Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ψηφιακό ευρώ, συνδέοντάς το με την τεχνολογική κυριαρχία της Ευρώπης, καθώς και στην Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, στόχος της οποίας είναι η διοχέτευση των ευρωπαϊκών αποταμιεύσεων σε επενδύσεις στην Ευρώπη