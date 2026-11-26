Συρίγος: Στην θέση του κ. Λιάκου θα είχα παραιτηθεί, αλλά είναι μια προσωπική απόφαση
Συρίγος: Στην θέση του κ. Λιάκου θα είχα παραιτηθεί, αλλά είναι μια προσωπική απόφαση
Ο βουλευτής της ΝΔ αναφέρθηκε και στην υπόθεση Χατζηγιαννάκη, επισημαίνοντας ότι τέτοιες υποθέσεις πλήττουν συνολικά την πολιτική ζωή και ενισχύουν τα αντισυστημικά κόμματα
Την άποψη ότι ο ίδιος θα είχε παραιτηθεί εάν βρισκόταν σε αντίστοιχη θέση με εκείνη του Βαγγέλη Λιάκου εξέφρασε ο βουλευτής της ΝΔ, Άγγελος Συρίγος, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, ότι η παραίτηση αποτελεί προσωπική απόφαση.
«Το θέμα της παραιτήσεως είναι θέμα προσωπικό. Εγώ αν σε μία αντίστοιχη περίπτωση θα είχα παραιτηθεί; Εγώ θα είχα παραιτηθεί. Αλλά το τι κάνει ο καθένας και πώς θεωρεί ότι είναι μπλεγμένος ή δεν είναι μπλεγμένος, είναι θέμα προσωπικό του», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο κ. Συρίγος επισήμανε ότι τόσο η υπόθεση Λιάκου όσο και εκείνη του Χατζηγιαννάκη έχουν ευρύτερες επιπτώσεις στην πολιτική ζωή του τόπου, καθώς ενισχύουν την αίσθηση της διαφθοράς στους πολίτες.
«Αυτό κάνει κακό σε όλη την πολιτική ζωή. Και το θέμα του κυρίου Χατζηγιαννάκη και το θέμα του κυρίου Λιάκου δημιουργούν την εντύπωση στον κόσμο ότι όλα είναι διεφθαρμένα. Αυτήν την στιγμή, αν κάποιος χαίρεται, είναι τα αντισυστημικά κόμματα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «για μένα το κρίσιμο σημείο είναι πώς αντιδράς θεσμικά σε αυτό το θέμα».
Σχετικά με τον ισχυρισμό του κ. Λιάκου πως δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη, ο βουλευτής της ΝΔ ανέφερε: «Συμφωνώ ότι δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη. Με την ίδια λογική, ο Θεόδωρος Πάγκαλος εγγονός δεν θα έπρεπε να κατέβει ποτέ στις εκλογές γιατί ο παππούς του ήταν δικτάτορας με ακραίες απόψεις».
Αναφερόμενος ειδικότερα στην υπόθεση Χατζηγιαννάκη, ο βουλευτής της ΝΔ στάθηκε στις επιχειρηματικές σχέσεις του με τον δήμαρχο Στυλίδας.
«Στην περίπτωση του κυρίου Χατζηγιαννάκη έχουμε το θέμα της διασυνδέσεως του κυρίου Χατζηγιαννάκη με τον δήμαρχο Στυλίδας. Δηλαδή έχουν κάνει μαζί μία εταιρία και ταυτοχρόνως δύο άλλες εταιρίες του κυρίου Χατζηγιαννάκη, από ό,τι φαίνεται, παίρνουν έργα από τον δήμο Στυλίδας», κατέληξε.
«Το θέμα της παραιτήσεως είναι θέμα προσωπικό. Εγώ αν σε μία αντίστοιχη περίπτωση θα είχα παραιτηθεί; Εγώ θα είχα παραιτηθεί. Αλλά το τι κάνει ο καθένας και πώς θεωρεί ότι είναι μπλεγμένος ή δεν είναι μπλεγμένος, είναι θέμα προσωπικό του», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο κ. Συρίγος επισήμανε ότι τόσο η υπόθεση Λιάκου όσο και εκείνη του Χατζηγιαννάκη έχουν ευρύτερες επιπτώσεις στην πολιτική ζωή του τόπου, καθώς ενισχύουν την αίσθηση της διαφθοράς στους πολίτες.
«Αυτό κάνει κακό σε όλη την πολιτική ζωή. Και το θέμα του κυρίου Χατζηγιαννάκη και το θέμα του κυρίου Λιάκου δημιουργούν την εντύπωση στον κόσμο ότι όλα είναι διεφθαρμένα. Αυτήν την στιγμή, αν κάποιος χαίρεται, είναι τα αντισυστημικά κόμματα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «για μένα το κρίσιμο σημείο είναι πώς αντιδράς θεσμικά σε αυτό το θέμα».
Σχετικά με τον ισχυρισμό του κ. Λιάκου πως δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη, ο βουλευτής της ΝΔ ανέφερε: «Συμφωνώ ότι δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη. Με την ίδια λογική, ο Θεόδωρος Πάγκαλος εγγονός δεν θα έπρεπε να κατέβει ποτέ στις εκλογές γιατί ο παππούς του ήταν δικτάτορας με ακραίες απόψεις».
Αναφερόμενος ειδικότερα στην υπόθεση Χατζηγιαννάκη, ο βουλευτής της ΝΔ στάθηκε στις επιχειρηματικές σχέσεις του με τον δήμαρχο Στυλίδας.
«Στην περίπτωση του κυρίου Χατζηγιαννάκη έχουμε το θέμα της διασυνδέσεως του κυρίου Χατζηγιαννάκη με τον δήμαρχο Στυλίδας. Δηλαδή έχουν κάνει μαζί μία εταιρία και ταυτοχρόνως δύο άλλες εταιρίες του κυρίου Χατζηγιαννάκη, από ό,τι φαίνεται, παίρνουν έργα από τον δήμο Στυλίδας», κατέληξε.
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