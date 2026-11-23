Φόβοι ότι οι νεκροί ξεπερνούν τους 70 – Ένοπλες ομάδες αυτοάμυνας επιτίθενται σε καταυλισμούς, ενώ συνεχίζεται η αναζήτηση πτωμάτων





Η νέα έξαρση της βίας ξεκίνησε το πρωί του Σαββάτου (21/11), όταν ένοπλοι επιτέθηκαν στο χωριό Λουμάν Μπαάρε, στην περιοχή Μπόργκου της πολιτείας του Νίγηρα.







Οι δράστες σκότωσαν 11 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων παιδιά ηλικίας κάτω των πέντε ετών και ο επικεφαλής της κοινότητας.



Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι ένοπλοι πυρπόλησαν κατοικίες, άρπαξαν ζώα και απήγαγαν αρκετούς ακόμη κατοίκους.







Αιματηρά αντίποινα σε δύο κοινότητες Μετά την αρχική επίθεση, ένοπλες ομάδες τοπικής αυτοάμυνας εξαπέλυσαν επιχειρήσεις αντιποίνων εναντίον καταυλισμών της φυλής Πελ στις γειτονικές κοινότητες Ουάουα και Γκάντα Όλι.



Εργαζόμενος σε ανθρωπιστική οργάνωση επιβεβαίωσε στο AFP ότι οι επιθέσεις είχαν ως αποτέλεσμα δεκάδες θανάτους.



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«Ο αριθμός των νεκρών στην Ουάουα ανέρχεται μέχρι στιγμής σε 35 μέλη της φυλής Πελ. Οι ταφές συνεχίζονται και εξακολουθούν να εντοπίζονται πτώματα μέσα στη θαμνώδη βλάστηση», αναφέρεται στην έκθεση.



Για τη Γκάντα Όλι δεν δίνεται συγκεκριμένος αριθμός θυμάτων, ωστόσο επισημαίνεται ότι ο απολογισμός είναι μεγαλύτερος από εκείνον της Ουάουα.



Μέλος του κοινοτικού συμβουλίου της Ουάουα παρουσίασε ακόμη βαρύτερο απολογισμό, δηλώνοντας ότι παρέστη στην ομαδική ταφή 38 ανθρώπων.



Νέος κύκλος αιματηρής βίας έχει ξεσπάσει στην κεντροδυτική Νιγηρία , όπου τουλάχιστον 35 μέλη της φυλής Πελ (Φουλάνι) σκοτώθηκαν σε επιθέσεις αντιποίνων, μετά τη δολοφονία 11 ανθρώπων από ενόπλους σε χωριό της πολιτείας του Νίγηρα. Σύμφωνα με εκθέσεις ασφαλείας και μαρτυρίες που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να είναι υπερδιπλάσιος, καθώς πτώματα εξακολουθούν να εντοπίζονται, ενώ οι επιθέσεις φέρονται να συνεχίζονται.Η νέα έξαρση της βίας ξεκίνησε το πρωί του Σαββάτου (21/11), όταν ένοπλοι επιτέθηκαν στο χωριό Λουμάν Μπαάρε, στην περιοχή Μπόργκου της πολιτείας του Νίγηρα.Σύμφωνα με έκθεση ασφαλείας που περιήλθε σε γνώση του AFP, η επίθεση σημειώθηκε περίπου στις 06:00 τοπική ώρα (07:00 ώρα Ελλάδας), την ώρα που οι κάτοικοι ετοιμάζονταν για την πρωινή προσευχή.Οι δράστες σκότωσαν 11 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων παιδιά ηλικίας κάτω των πέντε ετών και ο επικεφαλής της κοινότητας.Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι ένοπλοι πυρπόλησαν κατοικίες, άρπαξαν ζώα και απήγαγαν αρκετούς ακόμη κατοίκους.Μαρτυρίες κατοίκων αναφέρουν ότι οι επιτιθέμενοι ήταν μέλη της φυλής Πελ, γεγονός που φέρεται να πυροδότησε τις επιθέσεις αντεκδίκησης που ακολούθησαν.Μετά την αρχική επίθεση, ένοπλες ομάδες τοπικής αυτοάμυνας εξαπέλυσαν επιχειρήσεις αντιποίνων εναντίον καταυλισμών της φυλής Πελ στις γειτονικές κοινότητες Ουάουα και Γκάντα Όλι.Εργαζόμενος σε ανθρωπιστική οργάνωση επιβεβαίωσε στο AFP ότι οι επιθέσεις είχαν ως αποτέλεσμα δεκάδες θανάτους.Σύμφωνα με νεότερη έκθεση ασφαλείας, την οποία επικαλείται το γαλλικό πρακτορείο, στην Ουάουα είχαν καταγραφεί μέχρι την Κυριακή (22/11) τουλάχιστον 35 νεκροί.«Ο αριθμός των νεκρών στην Ουάουα ανέρχεται μέχρι στιγμής σε 35 μέλη της φυλής Πελ. Οι ταφές συνεχίζονται και εξακολουθούν να εντοπίζονται πτώματα μέσα στη θαμνώδη βλάστηση», αναφέρεται στην έκθεση.Για τη Γκάντα Όλι δεν δίνεται συγκεκριμένος αριθμός θυμάτων, ωστόσο επισημαίνεται ότι ο απολογισμός είναι μεγαλύτερος από εκείνον της Ουάουα.Μέλος του κοινοτικού συμβουλίου της Ουάουα παρουσίασε ακόμη βαρύτερο απολογισμό, δηλώνοντας ότι παρέστη στην ομαδική ταφή 38 ανθρώπων.

