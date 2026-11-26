Ρωμανός: Εγώ έχω την ευθύνη για το βίντεο του Μητσοτάκη με το GTA

«Θα μπορούσε να είναι άλλο το hook (σ.σ. ο τρόπος που ξεκινάει το βίντεο) αλήθεια είναι αυτό» είπε ο διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του πρωθυπουργού