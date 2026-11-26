Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα κατηγορεί τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ για συντονισμένες επιθέσεις λόγω της υπόθεσης Χατζηγιαννάκη
Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα κατηγορεί τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ για συντονισμένες επιθέσεις λόγω της υπόθεσης Χατζηγιαννάκη
«Παίζει το παιχνίδι της κυβέρνησης και ανοίγει τον δρόμο για μετεκλογική συνεργασία με τη ΝΔ», αναφέρει η ΕΛΑΣ με αφορμή τις δηλώσεις της Αλεξάνδρας Σδούκου και του Νίκου Ανδρουλάκη
Επίθεση στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ εξαπολύει με ανακοίνωσή του το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τα δύο κόμματα για συντονισμένη προσπάθεια εναντίον της ΕΛΑΣ, ενώ αφήνει αιχμές για ενδεχόμενη μετεκλογική συνεργασία τους.
Αφορμή για την ανακοίνωση αποτέλεσε η ανακοίνωση της Αλεξάνδρας Σδούκου και του Νίκου Ανδρουλάκη, με την ΕΛΑΣ να υποστηρίζει ότι ΝΔ και ΠΑΣΟΚ συνεργάζονται εναντίον του Αλέξη Τσίπρα.
Με τίτλο «Μια παράσταση με δύο ρόλους», το γραφείο Τύπου της ΕΛΑΣ αναφέρεται στα ερωτήματα που έθεσε η κ. Σδούκου στον Αλέξη Τσίπρα για το «μείζον πολιτικό, ηθικό, ενδεχομένως και νομικό θέμα», καθώς και στο αίτημα του Νίκου Ανδρουλάκη να παραιτηθούν τόσο ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης όσο και ο Βαγγέλης Λιάκος.
Στο στόχαστρο της ανακοίνωσης βρίσκεται ιδιαίτερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, τον οποίο η ΕΛΑΣ κατηγορεί ότι εξυπηρετεί την πολιτική της κυβέρνησης. «Τα συγχαρητήριά μας επίσης στον Νίκο Ανδρουλάκη, που αποδεικνύεται ευφυής και αποτελεσματικός παίκτης στο παιγνίδι της κυβέρνησης Μητσοτάκη», αναφέρει χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα υποστηρίζει ότι επιχειρείται η εξίσωση διαφορετικών υποθέσεων, κάνοντας λόγο για στημένο παιχνίδι σε βάρος του προέδρου και του γραμματέα του κόμματος, αλλά και της πολιτικής αλλαγής.
Η ανακοίνωση καταλήγει με αιχμές για το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας της ΝΔ με το ΠΑΣΟΚ: «Γιατί, όταν πολεμάς με μένος αυτόν που είναι στα αριστερά σου, απλά ανοίγεις τον δρόμο να συνεργαστείς μετεκλογικά με αυτόν που είναι δεξιά σου».
Στην παράσταση αυτή, με δύο ρόλους, η κυρία Σδούκου έθετε ερωτήματα στον Αλέξη Τσίπρα, για το «μείζον πολιτικό, ηθικό, ενδεχομένως και νομικό θέμα».
Και ο κύριος Ανδρουλάκης έδινε τις απαντήσεις: Να παραιτηθούν τόσο ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, όσο και ο Βαγγέλης Λιάκος, «για να μάθουν κάποιοι να σέβονται τα χρήματα του ελληνικού λαού», ό,τι χρώμα κι αν είναι η πολιτική φανέλα που φορούν».
Τα συγχαρητήριά μας στον προπονητή του Μαξίμου, για την αρμονική αυτή μετάβαση της «ομάδας» από την άμυνα στην επίθεση.
Τα συγχαρητήριά μας επίσης στον Νίκο Ανδρουλάκη, που αποδεικνύεται ευφυής και αποτελεσματικός παίκτης στο παιγνίδι της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
Η εξίσωση των ενόχων με τους αθώους, της φανέλας της Αριστεράς, με τη φανέλα του αρχιερέα της διαφθοράς, πάντως, δεν αφήνει αμφιβολίες στους δημοκρατικούς πολίτες για ένα πράγμα: Το παιγνίδι σε βάρος της ΕΛ.Α.Σ, του γραμματέα και του προέδρου της, αλλά και εις βάρος της πολιτικής αλλαγής, είναι στημένο.
