Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα κατηγορεί τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ για συντονισμένες επιθέσεις λόγω της υπόθεσης Χατζηγιαννάκη

«Παίζει το παιχνίδι της κυβέρνησης και ανοίγει τον δρόμο για μετεκλογική συνεργασία με τη ΝΔ», αναφέρει η ΕΛΑΣ με αφορμή τις δηλώσεις της Αλεξάνδρας Σδούκου και του Νίκου Ανδρουλάκη