Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον Αιγύπτιο ΥΠΕΞ, στο επίκεντρο Ανατολική Μεσόγειος και Λιβύη
Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον Αιγύπτιο ΥΠΕΞ, στο επίκεντρο Ανατολική Μεσόγειος και Λιβύη
Οι δύο υπουργοί συζήτησαν για τη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας και Αιγύπτου και τις τελευταίες περιφερειακές εξελίξεις
Στο πλαίσιο των τακτικών επαφών και του συντονισμού μεταξύ Αθήνας και Καΐρου, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Μπαντρ Αμπντελάτι.
Σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στην πλατφόρμα Χ, στο επίκεντρο της συνομιλίας βρέθηκαν η στρατηγική συνεργασία Ελλάδας και Αιγύπτου, καθώς και οι τελευταίες περιφερειακές εξελίξεις, με ιδιαίτερη έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Λιβύη.
Η ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Χ:
Σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στην πλατφόρμα Χ, στο επίκεντρο της συνομιλίας βρέθηκαν η στρατηγική συνεργασία Ελλάδας και Αιγύπτου, καθώς και οι τελευταίες περιφερειακές εξελίξεις, με ιδιαίτερη έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Λιβύη.
Η ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Χ:
Στο πλαίσιο των τακτικών επαφών τους & του στενού συντονισμού, ο ΥΠΕΞ Γ. Γεραπετρίτης συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Badr Abdelatty. https://t.co/xYmNtBYQX6— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) November 26, 2026
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