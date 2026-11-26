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Πλημμύρισαν δρόμοι και σταθμοί τρένων στο Νιού Τζέρσεϊ, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις χωρίς ρεύμα μετά από κακοκαιρία, δείτε βίντεο
Συγκλονιστικά βίντεο που κυκλοφορούν στα social media καταγράφουν τη στιγμή που άνθρωποι προσπαθούν να διασχίσουν δρόμους, οι οποίοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια
Σύμφωνα με πληροφορίες του patch, έχουν πλημμυρίσει δρόμοι, γέφυρες, σταθμοί τρένων, ενώ δεκάδες χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.
Συγκλονιστικά βίντεο που κυκλοφορούν στα social media καταγράφουν τη στιγμή που άνθρωποι προσπαθούν να διασχίσουν δρόμους, οι οποίοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια. Μάλιστα, η στάθμη του νερού φαίνεται να φτάνει μέχρι τη μέση.
Επίσης, ένα παιδάκι κρατάει το χέρι του πατέρα του για να μην παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά. Ένα αυτοκίνητο «κολυμπάει» και κινείται με μεγάλη δυσκολία σε μία προσπάθεια να μην εγκλωβιστεί.
HAPPENING NOW: Severe coastal flooding is affecting streets along Bay Avenue in Ocean City as a powerful Thanksgiving Day nor’easter brings strong winds and elevated tides to the New Jersey coast, USA. (Footage: OCNJ Local via Instagram) https://t.co/hlXCRkPeC2— Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 26, 2026
Στο Χόμποκεν τα νερά εισέβαλαν σε σιδηροδρομικό σταθμό και πλημμύρισαν τις ράγες των τρένων.
HAPPENING NOW: Severe coastal flooding is inundating streets and low-lying areas following high tide as a powerful coastal storm combined with strong onshore winds and elevated tides pushes floodwaters across Cape May County, New Jersey, USA. https://t.co/vhmRTbUCjF— Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 26, 2026
HIGH TIDE FLOODING IN HOBOKEN, NEW JERSEY: Video captured by FOX Weather Meteorologist Britta Merwin shows dramatic high tide flooding overtaking train tracks in Hoboken, New Jersey. https://t.co/72dTJ3U3ps— FOX Weather (@foxweather) November 26, 2026
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