτηση της Γαλλίδας Λοράνς Μπουν και του Γερμανού Μάρκους Μπρουνερμάιερ στην Εκτελεστική Επιτροπή.



Σύμφωνα με τους Financial Times, το κλειδί για τη συμφωνία ήταν η απόσυρση της ολλανδικής στήριξης στην υποψηφιότητα του Κλάας Κνοτ, που άνοιξε τον δρόμο για το πακέτο των τριών θέσεων το οποίο είχαν διαπραγματευθεί Παρίσι και Βερολίνο.