Ένοπλοι άνοιξαν πυρ μπροστά σε περίπου 150 ανθρώπους, με τις Αρχές να εξετάζουν πιθανή εμπλοκή συμμοριών





Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο (21/11), περίπου στις 19:30 τοπική ώρα (05:30 τα ξημερώματα της Κυριακής, ώρα Ελλάδας), στην περιοχή Στράθμορ της κομητείας Τουλάρε, στην κεντρική Καλιφόρνια.







Η επίθεση σημειώθηκε σε μια μικρή πόλη περίπου 3.000 κατοίκων, σε περιοχή της κεντρικής Καλιφόρνιας.



Στη συναυλία συμμετείχαν καλλιτέχνες από γειτονικές αμερικανικές πολιτείες, ενώ τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι επρόκειτο για εκδήλωση στην οποία εμφανίζονταν καλλιτέχνες της ραπ μουσικής.







Σε κρίσιμη κατάσταση 26χρονος που πυροβολήθηκε στο στήθος Από τους εννέα τραυματίες, ο σοβαρότερα τραυματισμένος είναι ένας 26χρονος άνδρας, ο οποίος δέχθηκε σφαίρα στο στήθος και χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.



Κλείσιμο



Δύο ακόμη άτομα, ηλικίας 19 και 22 ετών, τραυματίστηκαν επίσης σοβαρά και χρειάστηκε να χειρουργηθούν. Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, ο 19χρονος δέχθηκε πυροβολισμό στην κοιλιακή χώρα και ο 22χρονος στη βουβωνική περιοχή.



Εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς σε συναυλία στην κεντρική Καλιφόρνια , όταν άγνωστοι ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον του συγκεντρωμένου πλήθους. Ένας 26χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση με τραύμα στο στήθος, ενώ δύο ακόμη τραυματίες χρειάστηκε να υποβληθούν σε χειρουργικές επεμβάσεις. Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η επίθεση να συνδέεται με τη δράση συμμοριών, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν ανακοινωθεί συλλήψεις.Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο (21/11), περίπου στις 19:30 τοπική ώρα (05:30 τα ξημερώματα της Κυριακής, ώρα Ελλάδας), στην περιοχή Στράθμορ της κομητείας Τουλάρε, στην κεντρική Καλιφόρνια.Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του σερίφη, περίπου 150 άνθρωποι παρακολουθούσαν ιδιωτική συναυλία όταν άγνωστος αριθμός ενόπλων άρχισε να πυροβολεί προς το πλήθος.Η επίθεση σημειώθηκε σε μια μικρή πόλη περίπου 3.000 κατοίκων, σε περιοχή της κεντρικής Καλιφόρνιας.Στη συναυλία συμμετείχαν καλλιτέχνες από γειτονικές αμερικανικές πολιτείες, ενώ τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι επρόκειτο για εκδήλωση στην οποία εμφανίζονταν καλλιτέχνες της ραπ μουσικής.Από τους εννέα τραυματίες, ο σοβαρότερα τραυματισμένος είναι ένας 26χρονος άνδρας, ο οποίος δέχθηκε σφαίρα στο στήθος και χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.Σύμφωνα με την ενημέρωση των Αρχών την Κυριακή (22/11), η κατάσταση της υγείας του παραμένει κρίσιμη.Δύο ακόμη άτομα, ηλικίας 19 και 22 ετών, τραυματίστηκαν επίσης σοβαρά και χρειάστηκε να χειρουργηθούν. Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, ο 19χρονος δέχθηκε πυροβολισμό στην κοιλιακή χώρα και ο 22χρονος στη βουβωνική περιοχή. Οι υπόλοιποι έξι τραυματίες υπέστησαν ελαφρύτερα τραύματα. Από τους εννέα ανθρώπους που τραυματίστηκαν, ένας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελικόπτερο, τρεις διακομίστηκαν με ασθενοφόρα και πέντε έφτασαν με δικά τους μέσα σε νοσηλευτικά ιδρύματα της περιοχής.



Εξετάζεται σύνδεση με συμμορίες, χωρίς συλλήψεις

Από τους εννέα ανθρώπους που τραυματίστηκαν, ένας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελικόπτερο, τρεις διακομίστηκαν με ασθενοφόρα και πέντε έφτασαν με δικά τους μέσα σε νοσηλευτικά ιδρύματα της περιοχής.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι οι πυροβολισμοί ενδέχεται να σχετίζονται με αντιπαραθέσεις μεταξύ συμμοριών, χωρίς ωστόσο να έχουν δημοσιοποιήσει περισσότερα στοιχεία για τα κίνητρα της επίθεσης.



Σύμφωνα με τοπικά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, η συναυλία φέρεται να συνδεόταν με τη συμμορία Norteños, ενώ διαφημιστικό υλικό της εκδήλωσης είχε κυκλοφορήσει προηγουμένως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.







Οι πληροφορίες αυτές εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί ποιοι άνοιξαν πυρ ή αν οι δράστες είχαν συγκεκριμένους στόχους.



Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί συλλήψεις, ενώ παραμένει άγνωστος ο ακριβής αριθμός των δραστών.



Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Τουλάρε δεν απάντησε άμεσα σε ερωτήματα δημοσιογράφων για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την επίθεση.



Πάντως, οι Αρχές διαβεβαίωσαν ότι δεν υφίσταται πλέον άμεση απειλή για τη δημόσια ασφάλεια, ενώ η έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού συνεχίζεται.