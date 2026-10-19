Στην επιτροπή της Βουλής η πρώτη συζήτηση για τον προϋπολογισμό

Από πού έρχονται 2,1 δισ. στα κρατικά ταμεία

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Πού κατευθύνονται τα 1,9 δισ.

Από τη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων ξεκινά η συζήτηση στη Βουλή επί του προσχεδίου του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2027.Το προσχέδιο του προϋπολογισμού 2027 επιχειρεί να συνδυάσει συνεχιζόμενη δημοσιονομική προσαρμογή με νέες παροχές και ένα αποθεματικό για την ενεργειακή κρίση. Το 2027 προβλέπονται πρωτογενές πλεόνασμα 9,15 δισ. ευρώ ή 3,3% του ΑΕΠ και συνολικό πλεόνασμα 743 εκατ. ευρώ ή 0,3% του ΑΕΠ.Ταυτόχρονα, το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης υποχωρεί στα 353,69 δισ. ευρώ ή στο 128,8% του ΑΕΠ, από 136,7% το 2026 και 146,1% το 2025. Η μείωση ανέρχεται σε 7,9 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ μέσα σε έναν χρόνο και σε περίπου 4,4 δισ. ευρώ σε απόλυτο μέγεθος, «συνεχίζοντας την ταχύτερη αποκλιμάκωση του χρέους στην Ευρώπη, αν όχι στον κόσμο» όπως έχει υπογραμμίσει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.Για να μπορεί να μοιράζει αλλά και να έχει πλεονάσματα, ο προϋπολογισμός έχει και έσοδα από φόρους: Τα φορολογικά έσοδα προβλέπονται να αυξηθούν κατά 2,149 δισ. ευρώ το 2027 και να φτάσουν τα 77,878 δισ. ευρώ. Η αύξηση αποδίδεται κυρίως στη μεγέθυνση της οικονομίας, στην ενίσχυση των μισθών, στη μείωση της ανεργίας και στη συνέχιση των μέτρων κατά της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής.Στον φόρο εισοδήματος προβλέπονται έσοδα 29,376 δισ. ευρώ, έναντι 27,338 δισ. ευρώ το 2026. Τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων εκτιμώνται σε 16,995 δισ. ευρώ και από τον φόρο εισοδήματος εταιρειών σε 9,844 δισ. ευρώ.Τα έσοδα από ΦΠΑ προβλέπονται σε 30,581 δισ. ευρώ και από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης σε 7,312 δισ. ευρώ. Το προσχέδιο συνδέει την αύξηση των εσόδων με την επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, την αναμόρφωση της φορολόγησης των διαδικτυακών τυχερών παιγνίων, την αναπροσαρμογή των τελών ταξινόμησης στα υβριδικά οχήματα και την αναπροσαρμογή της φορολόγησης στελεχών με αμοιβές άνω των 60.000 ευρώ από συμμετοχή στα κέρδη.Τα ενεργητικά μέτρα εσόδων αναμένεται να ενισχύσουν τα δημόσια έσοδα κατά 182 εκατ. ευρώ το 2026 και 468 εκατ. ευρώ το 2027. Η μεγαλύτερη συνεισφορά προέρχεται από την ανάπτυξη, την αύξηση των αμοιβών και τη μείωση της ανεργίας.Οι μεταβιβάσεις του κρατικού προϋπολογισμού προβλέπονται να αυξηθούν κατά 715 εκατ. ευρώ το 2027 και να φτάσουν τα 37,088 δισ. ευρώ. Οι κοινωνικές παροχές αυξάνονται κατά 148 εκατ. ευρώ και διαμορφώνονται σε 756 εκατ. ευρώ.Στην κατηγορία των παροχών σε εργαζομένους προβλέπεται αύξηση 1,094 δισ. ευρώ, με το σύνολο της δαπάνης να ανέρχεται σε 16,061 δισ. ευρώ. Η αύξηση συνδέεται με το επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ για περίπου 720.000 δημόσιους υπαλλήλους και λειτουργούς, με ετήσιο κόστος 433 εκατ. ευρώ, καθώς και με τις αναπροσαρμογές μισθών.Στο σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης, οι κοινωνικές παροχές προβλέπονται σε 45,028 δισ. ευρώ το 2027, από 44,408 δισ. ευρώ το 2026. Οι συντάξεις αυξάνονται στα 36,768 δισ. ευρώ, από 35,718 δισ. ευρώ.Οι αυξήσεις περιλαμβάνουν την ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για συνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες από τον Νοέμβριο του 2026, την οριζόντια αύξηση συντάξεων κατά 2,8% από την 1η Ιανουαρίου 2027, την τιμαριθμοποίηση αναπηρικών επιδομάτων και τη μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα στον ιδιωτικό τομέα.