Αφορμή για την ανακοίνωση αποτέλεσε η ανακοίνωση της Αλεξάνδρας Σδούκου και του Νίκου Ανδρουλάκη, με την ΕΛΑΣ να υποστηρίζει ότι ΝΔ και ΠΑΣΟΚ συνεργάζονται εναντίον του Αλέξη Τσίπρα.
Με τίτλο «Μια παράσταση με δύο ρόλους», το γραφείο Τύπου της ΕΛΑΣ αναφέρεται στα ερωτήματα που έθεσε η κ. Σδούκου στον Αλέξη Τσίπρα για το «μείζον πολιτικό, ηθικό, ενδεχομένως και νομικό θέμα», καθώς και στο αίτημα του Νίκου Ανδρουλάκη να παραιτηθούν τόσο ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης όσο και ο Βαγγέλης Λιάκος.
Στο στόχαστρο της ανακοίνωσης βρίσκεται ιδιαίτερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, τον οποίο η ΕΛΑΣ κατηγορεί ότι εξυπηρετεί την πολιτική της κυβέρνησης. «Τα συγχαρητήριά μας επίσης στον Νίκο Ανδρουλάκη, που αποδεικνύεται ευφυής και αποτελεσματικός παίκτης στο παιγνίδι της κυβέρνησης Μητσοτάκη», αναφέρει χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα υποστηρίζει ότι επιχειρείται η εξίσωση διαφορετικών υποθέσεων, κάνοντας λόγο για στημένο παιχνίδι σε βάρος του προέδρου και του γραμματέα του κόμματος, αλλά και της πολιτικής αλλαγής.
Η ανακοίνωση καταλήγει με αιχμές για το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας της ΝΔ με το ΠΑΣΟΚ: «Γιατί, όταν πολεμάς με μένος αυτόν που είναι στα αριστερά σου, απλά ανοίγεις τον δρόμο να συνεργαστείς μετεκλογικά με αυτόν που είναι δεξιά σου».
Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ«Το δίδυμο Σδούκου-Ανδρουλάκη, που εμφανίστηκε σήμερα δημόσια με δηλώσεις κατά της ΕΛ.Α.Σ και του Αλέξη Τσίπρα, απέδειξε για άλλη μια φορά ότι ΠΑΣΟΚ και ΝΔ ξέρουν να συνεργάζονται αρμονικά, με πάσες του ενός στον άλλο, εναντίον του κοινού εχθρού.
Στην παράσταση αυτή, με δύο ρόλους, η κυρία Σδούκου έθετε ερωτήματα στον Αλέξη Τσίπρα, για το «μείζον πολιτικό, ηθικό, ενδεχομένως και νομικό θέμα».
Και ο κύριος Ανδρουλάκης έδινε τις απαντήσεις: Να παραιτηθούν τόσο ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, όσο και ο Βαγγέλης Λιάκος, «για να μάθουν κάποιοι να σέβονται τα χρήματα του ελληνικού λαού», ό,τι χρώμα κι αν είναι η πολιτική φανέλα που φορούν».
Τα συγχαρητήριά μας στον προπονητή του Μαξίμου, για την αρμονική αυτή μετάβαση της «ομάδας» από την άμυνα στην επίθεση.
Τα συγχαρητήριά μας επίσης στον Νίκο Ανδρουλάκη, που αποδεικνύεται ευφυής και αποτελεσματικός παίκτης στο παιγνίδι της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
Η εξίσωση των ενόχων με τους αθώους, της φανέλας της Αριστεράς, με τη φανέλα του αρχιερέα της διαφθοράς, πάντως, δεν αφήνει αμφιβολίες στους δημοκρατικούς πολίτες για ένα πράγμα: Το παιγνίδι σε βάρος της ΕΛ.Α.Σ, του γραμματέα και του προέδρου της, αλλά και εις βάρος της πολιτικής αλλαγής, είναι στημένο.
Γιατί, όταν πολεμάς με μένος αυτόν που είναι στα αριστερά σου, απλά ανοίγεις τον δρόμο να συνεργαστείς μετεκλογικά με αυτόν που είναι δεξιά σου».
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