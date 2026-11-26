Κόντρα σημειώθηκε και μεταξύ του προέδρου της Επιτροπής

και της

από την Πλεύση Ελευθερίας, που αμφισβήτησε τη διαδικασία παρέμβασης της υπουργού Εργασίας. Ο κ. Στύλιος της υπενθύμισε ότι με βάση την προβλεπόμενη διαδικασία, οι υπουργοί ακούγονται όποτε ζητήσουν τον λόγο.









«Ξέρω ότι μιμείστε την πρόεδρό σας», της είπε ο κ. Στύλιος με την κυρία Κεφαλά να απαντά ότι «η μίμηση ανήκει στους ηθοποιούς» και να τον κατηγορεί ότι «δεν θέλει έλεγχο». «Δεν έχετε τον λόγο, αφού δεν καταλαβαίνετε ελληνικά», της απάντησε ο κ. Στύλιος.