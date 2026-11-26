Κόκκινα παπούτσια στα σκαλιά της Βουλής άφησαν οι γυναίκες του ΣΥΡΙΖΑ
Κόκκινα παπούτσια στα σκαλιά της Βουλής άφησαν οι γυναίκες του ΣΥΡΙΖΑ
Η συμβολική δράση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών – Τη θεσμική κατοχύρωση του όρου «γυναικοκτονία» ζήτησε η Ρένα Δούρου
Δώδεκα ζευγάρια κόκκινα παπούτσια άφησαν στα σκαλιά του περιστυλίου της Βουλής γυναίκες του ΣΥΡΙΖΑ, που πραγματοποίησαν σιωπηλή διαμαρτυρία κατά της έμφυλης βίας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.
Στη συμβολική δράση, που παραπέμπει στη διεθνώς καθιερωμένη τιμή στη μνήμη των θυμάτων, μετείχαν η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου, η βουλευτής Επικρατείας και τομεάρχισσα Ισότητας και Δικαιωμάτων Έλενα Ακρίτα και 9 ακόμη γυναίκες - στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
«Μαχόμαστε για τη θεσμική κατοχύρωση του όρου “γυναικοκτονία” χθες», τόνισε η κυρία Δούρου.
Σε δήλωση της, η κυρία Ακρίτα υπογράμμισε ότι η Πολιτεία οφείλει να εξασφαλίζει στις γυναίκες που κινδυνεύουν άμεσα την απαραίτητη προστασία, ασφαλή στέγη, δωρεάν νομική βοήθεια και οικονομική στήριξη. «Καμία γυναίκα να μην αναγκάζεται να διαλέξει ανάμεσα στον δρόμο και σε ένα σπίτι που φοβάται να γυρίσει», σημείωσε.
Στη συμβολική δράση, που παραπέμπει στη διεθνώς καθιερωμένη τιμή στη μνήμη των θυμάτων, μετείχαν η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου, η βουλευτής Επικρατείας και τομεάρχισσα Ισότητας και Δικαιωμάτων Έλενα Ακρίτα και 9 ακόμη γυναίκες - στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
«Μαχόμαστε για τη θεσμική κατοχύρωση του όρου “γυναικοκτονία” χθες», τόνισε η κυρία Δούρου.
Σε δήλωση της, η κυρία Ακρίτα υπογράμμισε ότι η Πολιτεία οφείλει να εξασφαλίζει στις γυναίκες που κινδυνεύουν άμεσα την απαραίτητη προστασία, ασφαλή στέγη, δωρεάν νομική βοήθεια και οικονομική στήριξη. «Καμία γυναίκα να μην αναγκάζεται να διαλέξει ανάμεσα στον δρόμο και σε ένα σπίτι που φοβάται να γυρίσει», σημείωσε.
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