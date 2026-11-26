Κωνσταντοπούλου για Χατζηγιαννάκη: Πρόσωπα που πρόδωσαν την Αριστερά όπως ο Τσίπρας έχουν πέσει με τα μούτρα στο δημόσιο χρήμα
Κωνσταντοπούλου για Χατζηγιαννάκη: Πρόσωπα που πρόδωσαν την Αριστερά όπως ο Τσίπρας έχουν πέσει με τα μούτρα στο δημόσιο χρήμα
«Υπάρχουν τεράστια ζητήματα και ηθικά, δεοντολογικά, νομικά, οικονομικά και διαφάνειας» είπε για την παραχώρηση γραφείων εταιρείας του Χατζηγιαννάκη στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα
Την ενόχλησή της μετά τις αποκαλύψεις για τον γραμματέα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Μίλτο Χατζηγιαννάκη, και τις απευθείας αναθέσεις σε εταιρείες του εξέφρασε η Ζωή Κωνσταντοπούλου βάζοντας στο κάδρο και τον Αλέξη Τσίπρα με την αναφορά της για πρόσωπα που «θέλουν να αντιποιηθούν την Αριστερά και δεν έχουν καμία σχέση με την Αριστερά και την πρόδωσαν».
«Με ενοχλεί να ακούω το όνομα της χώρας μου αλλά και το όνομα του ΕΛΑΣ σαν ένα κομματικό ακρωνύμιο και το θεωρώ προσβολή, πολύ περισσότερο την ώρα που αποκαλύπτεται μέρα με την ημέρα η πολύ μεγάλη σαθρότητα και ιδιοτέλεια κάποιων που θέλουν να αντιποιηθούν την Αριστερά και δεν έχουν καμία σχέση με την Αριστερά και την πρόδωσαν. Τον κ. Τσίπρα εννοώ και εννοώ όλη αυτή την παρωδία και την κουστωδία ανθρώπων που βλέπουμε ότι κατά τα ίδια πρότυπα του κυβερνώντος κόμματος της ΝΔ και του προηγουμένου κυβερνήσαντος κόμματος του ΠΑΣΟΚ, έχουν πέσει με τα μούτρα στο δημόσιο χρήμα» είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας στα Παραπολιτικά FM.
«Κάνουν πάρτι στο δημόσιο χρήμα και συνδέεται και αυτό γιατί βλέπουμε όλο αυτό το διάστημα έναν χάρτη αναθέσεων και σε δικηγορικές εταιρείες» πρόσθεσε η κυρία Κωνσταντοπούλου.
Ειδικά για την αποκάλυψη ότι εταιρεία του Μιχάλη Χατζηγιαννάκη παραχώρησε γραφεία της στο οργανωτικό τμήμα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέφερε «βλέπουμε μέσα στις αποκαλύψεις όλων των τελευταίων εβδομάδων που έχουν και τον Χατζηγιαννάκη, τον γραμματέα της ΕΛΑΣ, που μάλιστα έχει πει ότι έδωσε και τα γραφεία της εταιρείας του. Αυτές οι εταιρείες που έχουν εισπράξει όπως αποκαλύπτεται περίπου 4 εκατ. ευρώ τα τελευταία χρόνια παραχωρούν τα γραφεία τους για να στεγάζεται ο Τσίπρας»
Όπως ανέφερε «υπάρχουν τεράστια ζητήματα και ηθικά, δεοντολογικά, νομικά, οικονομικά και διαφάνειας. Εγώ δεν εκπλήσσομαι, ο Τσίπρας είναι ο πρωθυπουργός που έβγαλε φωτογραφική διάταξη για να αθωώσει τον ξάδερφό του για πλαστογραφία πιστοποιητικού. Είναι ο πρωθυπουργός που έκανε τρεις φωτογραφικές διατάξεις για να κάνει τη σύζυγό του καθηγήτρια με σκανδαλώδη τρόπο, την ώρα που άλλοι άνθρωποι μοχθούν με διαφάνεια. Αυτό το θέμα το έχω πει τόσες φορές δημόσια και την περίοδο Τσίπρα που ήταν απαγορευμένο και να ακούγεται το όνομά μου και στην ΕΡΤ και στα ΜΜΕ γιατί τις ίδιες μεθόδους συγκάλυψης που μετέρχεται ο Μητσοτάκης τις ίδιες σε λιγότερο επαγγελματικό επίπεδο τις μετερχόταν και ο Τσίπρας».
Στο πλαίσιο αυτό η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε ότι «εγώ αυτό το θέμα το έχω θέσει δημόσια πάνω από έναν χρόνο, από την ώρα που κομματικά στελέχη της ΝΔ, δικηγόροι και κομματικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ και του Τσίπρα με στοχοποίησαν επειδή αφιλοκερδώς συνδράμω σε υποθέσεις που ενοχλούν τον κρατικό μηχανισμό είτε είναι η υπόθεση του εγκλήματος των Τεμπών είτε είναι υπεράσπιση πολιτών απέναντι στον Μπέο, υπεράσπιση θυμάτων έμφυλης βίας, υπεράσπιση του δημοσίου συμφέροντος και ούτω καθεξής. Στοχοποιήθηκα από μια οργανωμένη επιχείρηση προσώπων που σε μεγάλο βαθμό λαμβάνουν αντιμισθίες του Δημοσίου για να απενεργοποιηθώ εγώ στη δική μου προσπάθεια να υπερασπιστώ τα θύματα, τους πολίτες και την κοινωνία».
«Με ενοχλεί να ακούω το όνομα της χώρας μου αλλά και το όνομα του ΕΛΑΣ σαν ένα κομματικό ακρωνύμιο και το θεωρώ προσβολή, πολύ περισσότερο την ώρα που αποκαλύπτεται μέρα με την ημέρα η πολύ μεγάλη σαθρότητα και ιδιοτέλεια κάποιων που θέλουν να αντιποιηθούν την Αριστερά και δεν έχουν καμία σχέση με την Αριστερά και την πρόδωσαν. Τον κ. Τσίπρα εννοώ και εννοώ όλη αυτή την παρωδία και την κουστωδία ανθρώπων που βλέπουμε ότι κατά τα ίδια πρότυπα του κυβερνώντος κόμματος της ΝΔ και του προηγουμένου κυβερνήσαντος κόμματος του ΠΑΣΟΚ, έχουν πέσει με τα μούτρα στο δημόσιο χρήμα» είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας στα Παραπολιτικά FM.
«Κάνουν πάρτι στο δημόσιο χρήμα και συνδέεται και αυτό γιατί βλέπουμε όλο αυτό το διάστημα έναν χάρτη αναθέσεων και σε δικηγορικές εταιρείες» πρόσθεσε η κυρία Κωνσταντοπούλου.
Ειδικά για την αποκάλυψη ότι εταιρεία του Μιχάλη Χατζηγιαννάκη παραχώρησε γραφεία της στο οργανωτικό τμήμα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέφερε «βλέπουμε μέσα στις αποκαλύψεις όλων των τελευταίων εβδομάδων που έχουν και τον Χατζηγιαννάκη, τον γραμματέα της ΕΛΑΣ, που μάλιστα έχει πει ότι έδωσε και τα γραφεία της εταιρείας του. Αυτές οι εταιρείες που έχουν εισπράξει όπως αποκαλύπτεται περίπου 4 εκατ. ευρώ τα τελευταία χρόνια παραχωρούν τα γραφεία τους για να στεγάζεται ο Τσίπρας»
Όπως ανέφερε «υπάρχουν τεράστια ζητήματα και ηθικά, δεοντολογικά, νομικά, οικονομικά και διαφάνειας. Εγώ δεν εκπλήσσομαι, ο Τσίπρας είναι ο πρωθυπουργός που έβγαλε φωτογραφική διάταξη για να αθωώσει τον ξάδερφό του για πλαστογραφία πιστοποιητικού. Είναι ο πρωθυπουργός που έκανε τρεις φωτογραφικές διατάξεις για να κάνει τη σύζυγό του καθηγήτρια με σκανδαλώδη τρόπο, την ώρα που άλλοι άνθρωποι μοχθούν με διαφάνεια. Αυτό το θέμα το έχω πει τόσες φορές δημόσια και την περίοδο Τσίπρα που ήταν απαγορευμένο και να ακούγεται το όνομά μου και στην ΕΡΤ και στα ΜΜΕ γιατί τις ίδιες μεθόδους συγκάλυψης που μετέρχεται ο Μητσοτάκης τις ίδιες σε λιγότερο επαγγελματικό επίπεδο τις μετερχόταν και ο Τσίπρας».
Στο πλαίσιο αυτό η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε ότι «εγώ αυτό το θέμα το έχω θέσει δημόσια πάνω από έναν χρόνο, από την ώρα που κομματικά στελέχη της ΝΔ, δικηγόροι και κομματικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ και του Τσίπρα με στοχοποίησαν επειδή αφιλοκερδώς συνδράμω σε υποθέσεις που ενοχλούν τον κρατικό μηχανισμό είτε είναι η υπόθεση του εγκλήματος των Τεμπών είτε είναι υπεράσπιση πολιτών απέναντι στον Μπέο, υπεράσπιση θυμάτων έμφυλης βίας, υπεράσπιση του δημοσίου συμφέροντος και ούτω καθεξής. Στοχοποιήθηκα από μια οργανωμένη επιχείρηση προσώπων που σε μεγάλο βαθμό λαμβάνουν αντιμισθίες του Δημοσίου για να απενεργοποιηθώ εγώ στη δική μου προσπάθεια να υπερασπιστώ τα θύματα, τους πολίτες και την κοινωνία».
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