«Παρέστην στην ομαδική ταφή 38 ανθρώπων στην κοινότητα Ουάουα. Ήταν 37 άνδρες και μία γυναίκα», ανέφερε ο τοπικός αξιωματούχος, ζητώντας να διατηρηθεί η ανωνυμία του, καθώς φοβάται ότι μπορεί να αποτελέσει και ο ίδιος στόχο επίθεσης.



Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι ένοπλες ομάδες επιτέθηκαν και στη Γκάντα Όλι, όπου «σκότωσαν όλους τους Πελ που συνάντησαν», χωρίς ωστόσο να είναι σε θέση να προσδιορίσει τον αριθμό των θυμάτων.



«Οι σκοτωμοί συνεχίζονται, αφανίζουν ολόκληρες κοινότητες» Την ανησυχία ότι η αιματοχυσία δεν έχει ακόμη σταματήσει εξέφρασε ο Αμπουμπακάρ Ισάκ, κάτοικος της Ουάουα.



Σύμφωνα με τον ίδιο, στη Γκάντα Όλι έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 35 άνθρωποι, ενώ εκτίμησε ότι ο απολογισμός θα αυξηθεί.



«Οι σκοτωμοί αντιποίνων βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη. Οι παραστρατιωτικοί αφανίζουν κοινότητες των Πελ», δήλωσε στο AFP.



Όπως εξήγησε, είναι εξαιρετικά δύσκολο να καταγραφεί ο πραγματικός αριθμός των νεκρών, καθώς οι ένοπλες ομάδες εξακολουθούν να πραγματοποιούν έρευνες σε περιοχές με πυκνή βλάστηση.



«Συνεχίζουν να ψάχνουν μέσα στη βλάστηση και να σκοτώνουν όποιον Πελ συναντούν», ανέφερε.



Εργαζόμενος σε ανθρωπιστική οργάνωση, ο οποίος επίσης ζήτησε να μην κατονομαστεί, επιβεβαίωσε ότι στη Γκάντα Όλι σκοτώθηκαν περισσότεροι από 30 άνθρωποι και απήχθησαν αρκετοί ακόμη.



Κατά την ίδια πηγή, οι ομάδες αυτοάμυνας κατηγόρησαν μέλη της φυλής Πελ ότι γνώριζαν την ταυτότητα των ενόπλων που πραγματοποίησαν την αρχική επίθεση, αλλά δεν έκαναν τίποτα για να την αποτρέψουν.



Η κατηγορία αυτή φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως δικαιολογία για τις επιθέσεις εναντίον των καταυλισμών.



Η απάντηση της αστυνομίας Παρά τις μαρτυρίες και τις εκθέσεις ασφαλείας, οι τοπικές αστυνομικές αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει τις επιθέσεις αντιποίνων.



Εκπρόσωπος της αστυνομίας στην πολιτεία του Νίγηρα περιορίστηκε να δηλώσει στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι δεν έχει ενημερωθεί για τέτοια περιστατικά.



Η περιοχή έχει βρεθεί επανειλημμένα τους τελευταίους μήνες στο επίκεντρο βίαιων επιθέσεων, με τις μαζικές απαγωγές κατοίκων να αποτελούν ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα ασφαλείας.



Οι συμμορίες που τρομοκρατούν τα χωριά της Νιγηρίας Στη βορειοδυτική και κεντρική Νιγηρία δρουν πολυάριθμες ένοπλες εγκληματικές ομάδες, γνωστές ως bandits, οι οποίες έχουν αναπτύξει εκτεταμένη δραστηριότητα στις απαγωγές για λύτρα και στις ζωοκλοπές.



Οι συμμορίες αυτές πραγματοποιούν συχνά επιδρομές σε απομονωμένα χωριά, όπου σκοτώνουν ή απάγουν κατοίκους, λεηλατούν σπίτια και καταστήματα και πυρπολούν κτίρια.



Οι επιθέσεις προκαλούν συχνά νέο κύκλο βίας, καθώς τοπικές ομάδες αυτοάμυνας προχωρούν σε αντίποινα εναντίον κοινοτήτων που κατηγορούν ότι προσφέρουν καταφύγιο ή υποστήριξη στους δράστες.



Σε αρκετές περιπτώσεις, οι ένοπλες συμμορίες αποτελούνται κυρίως από μέλη της φυλής Πελ, γεγονός που έχει συμβάλει στη στοχοποίηση ευρύτερων κοινοτήτων, ανεξάρτητα από την ατομική ευθύνη των κατοίκων τους.



Οι ρίζες της κρίσης εντοπίζονται στις μακροχρόνιες συγκρούσεις μεταξύ κτηνοτρόφων και αγροτών για την πρόσβαση στη γη και στο νερό.



Η κλιματική αλλαγή, σε συνδυασμό με τη δημογραφική αύξηση στην πολυπληθέστερη χώρα της Αφρικής, έχει εντείνει τον ανταγωνισμό για τους περιορισμένους φυσικούς πόρους.



Με την πάροδο των ετών, αυτές οι συγκρούσεις συνέβαλαν στην ανάπτυξη ισχυρών εγκληματικών δικτύων, στα οποία συμμετέχουν σε σημαντικό βαθμό κτηνοτρόφοι της φυλής Πελ, μετατρέποντας τις τοπικές αντιπαραθέσεις σε μια ευρύτερη κρίση ασφαλείας.