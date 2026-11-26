Φλωρίδης: Μην μας παριστάνει τον ηθικό ο Τσίπρας, υπάρχει κάτι πιο διεφθαρμένο από την αλλαγή στους Ποινικούς Κώδικες μια ημέρα πριν φύγει από κυβέρνηση;
Φλωρίδης: Μην μας παριστάνει τον ηθικό ο Τσίπρας, υπάρχει κάτι πιο διεφθαρμένο από την αλλαγή στους Ποινικούς Κώδικες μια ημέρα πριν φύγει από κυβέρνηση;
«Δεν ξέρω γιατί ο Τσίπρας έχει αδυναμία στους Ποινικούς Κώδικες. Ίσως γιατί είναι εργαλεία για να μπορείς να μπεις βαθιά στη διαφθορά υπηρετώντας τη διαφθορά και αυτό το έκανε δύο φορές» είπε ο Γιώργος Φλωρίδης
Δριμεία κριτική στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή, όπως είπε, «απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς από πολιτικούς αρχηγούς όταν και οι ίδιο έχουν λερωμένη τη φωλιά τους» άσκησε το πρωί της Πέμπτης ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης.
«Μην μας παριστάνει ο Τσίπρας τον ηθικό. Υπάρχει κάτι πιο διεφθαρμένο από το να αλλάξει την τελευταία ημέρα πριν φύγει από την κυβέρνηση τους Ποινικούς Κώδικες προκειμένου κάποιοι αντί να πάνε ισόβια, χαιρέτησαν στο δικαστήριο και έφυγαν;» αναρωτήθηκε ο κ. Φλωρίδης μιλώντας στον ΑΝΤ1.
Όπως ανέφερε ο υπουργός Δικαιοσύνης «αποφυλακίσεις με τον πρώτο νόμο Παρασκευόπουλου- Τσίπρα υπήρχαν χιλιάδες. Δεν ξέρω γιατί ο Τσίπρας έχει αδυναμία στους Ποινικούς Κώδικες. Ίσως γιατί είναι εργαλεία για να μπορείς να μπεις βαθιά στη διαφθορά υπηρετώντας τη διαφθορά και αυτό το έκανε δύο φορές».
«Ήρθαμε εμείς και επανατοποθετήσαμε το ποινικό σύστημα για να προστατεύει την κοινωνία» συμπλήρωσε ο κ. Φλωρίδης.
Στο πλαίσιο αυτό είπε, ακόμα, «πώς μιλάμε σε επίπεδο διαφθοράς όταν βγήκε έξω όλο το έγκλημα, βιαστές, δολοφόνοι, ληστές, εκβιαστές; Το 80% αυτών, σύμφωνα με την αστυνομία, επέστρεψε στο έγκλημα και θα μας πουλάει εμάς ο Τσίπρας ηθική;»
«Ο αγώνας απέναντι τη διαφθορά σε όλα τα επίπεδα είναι αγώνας από τότε που υπάρχουν άνθρωποι στη γη. Πώς μια κυβέρνηση αξιολογείται; Αν οργανώνει τους θεσμούς της χώρας ώστε τα φαινόμενα αυτά να αντιμετωπίζονται και αν βρίσκει τρόπους να έχει καλά αποτελέσματα απέναντι σε αυτά» κατέληξε για το θέμα ο Γιώργος Φλωρίδης.
Με αφορμή, δε, τις αντιδράσεις των «αντισυστημικών» για υποθέσεις που αφορούν απευθείας αναθέσεις, ο υπουργός Δικαιοσύνης σχολίασε «οι αντισυστημικοί εμφανίζονται και λένε ό,τι σε βασανίζει έχω τη συνταγή. Όταν, όμως, και όπου αυτοί εμπλέκονται στη διαχείριση δημοσίων πραγμάτων τα κάνανε να μην πω τι και ο λαός το πληρώνει ακριβά αυτό».
«Μην μας παριστάνει ο Τσίπρας τον ηθικό. Υπάρχει κάτι πιο διεφθαρμένο από το να αλλάξει την τελευταία ημέρα πριν φύγει από την κυβέρνηση τους Ποινικούς Κώδικες προκειμένου κάποιοι αντί να πάνε ισόβια, χαιρέτησαν στο δικαστήριο και έφυγαν;» αναρωτήθηκε ο κ. Φλωρίδης μιλώντας στον ΑΝΤ1.
Όπως ανέφερε ο υπουργός Δικαιοσύνης «αποφυλακίσεις με τον πρώτο νόμο Παρασκευόπουλου- Τσίπρα υπήρχαν χιλιάδες. Δεν ξέρω γιατί ο Τσίπρας έχει αδυναμία στους Ποινικούς Κώδικες. Ίσως γιατί είναι εργαλεία για να μπορείς να μπεις βαθιά στη διαφθορά υπηρετώντας τη διαφθορά και αυτό το έκανε δύο φορές».
«Ήρθαμε εμείς και επανατοποθετήσαμε το ποινικό σύστημα για να προστατεύει την κοινωνία» συμπλήρωσε ο κ. Φλωρίδης.
Στο πλαίσιο αυτό είπε, ακόμα, «πώς μιλάμε σε επίπεδο διαφθοράς όταν βγήκε έξω όλο το έγκλημα, βιαστές, δολοφόνοι, ληστές, εκβιαστές; Το 80% αυτών, σύμφωνα με την αστυνομία, επέστρεψε στο έγκλημα και θα μας πουλάει εμάς ο Τσίπρας ηθική;»
«Ο αγώνας απέναντι τη διαφθορά σε όλα τα επίπεδα είναι αγώνας από τότε που υπάρχουν άνθρωποι στη γη. Πώς μια κυβέρνηση αξιολογείται; Αν οργανώνει τους θεσμούς της χώρας ώστε τα φαινόμενα αυτά να αντιμετωπίζονται και αν βρίσκει τρόπους να έχει καλά αποτελέσματα απέναντι σε αυτά» κατέληξε για το θέμα ο Γιώργος Φλωρίδης.
Με αφορμή, δε, τις αντιδράσεις των «αντισυστημικών» για υποθέσεις που αφορούν απευθείας αναθέσεις, ο υπουργός Δικαιοσύνης σχολίασε «οι αντισυστημικοί εμφανίζονται και λένε ό,τι σε βασανίζει έχω τη συνταγή. Όταν, όμως, και όπου αυτοί εμπλέκονται στη διαχείριση δημοσίων πραγμάτων τα κάνανε να μην πω τι και ο λαός το πληρώνει ακριβά αυτό».
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