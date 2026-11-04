Κυβερνητικές πηγές για τα «γραμμάτια» του Τσίπρα: Το rebranding εξελίσσεται σε πολιτικό βαρέλι χωρίς πάτο



Η αντιπαράθεση για τα «γραμμάτια» και τους Ποινικούς Κώδικες

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Νέο επεισόδιο στην κόντρα κυβέρνησης με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) του Αλέξη Τσίπρα για τους Ποινικούς Κώδικες του 2019.Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι το «rebranding του Αλέξη Τσίπρα εξελίσσεται σε πολιτικό βαρέλι χωρίς πάτο», υποστηρίζοντας ότι η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ διακρίνεται από «πρωτοφανές ύφος», «χυδαία φρασεολογία» και προβληματική πολιτική λογική.Οι ίδιες πηγές εστιάζουν ιδιαίτερα στην προτροπή της ΕΛΑΣ προς την κυβέρνηση να «βουλώσει το», κάνοντας λόγο για συμπεριφορά που παραπέμπει σε αντιδημοκρατικές πρακτικές.«Ένα κόμμα, που θέλει να δηλώνει ότι ανήκει στο δημοκρατικό τόξο, καλεί μία νόμιμα εκλεγμένη κυβέρνηση να το "βουλώσει". Δηλαδή, επειδή δεν τους αρέσουν αυτά που ακούν, λένε στους πολιτικούς τους αντιπάλους ότι "απαγορεύεται να ομιλούν", παραπέμποντας σε αντιδημοκρατικές πρακτικές εποχών αλήστου μνήμης», σημειώνουν.Και συνεχίζουν καλώντας τον πρώην πρωθυπουργό να ζητήσει εξηγήσεις από τον Σταύρο Κοντονή, που είχε διατελέσει υπουργός Δικαιοσύνης στην κυβέρνησή του.«Επί της ουσίας, μόλις ηρεμήσει ο κ. Τσίπρας, ας καλέσει τον δικό του υπουργό Δικαιοσύνης Σταύρο Κοντονή, ο οποίος επωνύμως και επανειλημμένως έχει δηλώσει, μεταξύ άλλων, ότι ήταν ακραίο σημείο διαπλοκής οι μεθοδεύσεις και φωτογραφικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα του 2019, για να του δώσει όλες τις λεπτομέρειες» επισημαίνουν.Η νέα παρέμβαση των κυβερνητικών πηγών έρχεται ως συνέχεια της πολιτικής σύγκρουσης που έχει ξεσπάσει μεταξύ της κυβέρνησης και του Αλέξη Τσίπρα, με επίκεντρο τις αλλαγές στην ποινική νομοθεσία και τις εκατέρωθεν αιχμές περί εξυπηρέτησης συγκεκριμένων συμφερόντων.Το πρωί της Τετάρτης (4/11), ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απάντησε στις καταγγελίες του πρώην πρωθυπουργού, επικαλούμενος τις δημόσιες τοποθετήσεις του Σταύρου Κοντονή για τον τρόπο με τον οποίο προωθήθηκαν και ψηφίστηκαν οι Ποινικοί Κώδικες το 2019.Στη συνέχεια, η ΕΛΑΣ επανήλθε με ανακοίνωση, ζητώντας από την κυβέρνηση να παρουσιάσει συγκεκριμένα ονόματα και στοιχεία για τα «γραμμάτια» που ισχυρίζεται ότι είχε ξεπληρώσει ο Αλέξης Τσίπρας. Παράλληλα, το κόμμα επανέφερε τις δικές του αιτιάσεις για τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα και την αντιμετώπιση των τραπεζικών στελεχών.«Μιλήστε με ονόματα, όχι με γαβγίσματα. Αλλιώς βουλώστε το», ανέφερε χαρακτηριστικά η ΕΛΑΣ, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της κυβερνητικής πλευράς.Στην ανακοίνωση είχε απαντήσει νωρίτερα και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος επέκρινε το ύφος της και κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα να αναφερθεί ονομαστικά στον Νικολάς Μαδούρο.Με τη νέα τοποθέτησή τους, οι κυβερνητικές πηγές επαναφέρουν στο επίκεντρο τις καταγγελίες Κοντονή, επιμένοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός οφείλει να απαντήσει επί της ουσίας στις αναφορές του άλλοτε υπουργού του.