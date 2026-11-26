Οι Prodigy ακύρωσαν τις τελευταίες συναυλίες της ευρωπαϊκής περιοδείας τους λόγω ασθένειας: Είμαστε γαμ@μέν@ συντετριμμένοι
Οι Prodigy ακύρωσαν τις τελευταίες συναυλίες της ευρωπαϊκής περιοδείας τους λόγω ασθένειας: Είμαστε γαμ@μέν@ συντετριμμένοι
Οι εμφανίσεις σε Άμστερνταμ και Βρυξέλλες δεν θα πραγματοποιηθούν – Το συγκρότημα ανακοίνωσε ότι η απόφαση ελήφθη κατόπιν ιατρικής οδηγίας
Τις δύο τελευταίες συναυλίες της ευρωπαϊκής περιοδείας ακύρωσαν οι Prodigy τους λόγω προβλήματος υγείας, με τα μέλη του συγκροτήματος να δηλώνουν συντετριμμένα.
Η μπάντα επρόκειτο να εμφανιστεί το Σαββατοκύριακο στις Βρυξέλλες και το Άμστερνταμ, ωστόσο ενημέρωσε τους θαυμαστές του μέσω Instagram ότι οι προγραμματισμένες εμφανίσεις δεν θα πραγματοποιηθούν.
Όπως εξήγησαν τα μέλη του συγκροτήματος, Λίαμ Χάουλετ και Μάξιμ, η απόφαση δεν ήταν δική τους επιλογή αλλά ελήφθη «κατόπιν εντολής των γιατρών»: «Δυστυχώς, τα δύσκολα νέα που πρέπει να ανακοινώσουμε, μετά τις σημερινές οδηγίες των γιατρών, είναι ότι πρέπει να ακυρώσουμε τις δύο τελευταίες συναυλίες αυτής της ευρωπαϊκής περιοδείας, στο Άμστερνταμ και τις Βρυξέλλες αυτό το Σαββατοκύριακο. Αυτή η απόφαση είναι πέρα από τον έλεγχό μας, είμαστε γαμημένα συντετριμμένοι και καταλαβαίνουμε την απογοήτευση κάθε θαυμαστή που ήρθε για να μας δείξει την αγάπη, την τρέλα και την υποστήριξή του, πολλοί από εσάς έχοντας ταξιδέψει από πολύ μακριά για να μας δείτε», έγραψαν αρχικά.
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Στη συνέχεια, οι δύο μουσικοί έδωσαν υπόσχεση στους θαυμαστές τους ότι θα κάνουν μία δυναμική επιστροφή: «Σας αγαπάμε και σας εκτιμούμε όλους. Λυπούμαστε που δεν μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε την περιοδεία μαζί σας, αλλά σύντομα θα επιστρέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Με αγάπη και σεβασμό, Λίαμ και Μάξιμ».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η μπάντα επρόκειτο να εμφανιστεί το Σαββατοκύριακο στις Βρυξέλλες και το Άμστερνταμ, ωστόσο ενημέρωσε τους θαυμαστές του μέσω Instagram ότι οι προγραμματισμένες εμφανίσεις δεν θα πραγματοποιηθούν.
Όπως εξήγησαν τα μέλη του συγκροτήματος, Λίαμ Χάουλετ και Μάξιμ, η απόφαση δεν ήταν δική τους επιλογή αλλά ελήφθη «κατόπιν εντολής των γιατρών»: «Δυστυχώς, τα δύσκολα νέα που πρέπει να ανακοινώσουμε, μετά τις σημερινές οδηγίες των γιατρών, είναι ότι πρέπει να ακυρώσουμε τις δύο τελευταίες συναυλίες αυτής της ευρωπαϊκής περιοδείας, στο Άμστερνταμ και τις Βρυξέλλες αυτό το Σαββατοκύριακο. Αυτή η απόφαση είναι πέρα από τον έλεγχό μας, είμαστε γαμημένα συντετριμμένοι και καταλαβαίνουμε την απογοήτευση κάθε θαυμαστή που ήρθε για να μας δείξει την αγάπη, την τρέλα και την υποστήριξή του, πολλοί από εσάς έχοντας ταξιδέψει από πολύ μακριά για να μας δείτε», έγραψαν αρχικά.
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Στη συνέχεια, οι δύο μουσικοί έδωσαν υπόσχεση στους θαυμαστές τους ότι θα κάνουν μία δυναμική επιστροφή: «Σας αγαπάμε και σας εκτιμούμε όλους. Λυπούμαστε που δεν μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε την περιοδεία μαζί σας, αλλά σύντομα θα επιστρέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Με αγάπη και σεβασμό, Λίαμ και Μάξιμ».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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