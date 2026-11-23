Η ΕΕ αρνήθηκε να εγκρίνει το τελικό σχέδιο, ο Γκουτέρες εξέφρασε απογοήτευση και οι διαφωνίες μεταφέρονται στην επόμενη Σύνοδο - Τι συμφωνήθηκε παρά το αδιέξοδο





Η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες αρνήθηκαν να αποδεχθούν ένα κείμενο χωρίς αναφορά στα ορυκτά καύσιμα, ενώ οι φτωχότερες οικονομίες αποχώρησαν χωρίς τις συγκεκριμένες χρηματοδοτικές δεσμεύσεις που διεκδικούσαν.



Τι σημαίνει η αποτυχία της COP31 για τις διεθνείς συμφωνίες Η κατάρρευση των συνομιλιών την Κυριακή (22/11) αποτελεί σοβαρή αποτυχία για τη διεθνή συνεργασία απέναντι στην κλιματική αλλαγή, καθώς οι σχεδόν 200 συμμετέχουσες χώρες δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε κοινή πολιτική διακήρυξη.



Ωστόσο, η αποτυχία δεν σημαίνει ότι καταργούνται οι προηγούμενες συμφωνίες για το κλίμα, ούτε ότι παύουν να ισχύουν οι δεσμεύσεις που έχουν ήδη αναλάβει τα κράτη.



Η Συμφωνία του Παρισιού του 2015 παραμένει το βασικό πλαίσιο της διεθνούς προσπάθειας περιορισμού της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Εξακολουθεί επίσης να ισχύει η απόφαση της COP28 στο Ντουμπάι το 2023, η οποία αναγνώρισε την ανάγκη σταδιακής απομάκρυνσης από τα ορυκτά καύσιμα στα ενεργειακά συστήματα.







Η αποτυχία αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η παγκόσμια θερμοκρασία συνεχίζει να αυξάνεται και οι επιστημονικές εκτιμήσεις δείχνουν ότι οι σημερινές κυβερνητικές πολιτικές δεν επαρκούν για την επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού.



Το «όχι» της Ευρώπης και το ρήγμα για το πετρέλαιο Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Βρετανία και αρκετές αναπτυσσόμενες χώρες αρνήθηκαν να εγκρίνουν το τελικό σχέδιο της COP31, καθώς απουσίαζε οποιαδήποτε ρητή αναφορά στα ορυκτά καύσιμα.



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«Δεν θα εγκρίνουμε μια πολιτική απόφαση ή μια συμφωνία της Αττάλειας που δεν αναφέρει καν τα ορυκτά καύσιμα», ήταν το μήνυμα της ευρωπαϊκής αντιπροσωπείας.



Ο Ιρλανδός υπουργός Περιβάλλοντος, Ντάραγκ Ο'Μπράιαν, ο οποίος εκπροσώπησε την ΕΕ στις διαπραγματεύσεις, χαρακτήρισε αδιανόητη την υιοθέτηση μιας κλιματικής συμφωνίας χωρίς τέτοια αναφορά.



Ανάλογη στάση κράτησαν κράτη του Ειρηνικού, μεταξύ των οποίων οι Νήσοι Μάρσαλ, καθώς και ο Παναμάς, επιμένοντας ότι μια αδύναμη συμφωνία δεν θα αποτελούσε ουσιαστική απάντηση στην κλιματική κρίση.



