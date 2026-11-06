Αντι-NAVTEX εξέδωσε η Άγκυρα για το «Abeille Marengo»: Κάποιες περιοχές είναι εντός τουρκικής υφαλοκρηπίδας, απαιτείται δική μας άδεια, υποστηρίζει
Αντι-NAVTEX εξέδωσε η Άγκυρα για το «Abeille Marengo»: Κάποιες περιοχές είναι εντός τουρκικής υφαλοκρηπίδας, απαιτείται δική μας άδεια, υποστηρίζει
Στην αντίδρασή της η Άγκυρα ισχυρίζεται ότι τμήμα της περιοχής που αναφέρεται στις ελληνοκυπριακές NAVTEX εμπίπτει στην τουρκική υφαλοκρηπίδα, αναφέροντας πως οι τουρκικές αρχές δεν έχουν δώσει συγκατάθεση για την ερευνητική δραστηριότητα
Δεν πρόλαβε να εκδοθεί η ελληνική NAVTEX για τις έρευνες του «Abeille Marengo» και η Άγκυρα έσπευσε να απαντήσει, επιστρατεύοντας για ακόμη μία φορά τις μονομερείς διεκδικήσεις της στην Ανατολική Μεσόγειο. Με αντι-NAVTEX, η Τουρκία αμφισβητεί την ελληνική αναγγελία για το γαλλικό ερευνητικό πλοίο που θα πραγματοποιήσει εργασίες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, ισχυριζόμενη ότι μέρος της περιοχής βρίσκεται εντός τουρκικής υφαλοκρηπίδας και απαιτώντας τη συγκατάθεσή της για τη διεξαγωγή των ερευνών.
Η τουρκική αντίδραση εκδηλώθηκε λίγες ώρες μετά το «πράσινο φως» του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών και την έκδοση της NAVTEX 1411/26 από τον σταθμό Ηρακλείου, με την οποία καθορίστηκε η θαλάσσια διαδρομή των εργασιών από την Κρήτη προς την Κύπρο.
Με την αντι-NAVTEX 1105/26, η Άγκυρα επαναφέρει στο τραπέζι την επιστολή που είχε αποστείλει στον ΟΗΕ στις 18 Μαρτίου 2020 (A/74/757), υποστηρίζοντας ότι τμήμα της περιοχής των ερευνών βρίσκεται εντός της υφαλοκρηπίδας που έχει μονομερώς δηλώσει.
Το επόμενο βήμα της τουρκικής αμφισβήτησης είναι ακόμη πιο χαρακτηριστικό. Η Άγκυρα ισχυρίζεται ότι δεν έχει χορηγήσει άδεια για τις συγκεκριμένες έρευνες, χαρακτηρίζει την ελληνική NAVTEX «μη εξουσιοδοτημένη» και αξιώνει όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες σε θαλάσσιες περιοχές που θεωρεί ότι εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της να συντονίζονται με τις τουρκικές αρχές.
Πρόκειται για ευθεία αμφισβήτηση των αρμοδιοτήτων της ελληνικής πλευράς, με την Τουρκία να επιχειρεί να εμφανίσει ως προϋπόθεση των εργασιών τη δική της συγκατάθεση, επικαλούμενη διεκδικήσεις που η Αθήνα δεν αναγνωρίζει. Η μονομερής κατάθεση συντεταγμένων στον ΟΗΕ, άλλωστε, δεν συνιστά αναγνώριση των τουρκικών αξιώσεων ούτε οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας.
Η τουρκική αντι-NAVTEX:
TURNHOS N/W : 1105/26
TURNHOS N/W : 1105/26
MEDITERRANEAN SEA
1. SOME PART OF AREA PROMULGATED WITH NAVTEX NR. HA15-1411/26 IS WITHIN TURKISH CONTINENTAL SHELF DECLARED TO UNITED NATIONS, ON 18 MARCH 2020 WITH REF NR. A/74/757.
2. TURKISH AUTHORITIES HAS NOT ISSUED CONSENT FOR THE RESEARCH ACTIVITY REFERRED IN UNAUTHORIZED MESSAGE IN REFERENCE.
3. ALL RESEARCH ACTIVITIES IN TURKISH MARITIME JURISDICTION AREA MUST BE COORDINATED WITH RELEVANT TURKISH AUTHORITIES.
4. CANCEL THIS MESSAGE 062200Z MAR 27.
Η τουρκική αντίδραση εκδηλώθηκε λίγες ώρες μετά το «πράσινο φως» του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών και την έκδοση της NAVTEX 1411/26 από τον σταθμό Ηρακλείου, με την οποία καθορίστηκε η θαλάσσια διαδρομή των εργασιών από την Κρήτη προς την Κύπρο.
Με την αντι-NAVTEX 1105/26, η Άγκυρα επαναφέρει στο τραπέζι την επιστολή που είχε αποστείλει στον ΟΗΕ στις 18 Μαρτίου 2020 (A/74/757), υποστηρίζοντας ότι τμήμα της περιοχής των ερευνών βρίσκεται εντός της υφαλοκρηπίδας που έχει μονομερώς δηλώσει.
Το επόμενο βήμα της τουρκικής αμφισβήτησης είναι ακόμη πιο χαρακτηριστικό. Η Άγκυρα ισχυρίζεται ότι δεν έχει χορηγήσει άδεια για τις συγκεκριμένες έρευνες, χαρακτηρίζει την ελληνική NAVTEX «μη εξουσιοδοτημένη» και αξιώνει όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες σε θαλάσσιες περιοχές που θεωρεί ότι εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της να συντονίζονται με τις τουρκικές αρχές.
Πρόκειται για ευθεία αμφισβήτηση των αρμοδιοτήτων της ελληνικής πλευράς, με την Τουρκία να επιχειρεί να εμφανίσει ως προϋπόθεση των εργασιών τη δική της συγκατάθεση, επικαλούμενη διεκδικήσεις που η Αθήνα δεν αναγνωρίζει. Η μονομερής κατάθεση συντεταγμένων στον ΟΗΕ, άλλωστε, δεν συνιστά αναγνώριση των τουρκικών αξιώσεων ούτε οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας.
Η τουρκική αντι-NAVTEX:
TURNHOS N/W : 1105/26
TURNHOS N/W : 1105/26
MEDITERRANEAN SEA
1. SOME PART OF AREA PROMULGATED WITH NAVTEX NR. HA15-1411/26 IS WITHIN TURKISH CONTINENTAL SHELF DECLARED TO UNITED NATIONS, ON 18 MARCH 2020 WITH REF NR. A/74/757.
2. TURKISH AUTHORITIES HAS NOT ISSUED CONSENT FOR THE RESEARCH ACTIVITY REFERRED IN UNAUTHORIZED MESSAGE IN REFERENCE.
3. ALL RESEARCH ACTIVITIES IN TURKISH MARITIME JURISDICTION AREA MUST BE COORDINATED WITH RELEVANT TURKISH AUTHORITIES.
4. CANCEL THIS MESSAGE 062200Z MAR 27.
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