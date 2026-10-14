Μαρινάκης: Η αποχώρηση Γκιλφόιλ είναι αποκλειστικά απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης

Η Ελλάδα δεν σχολιάζει αποφάσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της αμερικανικής κυβέρνησης - Οι σχέσεις της Ελλάδας με τις ΗΠΑ βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος