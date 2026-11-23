Τα συντρίμμια αποκάλυψαν ότι είχαν κατασκευαστεί πρόσφατα στη Ρωσία – «Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή πολωνικού εδάφους», διαμηνύει ο Ρούτε





Σύμφωνα με ανακοίνωση των εισαγγελικών αρχών της Λούμπλιν, που έχουν αναλάβει τη διερεύνηση του περιστατικού κατόπιν εντολής της πολωνικής κυβέρνησης, και τα τρία αντικείμενα που παραβίασαν τον πολωνικό εναέριο χώρο ήταν















Η ανακοίνωση των εισαγγελέων διαφοροποιείται από τις αρχικές εκτιμήσεις της Βαρσοβίας, σύμφωνα με τις οποίες στον πολωνικό εναέριο χώρο είχαν εισέλθει δύο ρωσικοί πύραυλοι και ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος.



Η ταυτοποίηση των συντριμμιών οδήγησε πλέον τις πολωνικές αρχές στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για τρεις πυραύλους του ίδιου τύπου.



Κλείσιμο Ρούτε: «Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή πολωνικού εδάφους» Η παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου προκάλεσε την αντίδραση του ΝΑΤΟ, με τον γενικό γραμματέα της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, να στέλνει σαφές μήνυμα για την προστασία των κρατών-μελών.



Μιλώντας το Σάββατο (21/11) στη Βαρσοβία, ο Ρούτε διαβεβαίωσε ότι το ΝΑΤΟ θα υπερασπιστεί «κάθε σπιθαμή» του πολωνικού εδάφους.



Η δήλωσή του έγινε μία ημέρα μετά το περιστατικό και ενώ οι πολωνικές αρχές είχαν ήδη αρχίσει να διερευνούν την προέλευση των αντικειμένων που κατέπεσαν στο έδαφος της χώρας.



Η εξέλιξη επαναφέρει στο προσκήνιο τις ανησυχίες για το ενδεχόμενο επέκτασης του πολέμου πέρα από τα σύνορα της Ουκρανίας, ιδιαίτερα σε χώρες που αποτελούν μέλη της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.



Τρεις ρωσικοί πύραυλοι κρουζ τύπου Kh-101 ήταν τελικά τα αντικείμενα που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας την Παρασκευή (20/11), σύμφωνα με τα αποτελέσματα της προκαταρκτικής έρευνας των πολωνικών αρχών. Η επιβεβαίωση ότι επρόκειτο αποκλειστικά για πυραύλους, και όχι για δύο πυραύλους και ένα drone όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί, εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ . Το περιστατικό θα εξεταστεί σήμερα, Δευτέρα (23/11), σε συνεδρίαση του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.Σύμφωνα με ανακοίνωση των εισαγγελικών αρχών της Λούμπλιν, που έχουν αναλάβει τη διερεύνηση του περιστατικού κατόπιν εντολής της πολωνικής κυβέρνησης, και τα τρία αντικείμενα που παραβίασαν τον πολωνικό εναέριο χώρο ήταν ρωσικοί πύραυλοι κρουζ Kh-101 , γνωστοί με την κωδική ονομασία AS-23 Kodiak στο ΝΑΤΟ.Οι πύραυλοι εισήλθαν στην πολωνική επικράτεια και στη συνέχεια συνετρίβησαν, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να περισυλλέγουν και να εξετάζουν τα συντρίμμια τους.Από τα προκαταρκτικά ευρήματα προέκυψε ότι οι τρεις πύραυλοι είχαν κατασκευαστεί το τέταρτο τρίμηνο του 2026, σε εγκαταστάσεις στην Ντούμπνα, στην περιφέρεια της Μόσχας.Η ανακοίνωση των εισαγγελέων διαφοροποιείται από τις αρχικές εκτιμήσεις της Βαρσοβίας, σύμφωνα με τις οποίες στον πολωνικό εναέριο χώρο είχαν εισέλθει δύο ρωσικοί πύραυλοι και ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος.Η ταυτοποίηση των συντριμμιών οδήγησε πλέον τις πολωνικές αρχές στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για τρεις πυραύλους του ίδιου τύπου.Η παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου προκάλεσε την αντίδραση του ΝΑΤΟ, με τον γενικό γραμματέα της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, να στέλνει σαφές μήνυμα για την προστασία των κρατών-μελών.Μιλώντας το Σάββατο (21/11) στη Βαρσοβία, ο Ρούτε διαβεβαίωσε ότι το ΝΑΤΟ θα υπερασπιστεί «κάθε σπιθαμή» του πολωνικού εδάφους.Η δήλωσή του έγινε μία ημέρα μετά το περιστατικό και ενώ οι πολωνικές αρχές είχαν ήδη αρχίσει να διερευνούν την προέλευση των αντικειμένων που κατέπεσαν στο έδαφος της χώρας.Η εξέλιξη επαναφέρει στο προσκήνιο τις ανησυχίες για το ενδεχόμενο επέκτασης του πολέμου πέρα από τα σύνορα της Ουκρανίας, ιδιαίτερα σε χώρες που αποτελούν μέλη της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, πύραυλοι και μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν επανειλημμένα εισέλθει στον εναέριο χώρο κρατών της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ.



Τα περιστατικά αυτά έχουν προκαλέσει εντάσεις μεταξύ της Μόσχας και της Συμμαχίας, ενισχύοντας τους φόβους ότι η συνεχιζόμενη πολεμική σύγκρουση θα μπορούσε να επηρεάσει άμεσα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.



Σήμερα η συνεδρίαση του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες Το περιστατικό βρίσκεται στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου, του ανώτατου πολιτικού οργάνου λήψης αποφάσεων του ΝΑΤΟ.



Η συνεδρίαση πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες, με αντικείμενο την παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από τους ρωσικούς πυραύλους.



Η συζήτηση διεξάγεται στον απόηχο των ευρημάτων της πολωνικής εισαγγελικής έρευνας και των διαβεβαιώσεων του Μαρκ Ρούτε για την υπεράσπιση της πολωνικής επικράτειας.



Η παρουσία τριών ρωσικών πυραύλων στο έδαφος κράτους-μέλους του ΝΑΤΟ αποτελεί ένα ακόμη περιστατικό που αναδεικνύει τους κινδύνους για την ασφάλεια των χωρών που συνορεύουν με την Ουκρανία, εν μέσω της συνεχιζόμενης πολεμικής σύγκρουσης.