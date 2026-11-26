Ρωμανός: Εγώ έχω την ευθύνη για το βίντεο του Μητσοτάκη με το GTA
Ρωμανός: Εγώ έχω την ευθύνη για το βίντεο του Μητσοτάκη με το GTA
«Θα μπορούσε να είναι άλλο το hook (σ.σ. ο τρόπος που ξεκινάει το βίντεο) αλήθεια είναι αυτό» είπε ο διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του πρωθυπουργού
Την ευθύνη για το βίντεο του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την πληρωμή των 400 ευρώ σε δικαιούχους άνω των 65 ετών που ξεκινούσε με αναφορά στο βιντεοπαιχνίδι GTA VI ανέλαβε το πρωί της Πέμπτης ο Νίκος Ρωμάνος.
Όπως είπε χαρακτηριστικά στο ΟΡΕΝ «εγώ έχω την ευθύνη ως διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του πρωθυπουργού».
«Θα μπορούσε να είναι άλλο το hook (σ.σ. ο τρόπος που ξεκινάει το βίντεο) αλήθεια είναι αυτό» πρόσθεσε ο κ. Ρωμανός.
Ο ίδιος, ωστόσο, πρόσθεσε ότι «θεωρώ όμως ότι ήταν υπερβολική η αντίδραση γιατί το ίδιο trend έχουν χρησιμοποιήσει και άλλοι ηγέτες και οργανώσεις και δεν είδα τέτοια αντίδραση. Αλλά εντάξει δεν είμαι αντικειμενικός».
Όπως είπε χαρακτηριστικά στο ΟΡΕΝ «εγώ έχω την ευθύνη ως διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του πρωθυπουργού».
«Θα μπορούσε να είναι άλλο το hook (σ.σ. ο τρόπος που ξεκινάει το βίντεο) αλήθεια είναι αυτό» πρόσθεσε ο κ. Ρωμανός.
Ο ίδιος, ωστόσο, πρόσθεσε ότι «θεωρώ όμως ότι ήταν υπερβολική η αντίδραση γιατί το ίδιο trend έχουν χρησιμοποιήσει και άλλοι ηγέτες και οργανώσεις και δεν είδα τέτοια αντίδραση. Αλλά εντάξει δεν είμαι αντικειμενικός».
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