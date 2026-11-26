Κεραμέως κατά ΠΑΣΟΚ: Να πώς παραλύουν οι Ανεξάρτητες Αρχές όταν δεν υπάρχει κλίμα συναίνεσης
Κεραμέως κατά ΠΑΣΟΚ: Να πώς παραλύουν οι Ανεξάρτητες Αρχές όταν δεν υπάρχει κλίμα συναίνεσης
Η κυρία Κεραμέως στηλίτευσε την άρνηση του ΠΑΣΟΚ να στηρίξει τον Άλκη Δερβιτσιώτη για πρόεδρο της ΑΠΔΠΧ - «Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάμε για σκοινί» της απάντησε ο Παύλος Χρηστίδης
Κριτική στο ΠΑΣΟΚ για την άρνησή του να συμπράξει στην έγκριση του Άλκη Δερβιτσιώτη για την ηγεσία της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), αν και πρόκειται για πρόσωπο που το ίδιο έχει προτείνει, άσκησε η Νίκη Κεραμέως.
«Να πώς παραλύουν οι Ανεξάρτητες Αρχές όταν δεν υπάρχει κλίμα συναίνεσης. Αυτό οφείλω να το στηλιτεύσω», τόνισε, κατά τη συζήτηση που έγινε στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, για το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που καθιερώνει κανόνες για την τεχνητή νοημοσύνη και τις πλατφόρμες.
Σύμφωνα με την κυρία Κεραμέως καθοριστικό ρόλο στην εφαρμογή του νομοσχεδίου έχει η Επιθεώρηση Εργασίας και η ΑΠΔΠΧ, που παραμένει ακέφαλη από το 2022, όταν έληξε ότι η θητεία του Κωνσταντίνου Μενουδάκου. Μάλιστα, υπενθύμισε ότι μετά από πολλές προσπάθειες, η ΝΔ και ο πρόεδρος της Βουλής εισηγήθηκαν τον κ. Δερβιτσιώτη, που το ΠΑΣΟΚ είχε προτείνει για Συνήγορο του Πολίτη. «Το ΠΑΣΟΚ δεν ψήφισε ούτε ναι, ούτε όχι», είπε.
«Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάμε για σκοινί», της απάντησε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης, που της υπενθύμισε ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας είχε κρίνει έκπτωτο πρώην επικεφαλής της Επιθεώρησης Εργασίας. «Βρείτε κάποιον που να μην κηρύσσεται έκπτωτος και ξαναμιλάμε», της είπε, χωρίς να αναφερθεί στο ζήτημα του κ. Δερβιτσιώτη
Κόντρα σημειώθηκε και μεταξύ του προέδρου της Επιτροπής Γιώργου Στύλιου και της Τζώρτζιας Κεφαλά από την Πλεύση Ελευθερίας, που αμφισβήτησε τη διαδικασία παρέμβασης της υπουργού Εργασίας. Ο κ. Στύλιος της υπενθύμισε ότι με βάση την προβλεπόμενη διαδικασία, οι υπουργοί ακούγονται όποτε ζητήσουν τον λόγο.
«Ξέρω ότι μιμείστε την πρόεδρό σας», της είπε ο κ. Στύλιος με την κυρία Κεφαλά να απαντά ότι «η μίμηση ανήκει στους ηθοποιούς» και να τον κατηγορεί ότι «δεν θέλει έλεγχο». «Δεν έχετε τον λόγο, αφού δεν καταλαβαίνετε ελληνικά», της απάντησε ο κ. Στύλιος.
«Να πώς παραλύουν οι Ανεξάρτητες Αρχές όταν δεν υπάρχει κλίμα συναίνεσης. Αυτό οφείλω να το στηλιτεύσω», τόνισε, κατά τη συζήτηση που έγινε στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, για το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που καθιερώνει κανόνες για την τεχνητή νοημοσύνη και τις πλατφόρμες.
Σύμφωνα με την κυρία Κεραμέως καθοριστικό ρόλο στην εφαρμογή του νομοσχεδίου έχει η Επιθεώρηση Εργασίας και η ΑΠΔΠΧ, που παραμένει ακέφαλη από το 2022, όταν έληξε ότι η θητεία του Κωνσταντίνου Μενουδάκου. Μάλιστα, υπενθύμισε ότι μετά από πολλές προσπάθειες, η ΝΔ και ο πρόεδρος της Βουλής εισηγήθηκαν τον κ. Δερβιτσιώτη, που το ΠΑΣΟΚ είχε προτείνει για Συνήγορο του Πολίτη. «Το ΠΑΣΟΚ δεν ψήφισε ούτε ναι, ούτε όχι», είπε.
«Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάμε για σκοινί», της απάντησε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης, που της υπενθύμισε ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας είχε κρίνει έκπτωτο πρώην επικεφαλής της Επιθεώρησης Εργασίας. «Βρείτε κάποιον που να μην κηρύσσεται έκπτωτος και ξαναμιλάμε», της είπε, χωρίς να αναφερθεί στο ζήτημα του κ. Δερβιτσιώτη
Κόντρα σημειώθηκε και μεταξύ του προέδρου της Επιτροπής Γιώργου Στύλιου και της Τζώρτζιας Κεφαλά από την Πλεύση Ελευθερίας, που αμφισβήτησε τη διαδικασία παρέμβασης της υπουργού Εργασίας. Ο κ. Στύλιος της υπενθύμισε ότι με βάση την προβλεπόμενη διαδικασία, οι υπουργοί ακούγονται όποτε ζητήσουν τον λόγο.
«Ξέρω ότι μιμείστε την πρόεδρό σας», της είπε ο κ. Στύλιος με την κυρία Κεφαλά να απαντά ότι «η μίμηση ανήκει στους ηθοποιούς» και να τον κατηγορεί ότι «δεν θέλει έλεγχο». «Δεν έχετε τον λόγο, αφού δεν καταλαβαίνετε ελληνικά», της απάντησε ο κ. Στύλιος.
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