Με βαθιές διαφωνίες ανάμεσα στις χώρες που ζητούν ταχύτερη απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και εκείνες που επιμένουν στη διατήρησή τους ολοκληρώθηκε η COP31 στην Αττάλεια της Τουρκίας , αφήνοντας ανοιχτά τα σημαντικότερα ζητήματα της διεθνούς πολιτικής για το κλίμα . Η αποτυχία επίτευξης συμφωνίας, έπειτα από δύο εβδομάδες διαπραγματεύσεων και διήμερη παράταση, δεν ακυρώνει τις προηγούμενες δεσμεύσεις των κρατών, αλλά δημιουργεί νέα αβεβαιότητα για την εφαρμογή τους.Η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες αρνήθηκαν να αποδεχθούν ένα κείμενο χωρίς αναφορά στα ορυκτά καύσιμα, ενώ οι φτωχότερες οικονομίες αποχώρησαν χωρίς τις συγκεκριμένες χρηματοδοτικές δεσμεύσεις που διεκδικούσαν.Η κατάρρευση των συνομιλιών την Κυριακή (22/11) αποτελεί σοβαρή αποτυχία για τη διεθνή συνεργασία απέναντι στην κλιματική αλλαγή, καθώς οι σχεδόν 200 συμμετέχουσες χώρες δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε κοινή πολιτική διακήρυξη.Ωστόσο, η αποτυχία δεν σημαίνει ότι καταργούνται οι προηγούμενες συμφωνίες για το κλίμα, ούτε ότι παύουν να ισχύουν οι δεσμεύσεις που έχουν ήδη αναλάβει τα κράτη.Η Συμφωνία του Παρισιού του 2015 παραμένει το βασικό πλαίσιο της διεθνούς προσπάθειας περιορισμού της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Εξακολουθεί επίσης να ισχύει η απόφαση της COP28 στο Ντουμπάι το 2023, η οποία αναγνώρισε την ανάγκη σταδιακής απομάκρυνσης από τα ορυκτά καύσιμα στα ενεργειακά συστήματα.Εκείνο που δεν κατέστη δυνατό στην Αττάλεια ήταν να υπάρξει νέα κοινή πολιτική κατεύθυνση, με σαφέστερες δεσμεύσεις για την ενεργειακή μετάβαση και την οικονομική υποστήριξη των αναπτυσσόμενων χωρών.Η αποτυχία αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η παγκόσμια θερμοκρασία συνεχίζει να αυξάνεται και οι επιστημονικές εκτιμήσεις δείχνουν ότι οι σημερινές κυβερνητικές πολιτικές δεν επαρκούν για την επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού.Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Βρετανία και αρκετές αναπτυσσόμενες χώρες αρνήθηκαν να εγκρίνουν το τελικό σχέδιο της COP31, καθώς απουσίαζε οποιαδήποτε ρητή αναφορά στα ορυκτά καύσιμα.Η ευρωπαϊκή πλευρά υποστήριξε ότι μια συμφωνία για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής δεν μπορούσε να αγνοεί το πετρέλαιο, τον άνθρακα και το φυσικό αέριο, που αποτελούν τη βασική αιτία της ανθρωπογενούς υπερθέρμανσης.«Δεν θα εγκρίνουμε μια πολιτική απόφαση ή μια συμφωνία της Αττάλειας που δεν αναφέρει καν τα ορυκτά καύσιμα», ήταν το μήνυμα της ευρωπαϊκής αντιπροσωπείας.Ο Ιρλανδός υπουργός Περιβάλλοντος, Ντάραγκ Ο'Μπράιαν, ο οποίος εκπροσώπησε την ΕΕ στις διαπραγματεύσεις, χαρακτήρισε αδιανόητη την υιοθέτηση μιας κλιματικής συμφωνίας χωρίς τέτοια αναφορά.Ανάλογη στάση κράτησαν κράτη του Ειρηνικού, μεταξύ των οποίων οι Νήσοι Μάρσαλ, καθώς και ο Παναμάς, επιμένοντας ότι μια αδύναμη συμφωνία δεν θα αποτελούσε ουσιαστική απάντηση στην κλιματική κρίση.

Από την άλλη πλευρά, η Σαουδική Αραβία και άλλες μεγάλες πετρελαιοπαραγωγές χώρες αντιτάχθηκαν στη συμπερίληψη σαφών δεσμεύσεων για τη μείωση της χρήσης ορυκτών καυσίμων.



Η Ρωσία προειδοποίησε επίσης ότι μια υπερβολικά γρήγορη ενεργειακή μετάβαση θα μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα ενεργειακής επάρκειας και να επιβαρύνει τις οικονομίες.



Οι διαφορετικές προσεγγίσεις αποδείχθηκαν ασυμβίβαστες, παρά τις αλλεπάλληλες προσπάθειες συμβιβασμού.



Η διαμάχη για την απομάκρυνση του διοξειδίου του άνθρακα Σημαντικό σημείο αντιπαράθεσης αποτέλεσε και η πρόταση για μεγαλύτερη αξιοποίηση των τεχνολογιών απομάκρυνσης διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα.



Το απορριφθέν σχέδιο συμφωνίας αναγνώριζε ότι η παγκόσμια θερμοκρασία αναμένεται να ξεπεράσει το όριο του 1,5 βαθμού Κελσίου και προέβλεπε επιτάχυνση της ανάπτυξης τεχνολογιών που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη μελλοντική αντιστροφή αυτής της υπέρβασης.



Η σχετική διατύπωση αποτελούσε βασικό αίτημα των πετρελαιοπαραγωγών χωρών.



Ωστόσο, κράτη και περιβαλλοντικές οργανώσεις εξέφρασαν την ανησυχία ότι η έμφαση στην απομάκρυνση άνθρακα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως επιχείρημα για τη συνέχιση της εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου.



Οι επιστήμονες αναγνωρίζουν ότι τέτοιες τεχνολογίες μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης, επισημαίνουν όμως ότι δεν υποκαθιστούν την ανάγκη για δραστικές μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.



Εκπρόσωπος της Σαουδικής Αραβίας δήλωσε ότι εξεπλάγη από την αντίσταση απέναντι στις συγκεκριμένες τεχνολογίες, υποστηρίζοντας ότι αποτελούν μια πραγματική λύση.



Οι φτωχότερες χώρες αποχώρησαν χωρίς νέες συγκεκριμένες χρηματοδοτικές δεσμεύσεις Πέρα από τα ορυκτά καύσιμα, η χρηματοδότηση της κλιματικής δράσης αποτέλεσε το δεύτερο μεγάλο εμπόδιο για την επίτευξη συμφωνίας.



Οι αναπτυσσόμενες χώρες ζητούσαν σαφείς οικονομικές δεσμεύσεις από τις πλουσιότερες οικονομίες, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, όπως τις πλημμύρες, την ξηρασία και τους παρατεταμένους καύσωνες.



Στην COP30 της Βραζιλίας, το 2025, είχε συμφωνηθεί ο τριπλασιασμός της χρηματοδότησης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.



Ωστόσο, το νέο σχέδιο δεν προσδιόριζε συγκεκριμένα ποσά ούτε τη βάση υπολογισμού της χρηματοδότησης.



Οι φτωχότερες χώρες υποστήριξαν ότι χωρίς σαφείς δεσμεύσεις δεν μπορούν να σχεδιάσουν αποτελεσματικά τα μέτρα προστασίας των πληθυσμών τους.



Η απουσία των Ηνωμένων Πολιτειών από τις συνομιλίες αποτέλεσε έναν ακόμη παράγοντα που περιόρισε τις δυνατότητες επίτευξης συμβιβασμού σε ζητήματα χρηματοδότησης.



Η απογοήτευση Γκουτέρες και το μήνυμα της Τουρκίας Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, εξέφρασε τη βαθιά απογοήτευσή του για την αποτυχία της Συνόδου.



«Συμμερίζομαι τη βαθιά απογοήτευση όλων εκείνων που ήλπιζαν ότι οι κυβερνήσεις θα στέκονταν στο ύψος των απαιτήσεων της κλιματικής κρίσης», ανέφερε.



Υπογράμμισε παράλληλα ότι «τα ορυκτά καύσιμα αποτελούν την κινητήρια δύναμη της κλιματικής κρίσης».



Στην καταληκτική συνεδρίαση της COP31, ο Τούρκος πρόεδρος της Διάσκεψης, Μουράτ Κουρούμ, ανακοίνωσε ότι δεν υπήρχαν πλέον περιθώρια για νέα πρόταση.



«Δεν υπάρχει τίποτα άλλο να κάνουμε, κάναμε ό,τι μπορούσαμε», δήλωσε, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα παρουσιαζόταν άλλο κείμενο.



Ο Αυστραλός υπουργός Κλιματικής Αλλαγής και Ενέργειας, Κρις Μπόουεν, ο οποίος είχε αναλάβει την καθοδήγηση των διαπραγματεύσεων, έκανε λόγο για «κόκκινες γραμμές που δεν μπορούσαν να γεφυρωθούν».



Παράλληλα, ο Βέλγος υπουργός Περιβάλλοντος, Ζαν-Λικ Κρουκ, υποστήριξε ότι η απόρριψη του σχεδίου ήταν δύσκολη αλλά σωστή απόφαση.



«Δεν είναι το τέλος της πολυμερούς προσέγγισης, αλλά πρέπει να υπάρχει το θάρρος να πούμε όχι», ανέφερε.



Τι κατάφερε τελικά η COP31 Παρά την αποτυχία επίτευξης της κεντρικής πολιτικής συμφωνίας, οι συνομιλίες δεν ολοκληρώθηκαν χωρίς κανένα αποτέλεσμα.



Οι συμμετέχουσες χώρες σημείωσαν πρόοδο σε επιμέρους ζητήματα, μεταξύ των οποίων η ανάπτυξη ενός μηχανισμού δίκαιης μετάβασης, που αποσκοπεί στην υποστήριξη εργαζομένων και κοινωνιών κατά τη μεταστροφή των οικονομιών προς καθαρότερες μορφές ενέργειας.



Παράλληλα, περισσότερες από 80 χώρες υποστήριξαν τον στόχο αύξησης του μεριδίου της ηλεκτρικής ενέργειας στο 35% της παγκόσμιας τελικής ενεργειακής κατανάλωσης έως το 2035.



Η πρόοδος στα επιμέρους θέματα, ωστόσο, δεν αντιστάθμισε την αδυναμία επίτευξης κοινής πολιτικής συμφωνίας για τους δύο σημαντικότερους πυλώνες της κλιματικής δράσης, δηλαδή τα ορυκτά καύσιμα και τη χρηματοδότηση.



Τι ακολουθεί μετά το αδιέξοδο στην Αττάλεια Η επόμενη ημέρα βρίσκει τη διεθνή κοινότητα αντιμέτωπη με το ερώτημα κατά πόσο το υφιστάμενο σύστημα διαπραγματεύσεων μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες απαιτήσεις της κλιματικής κρίσης.



Οι αποφάσεις στις Συνόδους του ΟΗΕ για το Κλίμα λαμβάνονται με συναίνεση, γεγονός που επιτρέπει ακόμη και σε περιορισμένο αριθμό χωρών να εμποδίσει μια κοινή πολιτική απόφαση.



Ο επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για το Κλίμα, Σάιμον Στιλ, ανακοίνωσε ότι θα εξετάσει προτάσεις για αλλαγές στον τρόπο διεξαγωγής των διαπραγματεύσεων.



Μιλώντας στο BBC, υπενθύμισε ότι το ίδιο σύστημα είχε επιτρέψει την επίτευξη της Συμφωνίας του Παρισιού το 2015, αναγνωρίζοντας ωστόσο τις δυσκολίες που αναδείχθηκαν στην Αττάλεια.



Η προσοχή στρέφεται πλέον στην COP32, που θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο του 2027 στην Αντίς Αμπέμπα της Αιθιοπίας.



Ο υπουργός Εξωτερικών της Αιθιοπίας, Γκεντιόν Τιμοτέβος, δήλωσε ότι η χώρα του επιδιώκει να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη και να κινητοποιήσει εκ νέου τη διεθνή συνεργασία.



Το ζητούμενο για την επόμενη Σύνοδο θα είναι εάν οι κυβερνήσεις μπορούν να ξεπεράσουν τις διαφωνίες που οδήγησαν στο ναυάγιο της COP31, χωρίς να υποχωρήσουν από τους στόχους που έχουν ήδη συμφωνηθεί.



Η πρόκληση είναι ιδιαίτερα μεγάλη, καθώς, σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΗΕ, οι σημερινές κυβερνητικές πολιτικές οδηγούν τον πλανήτη σε αύξηση της θερμοκρασίας περίπου κατά 2,8 βαθμούς Κελσίου έως το τέλος του αιώνα, πολύ πάνω από τον στόχο του 1,5 βαθμού που προβλέπει η Συμφωνία του Παρισιού.