Από την αγαπημένη μας μουσική και τις στιγμές χαλάρωσης μέχρι τη βραδινή κινηματογραφική εμπειρία στο σαλόνι, η Sonos επαναπροσδιορίζει τον ήχο του σύγχρονου σπιτιού μέσα από ένα ενιαίο, ασύρματο και επεκτάσιμο οικοσύστημα, που αλλάζει τη ζωή μας.
Απίστευτο σκηνικό στο T-Center: Ο σωσίας του Ντάνιελ Χάκετ στο Ελλάδα-Γεωργία, έκανε δηλώσεις στην ΕΡΤ, δείτε βίντεο
Απίστευτο σκηνικό στο T-Center: Ο σωσίας του Ντάνιελ Χάκετ στο Ελλάδα-Γεωργία, έκανε δηλώσεις στην ΕΡΤ, δείτε βίντεο
Ο φίλος της εθνικής λέγεται Αλέξης και αποκάλυψε ότι σε μαγαζιά τον έχουν μπερδέψει πολλές φορές με τον Ιταλοαμερικανό γκαρντ
Η Εθνική Ελλάδας δίνει πολύ κρίσιμο ματς για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, κόντρα στη Γεωργία.
Περίπου μισή ώρα πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης, μια κάπως... γνώριμη παρουσία τράβηξε τα βλέμματα όσων βρέθηκαν στο Τ-Center.
Ένας φίλος της «γαλανόλευκης» ανάγκασε μέχρι και την κάμερα της μετάδοσης να τον απαθανατίσει. Ο λόγος; Η εκπληκτική ομοιότητα του με τον Ντάνιελ Χάκετ!
Ο φίλαθλος έμοιαζε υπερβολικά με τον Αμερικανό αθλητή, ο οποίος έχει αγωνιστεί στη χώρα μας τη διετία 2015-17 με τα χρώματα του Ολυμπιακού, ενώ από το 2022 βρίσκεται στην Βίρτους Μπολόνια.
Περίπου μισή ώρα πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης, μια κάπως... γνώριμη παρουσία τράβηξε τα βλέμματα όσων βρέθηκαν στο Τ-Center.
Ένας φίλος της «γαλανόλευκης» ανάγκασε μέχρι και την κάμερα της μετάδοσης να τον απαθανατίσει. Ο λόγος; Η εκπληκτική ομοιότητα του με τον Ντάνιελ Χάκετ!
Ο φίλαθλος έμοιαζε υπερβολικά με τον Αμερικανό αθλητή, ο οποίος έχει αγωνιστεί στη χώρα μας τη διετία 2015-17 με τα χρώματα του Ολυμπιακού, ενώ από το 2022 βρίσκεται στην Βίρτους Μπολόνια.
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