Μητσοτάκης με αντιπροσωπεία αγροτών στη Λάρισα: Αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία από 1η Νοεμβρίου

Το μήνυμα δόθηκε κατά τη συνάντηση του πρωθυπουργού με αντιπροσωπεία αγροτών στις Νέες Καρυές Λάρισας, λίγο πριν από τα εγκαίνια της αυτόνομης μονάδας αποθήκευσης ενέργειας