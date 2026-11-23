Η δυσλειτουργία επηρέασε σχεδόν τις μισές πτήσεις της εταιρείας, λίγες ημέρες πριν από τη μεγάλη έξοδο για την Ημέρα των Ευχαριστιών





Σύμφωνα με το CNN, η αναστάτωση ξεκίνησε όταν παρουσιάστηκε δυσλειτουργία στο αυτοματοποιημένο σύστημα που χρησιμοποιεί η Delta για τον υπολογισμό του βάρους και της κατανομής φορτίου των αεροσκαφών πριν από την απογείωση.







Η δυσλειτουργία υποχρέωσε την εταιρεία να καταφύγει σε χειροκίνητους υπολογισμούς, προκειμένου να συνεχιστούν με ασφάλεια οι αναχωρήσεις.



«Οι ομάδες της Delta χρησιμοποιούν χειροκίνητες διαδικασίες για να διασφαλίσουν την ασφαλή αναχώρηση των πτήσεων, ενώ συνεχίζονται οι εργασίες για την αποκατάσταση του αυτοματοποιημένου συστήματος», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.







Προσωρινή αναστολή αναχωρήσεων προς την Ατλάντα Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) προχώρησε σε προσωρινή αναστολή των αναχωρήσεων πτήσεων της Delta με προορισμό το διεθνές αεροδρόμιο Χάρτσφιλντ-Τζάκσον της Ατλάντα, όπου βρίσκεται ο βασικός επιχειρησιακός κόμβος της αεροπορικής εταιρείας.



Στη συνέχεια, το μέτρο αντικαταστάθηκε από πρόγραμμα ελεγχόμενων καθυστερήσεων, ώστε οι πτήσεις να πραγματοποιούνται σταδιακά και να περιοριστεί η συμφόρηση.



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Εκπρόσωπος του αεροδρομίου διευκρίνισε στο CNN ότι το πρόβλημα αφορούσε τις πτήσεις της Delta και όχι το σύνολο της λειτουργίας του αεροδρομίου.



Η FAA επισήμανε επίσης ότι η δυσλειτουργία δεν σχετιζόταν με τα δικά της συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.



Καθυστέρησε σχεδόν μία στις δύο πτήσεις της Delta Η έκταση της αναστάτωσης αποτυπώθηκε στα στοιχεία της ιστοσελίδας παρακολούθησης πτήσεων FlightAware.



Σοβαρά προβλήματα στις αεροπορικές μετακινήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες προκάλεσε την Κυριακή (22/11) τεχνική βλάβη σε σύστημα της Delta Air Lines , με αποτέλεσμα να καθυστερήσουν περισσότερες από 1.600 πτήσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Το πρόβλημα επηρέασε κυρίως το διεθνές αεροδρόμιο της Ατλάντα, έναν από τους σημαντικότερους αεροπορικούς κόμβους παγκοσμίως, ενώ σημειώθηκε σε μια ιδιαίτερα επιβαρυμένη περίοδο για τις αερομεταφορές, καθώς εκατομμύρια Αμερικανοί προετοιμάζονται για τις μετακινήσεις της Ημέρας των Ευχαριστιών.Σύμφωνα με το CNN, η αναστάτωση ξεκίνησε όταν παρουσιάστηκε δυσλειτουργία στο αυτοματοποιημένο σύστημα που χρησιμοποιεί η Delta για τον υπολογισμό του βάρους και της κατανομής φορτίου των αεροσκαφών πριν από την απογείωση.Πρόκειται για μια κρίσιμη διαδικασία για την ασφάλεια των πτήσεων, καθώς λαμβάνονται υπόψη το βάρος των επιβατών, των αποσκευών, των εμπορευμάτων και των καυσίμων, ώστε να διασφαλίζεται ότι το αεροσκάφος βρίσκεται εντός των επιτρεπόμενων ορίων βάρους και ισορροπίας.Η δυσλειτουργία υποχρέωσε την εταιρεία να καταφύγει σε χειροκίνητους υπολογισμούς, προκειμένου να συνεχιστούν με ασφάλεια οι αναχωρήσεις.«Οι ομάδες της Delta χρησιμοποιούν χειροκίνητες διαδικασίες για να διασφαλίσουν την ασφαλή αναχώρηση των πτήσεων, ενώ συνεχίζονται οι εργασίες για την αποκατάσταση του αυτοματοποιημένου συστήματος», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.Παράλληλα, ευχαρίστησε τους επιβάτες για την υπομονή τους και τους εργαζομένους για τον επαγγελματισμό τους.Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) προχώρησε σε προσωρινή αναστολή των αναχωρήσεων πτήσεων της Delta με προορισμό το διεθνές αεροδρόμιο Χάρτσφιλντ-Τζάκσον της Ατλάντα, όπου βρίσκεται ο βασικός επιχειρησιακός κόμβος της αεροπορικής εταιρείας.Στη συνέχεια, το μέτρο αντικαταστάθηκε από πρόγραμμα ελεγχόμενων καθυστερήσεων, ώστε οι πτήσεις να πραγματοποιούνται σταδιακά και να περιοριστεί η συμφόρηση.Οι καθυστερήσεις επεκτάθηκαν και σε άλλα αμερικανικά αεροδρόμια, καθώς αεροσκάφη που είχαν προγραμματιστεί να αναχωρήσουν για την Ατλάντα παρέμεναν προσωρινά στο έδαφος.Εκπρόσωπος του αεροδρομίου διευκρίνισε στο CNN ότι το πρόβλημα αφορούσε τις πτήσεις της Delta και όχι το σύνολο της λειτουργίας του αεροδρομίου.Η FAA επισήμανε επίσης ότι η δυσλειτουργία δεν σχετιζόταν με τα δικά της συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.Η έκταση της αναστάτωσης αποτυπώθηκε στα στοιχεία της ιστοσελίδας παρακολούθησης πτήσεων FlightAware.

Μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής, περίπου το 48% των πτήσεων της Delta παρουσίαζε καθυστερήσεις, ενώ αργότερα το ποσοστό διαμορφώθηκε στο 49%, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η εταιρεία.



Στο αεροδρόμιο της Ατλάντα, το 38% των αναχωρήσεων και περίπου το 36% των αφίξεων εμφάνιζαν καθυστερήσεις, ανεξαρτήτως αεροπορικής εταιρείας.



Συνολικά, περισσότερες από 1.600 πτήσεις της Delta επηρεάστηκαν από τη βλάβη, δημιουργώντας πρόσθετα προβλήματα στον προγραμματισμό των αεροπορικών μετακινήσεων.



Η χρονική συγκυρία ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς οι ΗΠΑ βρίσκονται στην έναρξη της περιόδου αυξημένης ταξιδιωτικής κίνησης για την Ημέρα των Ευχαριστιών, που φέτος εορτάζεται την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου.



Αποκαταστάθηκε η λειτουργία – Αποκλείει κυβερνοεπίθεση η εταιρεία Αργότερα την Κυριακή, η Delta ανακοίνωσε ότι το σύστημα υπολογισμού βάρους και ισορροπίας επανήλθε σε κανονική λειτουργία.



Η εταιρεία διευκρίνισε ότι, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η τεχνική βλάβη δεν προκλήθηκε από κυβερνοεπίθεση.



Παρά την αποκατάσταση, παρέμειναν προβλήματα στον προγραμματισμό των πτήσεων, με την αεροπορική εταιρεία να προχωρά σε επανακρατήσεις εισιτηρίων για τους επιβάτες που επηρεάστηκαν.



Όπως ανακοίνωσε, προσφέρει γεύματα και διαμονή σε ξενοδοχεία όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, ενώ προβλέπεται επιστροφή χρημάτων για επιβάτες των οποίων οι πτήσεις ακυρώθηκαν και οι οποίοι δεν επιθυμούν πλέον να ταξιδέψουν.



Νέα βλάβη μετά τα σοβαρά προβλήματα στις αμερικανικές αερομεταφορές Το περιστατικό έρχεται λίγες ημέρες μετά από μια σειρά τεχνικών προβλημάτων που έχουν επηρεάσει την αεροπορική κίνηση στις Ηνωμένες Πολιτείες.



Νωρίτερα τον Νοέμβριο, σοβαρή δυσλειτουργία στο δίκτυο επικοινωνιών της FAA είχε οδηγήσει σε πανεθνική αναστολή απογειώσεων για περισσότερες από τέσσερις ώρες, προκαλώντας χιλιάδες ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων.



Ήταν η μεγαλύτερη σε διάρκεια αντίστοιχη αναστολή των τελευταίων 25 ετών, με τις επιπτώσεις να συνεχίζονται και τις επόμενες ημέρες, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες προσπαθούσαν να επαναφέρουν τα προγράμματά τους.



Λίγες ημέρες αργότερα, η United Airlines αντιμετώπισε επίσης τεχνικό πρόβλημα στα συστήματά της, το οποίο προκάλεσε καθυστερήσεις στις αναχωρήσεις αεροσκαφών.



Η νέα δυσλειτουργία στη Delta προστέθηκε έτσι στα διαδοχικά περιστατικά που έχουν προκαλέσει αναστάτωση στις αμερικανικές αερομεταφορές, ενόψει μιας από τις πιο πολυσύχναστες ταξιδιωτικές περιόδους του έτους.