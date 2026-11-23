Εκρήξεις επί δυόμισι ώρες στο Χαρτούμ, καταστροφές σε κατοικημένες περιοχές και καταγγελίες για απογείωση των drones από αιθιοπικό έδαφος





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Κάτοικοι ανέφεραν ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν κατοικίες, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές.







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Ο Γιάσερ Χασάν, κάτοικος της περιοχής, περιέγραψε την αγωνία των ανθρώπων που προσπαθούν να βρουν ασφαλές καταφύγιο εν μέσω του πολέμου.



«Οι άνθρωποι που είχαν έρθει σε αυτό το σπίτι έψαχναν καιρό κάπου να μείνουν και τώρα τους αιφνιδίασε ένα drone που τους βομβάρδισε. Πού ακριβώς υποτίθεται πως πρέπει να πάει ο κόσμος;», δήλωσε.



Ανάλογη ήταν η μαρτυρία του Ελ Νουρ Άνταμ Ιμπραήμ, ο οποίος μίλησε για το διαρκές αίσθημα ανασφάλειας που βιώνουν οι κάτοικοι.



Νέες επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν τα ξημερώματα της Κυριακής (22/11) τη Χαρτούμ , προκαλώντας καταστροφές σε κατοικίες και ζημιές σε κτίριο των Ηνωμένων Εθνών , στο οποίο βρίσκονταν εργαζόμενοι του Οργανισμού. Ο σουδανικός στρατός κατηγορεί την Αιθιοπία ότι επέτρεψε την απογείωση των drones από το έδαφός της, ενώ κάτοικοι περιγράφουν σκηνές πανικού και εκτεταμένες ζημιές σε γειτονιές της πρωτεύουσας. Νεότερες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς, αν και οι αρχές δεν είχαν αρχικά ανακοινώσει απολογισμό θυμάτων. Χαρτούμ βρίσκεται υπό τον έλεγχο των σουδανικών ενόπλων δυνάμεων από τον Μάρτιο του 2025, όταν ο τακτικός στρατός ανακατέλαβε την πόλη από τις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), με τις οποίες βρίσκεται σε πόλεμο από τον Απρίλιο του 2023.Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), ισχυρές εκρήξεις ακούγονταν σε διάφορες περιοχές της Χαρτούμ και των περιχώρων της από τις 02:00 έως τις 04:30 τα ξημερώματα (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).Κάτοικοι ανέφεραν ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν κατοικίες, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές.Στην Ομντουρμάν, τη δίδυμη πόλη της Χαρτούμ, οι εικόνες που κατέγραψε το AFP αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής. Μια κατοικία από τούβλα είχε ισοπεδωθεί, ενώ ανάμεσα στα συντρίμμια βρίσκονταν διασκορπισμένα έπιπλα, οικιακά αντικείμενα και ρούχα.Ο Γιάσερ Χασάν, κάτοικος της περιοχής, περιέγραψε την αγωνία των ανθρώπων που προσπαθούν να βρουν ασφαλές καταφύγιο εν μέσω του πολέμου.«Οι άνθρωποι που είχαν έρθει σε αυτό το σπίτι έψαχναν καιρό κάπου να μείνουν και τώρα τους αιφνιδίασε ένα drone που τους βομβάρδισε. Πού ακριβώς υποτίθεται πως πρέπει να πάει ο κόσμος;», δήλωσε.Ανάλογη ήταν η μαρτυρία του Ελ Νουρ Άνταμ Ιμπραήμ, ο οποίος μίλησε για το διαρκές αίσθημα ανασφάλειας που βιώνουν οι κάτοικοι.

«Μπορεί να γίνει επιδρομή ενώ κοιμάσαι. Μπορεί να ξυπνήσεις και να ανακαλύψεις πως τα παιδιά σου χάθηκαν. Είναι πραγματικά τραγικό. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για τίποτα», ανέφερε.







Ζημιές σε κτίριο του ΟΗΕ με εργαζομένους στο εσωτερικό του Από τις επιδρομές επλήγη και εγκατάσταση των Ηνωμένων Εθνών σε κατοικημένη συνοικία της Χαρτούμ.



Το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA) ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Χ ότι το κτίριο υπέστη ζημιές, ενώ στο εσωτερικό του βρίσκονταν εργαζόμενοι του διεθνούς οργανισμού.



Στην ανακοίνωσή του, το OCHA υπογράμμισε ότι η εγκατάσταση βρίσκεται μέσα σε κατοικημένη περιοχή και χαρακτήρισε «απαράδεκτο» το γεγονός ότι προσωπικό του ΟΗΕ βρέθηκε εκτεθειμένο σε έναν τόσο σοβαρό κίνδυνο.



Η επίθεση προκάλεσε νέα ανησυχία για την ασφάλεια των εργαζομένων σε ανθρωπιστικές αποστολές, οι οποίοι συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται στη χώρα παρά τις ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες.



Ο σουδανικός στρατός κατηγορεί την Αιθιοπία Πηγή του τακτικού στρατού του Σουδάν δήλωσε στο AFP ότι τα drones που έπληξαν τη Χαρτούμ απογειώθηκαν από το αεροδρόμιο της Μπαχίρ Νταρ, στην Αιθιοπία.



«Η επίθεση με drones τα ξημερώματα αποτελεί συνέχεια της αιθιοπικής επιθετικότητας εναντίον του σουδανικού εδάφους», υποστήριξε η στρατιωτική πηγή.



Η σουδανική κυβέρνηση κατηγορεί επανειλημμένα την Αντίς Αμπέμπα ότι παρέχει υποστήριξη στις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης, μεταξύ άλλων επιτρέποντας τη στάθμευση και απογείωση μη επανδρωμένων αεροσκαφών από αιθιοπικές εγκαταστάσεις.



Η Αιθιοπία απορρίπτει τις κατηγορίες, ενώ δεν έχει υπάρξει ανεξάρτητη επιβεβαίωση για την προέλευση των drones που χρησιμοποιήθηκαν στη συγκεκριμένη επίθεση.



Στις αρχές Νοεμβρίου, το Σουδάν είχε ανακοινώσει ότι προσέφυγε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και στην Αφρικανική Ένωση, καταγγέλλοντας αυτό που χαρακτήρισε «κατάφωρη επίθεση» από την Αιθιοπία.



Από την πλευρά της, η Αντίς Αμπέμπα κατηγορεί τις σουδανικές ένοπλες δυνάμεις ότι υποστηρίζουν τους αντάρτες του Μετώπου Απελευθέρωσης του Λαού της Τιγκράι (TPLF), κάτι που αρνείται η κυβέρνηση του Σουδάν, η οποία πρόσκειται στον στρατό.



Στις αντιδράσεις προστέθηκε και η Σαουδική Αραβία, η οποία ανακοίνωσε ότι «καταδικάζει σθεναρά» τις επιθέσεις στη Χαρτούμ, επαναλαμβάνοντας τη στήριξή της στους «νόμιμους θεσμούς» του Σουδάν.



Πάνω από 1.630 άμαχοι νεκροί από drones μέσα στο 2026 Η χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πλέον καταστροφικά χαρακτηριστικά του πολέμου στο Σουδάν.



Τόσο ο τακτικός στρατός όσο και οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης χρησιμοποιούν ολοένα συχνότερα drones, τα οποία μπορούν να πλήττουν στόχους σε απόσταση εκατοντάδων χιλιομέτρων χωρίς να εκτίθενται άμεσα σε κίνδυνο οι χειριστές τους.



Η αλλαγή αυτή στις πολεμικές επιχειρήσεις έχει ιδιαίτερα βαρύ τίμημα για τον άμαχο πληθυσμό.



Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε ο ΟΗΕ την περασμένη Τρίτη (17/11), σχεδόν το 75% των επιβεβαιωμένων θανάτων αμάχων από πολεμικές ενέργειες στο Σουδάν κατά τη διάρκεια του 2026 οφείλεται σε επιθέσεις με drones.



Πρόκειται για περισσότερους από 1.630 ανθρώπους, με τον Οργανισμό να διευκρινίζει ότι ο πραγματικός αριθμός των νεκρών εκτιμάται πως είναι σημαντικά υψηλότερος.



Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους, η οποία αποδόθηκε στον τακτικό στρατό, προκάλεσε τον θάνατο 15 ανθρώπων, ανάμεσά τους τεσσάρων παιδιών, σε χωριό της πολιτείας Δυτικό Κορντοφάν.



Στην περιοχή βρίσκεται σε εξέλιξη αντεπίθεση των κυβερνητικών δυνάμεων με στόχο την ανακατάληψη εδαφών που ελέγχουν οι παραστρατιωτικοί.



Το Κορντοφάν στο επίκεντρο του πολέμου Η ευρύτερη περιοχή του Κορντοφάν, πλούσια σε φυσικούς πόρους και με ιδιαίτερη στρατηγική σημασία, έχει μετατραπεί τον τελευταίο χρόνο σε ένα από τα βασικότερα μέτωπα των συγκρούσεων.



Βρίσκεται ανάμεσα στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα του Σουδάν, που ελέγχεται από τον τακτικό στρατό, και στη δυτική περιοχή του Νταρφούρ, η οποία βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης.



Ο πόλεμος μεταξύ των δύο πλευρών ξέσπασε τον Απρίλιο του 2023 και έχει προκαλέσει τεράστιες ανθρώπινες απώλειες.



Σύμφωνα με εκτιμήσεις εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις, τουλάχιστον 200.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, αριθμός που θεωρείται συντηρητικός.



Ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει τις συνέπειες της σύγκρουσης ως τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο, με εκατομμύρια ανθρώπους να έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και μεγάλες περιοχές της χώρας να αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις σε τρόφιμα, φάρμακα και βασικές υπηρεσίες.



Η ολοένα συχνότερη χρήση drones, ακόμη και σε κατοικημένες περιοχές μακριά από τις κύριες γραμμές του μετώπου, επιβαρύνει περαιτέρω τις συνθήκες διαβίωσης και την ασφάλεια των αμάχων.