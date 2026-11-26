Κόκκινα παπούτσια στα σκαλιά της Βουλής άφησαν οι γυναίκες του ΣΥΡΙΖΑ

Η συμβολική δράση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών – Τη θεσμική κατοχύρωση του όρου «γυναικοκτονία» ζήτησε η Ρένα Δούρου