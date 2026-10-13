Ο Γεωργιάδης εγκαινίασε το ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας στην Πάρο: Το πήρα χρέπι, το έκανα καινούριο, αλλά η φασαρία-φασαρία από τη συμμορία της μιζέριας
Όποιος θέλει να δει αν έγινε καινούριο, μπαίνει μέσα, όποιος δεν θέλει κάθεται έξω και γκρινιάζει, απάντησε ο υπουργός Υγείας σε συγκεντρωμένους πολίτες που διαμαρτύρονταν - «Εμείς το θέλουμε όπως ήταν», του έλεγαν
Χαρακτηριστικός ήταν ο διάλογος που είχει ο υπουργός Υγείας με πολίτες που διαμαρτύρονταν έξω από το Κέντρο Υγείας, ενώ σε βίντεο που συνοδεύει την ανάρτησή του, ο κ. Γεωργιάδης απαντά με... πλάνα στις διαμαρτυρίες των συγκεντρωμένων. Μάλιστα, καλεί μια ηλικιωμένη κυρία που επιμένει ότι το Κέντρο Υγείας «δεν έχει τουαλέτες» να μπει μέσα στις εγκαταστάσεις μαζί του για να δει τις αλλαγές που έχουν γίνει, με την ίδια να... αρνείται την είσοδό της.
«Όποιος θέλει να δει αν έγινε καινούριο, μπαίνει μέσα. Όποιος δεν θέλει κάθεται έξω και γκρινιάζει», λέει χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης απευθυνόμενος στους συγκεντρωμένους.
«Το παρέλαβα χρέπι, το κάναμε καινούργιο και συνεχίζουμε τα έργα... αλλά η φασαρία φασαρία…. ο ορισμός της Συμμορίας της Μιζέριας», έγραψε χαρακτηριστικά.
Επίσης, σε δήλωσή του, εργαζόμενος στο Κέντρο Υγείας παραδέχεται ότι αυτή τη στιγμή, σε σχέση με το πώς ήταν παλιότερα η κατάσταση που επικρατούσε, θα έβαζε ένα οκτώ με άριστα το δέκα.
Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη
«Σήμερα εγκαινιάσαμε το ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας Πάρου, επισκεφθήκαμε το ολοκαίνουργιο Περιφερειακό Ιατρείο Αντιπάρου και επιθεωρήσαμε την βάση ελικοπτέρων αεροδιακομιδών που φτιάξαμε επί θητείας μου στην Πάρο και εξυπηρέτησε ήδη 32 νησιά με 482 αεροδιακομιδές έως σήμερα σε 1 χρόνο. Βελτιώνουμε σταθερά τις υποδομές, επιταχύνουμε και πολλαπλασιάζουμε τις προσλήψεις αλλά η συμμορία της μιζέριας αταλάντευτη εκεί να γκρινιάζει. Δείτε το σημείο που μια κυρία από τους διαδηλωτές καταγγέλει ότι πριν 4 χρόνια που πήγε «δεν είχε τουαλέτα», της λέω πάμε μέσα να τις δούμε….και αρνείται….μία άλλη «δεν κάνει το Κέντρο Υγείας εξετάσεις» της λέω έλατε μέσα να δούμε αν λέτε αλήθεια και αρνείτε κλπ….το Κέντρο Υγείας το παρέλαβα χρέπι, το κάναμε καινούργιο και συνεχίζουμε τα έργα εκεί, γιατρούς φέραμε και φέρνουμε κι άλλους και το παραδέχονται μέσα και οι εργαζόμενοι, εργαστήριο δεν είχαν έχουν πλέον, βάση ελικοπτέρων δεν είχαν τους την φτιάξαμε αλλά η φασαρία φασαρία….ο ορισμός της Συμμορίας της Μιζέριας».
Σήμερα εγκαινιάσαμε το ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας Πάρου, επισκεφθήκαμε το ολοκαίνουργιο Περιφερειακό Ιατρείο Αντιπάρου και επιθεωρήσαμε την βάση ελικοπτέρων αεροδιακομιδών που φτιάξαμε επί θητείας μου στην Πάρο και εξυπηρέτησε ήδη 32 νησιά με 482 αεροδιακομιδές έως σήμερα σε 1 χρόνο. Βελτιώνουμε σταθερά τις υποδομές, επιταχύνουμε και πολλαπλασιάζουμε τις προσλήψεις αλλά η συμμορία της μιζέριας αταλάντευτη εκεί να γκρινιάζει. Δείτε το σημείο που μια κυρία από τους διαδηλωτές καταγγέλει ότι πριν 4 χρόνια που πήγε «δεν είχε τουαλέτα», της λέω πάμε μέσα να τις δούμε….και αρνείται….μία άλλη «δεν κάνει το Κέντρο Υγείας εξετάσεις» της λέω έλατε μέσα να δούμε αν λέτε αλήθεια και αρνείτε κλπ….το Κέντρο Υγείας το παρέλαβα χρέπι, το κάναμε καινούργιο και συνεχίζουμε τα έργα εκεί, γιατρούς φέραμε και φέρνουμε κι άλλους και το παραδέχονται μέσα και οι εργαζόμενοι, εργαστήριο δεν είχαν έχουν πλέον, βάση ελικοπτέρων δεν είχαν τους την φτιάξαμε αλλά η φασαρία φασαρία….ο ορισμός της Συμμορίας της Μιζέριας— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 13, 2026
«Ολοκληρώσαμε εντός χρονοδιαγράμματος, θα μπορεί να λειτουργεί για τα επόμενα 25 χρόνια»
«Είμαι πάρα πολύ ευτυχής που βρέθηκα σήμερα στην Πάρο. Εδώ ολοκληρώσαμε εντός χρονοδιαγράμματος με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ένα από τα δυσκολότερα τεχνικά έργα σε κέντρα υγείας της χώρας. Ένα κέντρο υγείας που φτιάχτηκε πριν από 45 χρόνια, δεν είχε γίνει η παραμικρή ανακαίνισή του και χρειάστηκε να κάνουμε πλήρη αλλαγή όλων των καλωδιώσεων, των προσοψεων, να βάλουμε φωτοβολταϊκά, να αλλάξουμε τον εξοπλισμό του ώστε να μπορεί να λειτουργήσει τα επόμενα 25 χρόνια , ενώ έχουμε δρομολογήσει προσλήψεις πολλών γιατρών που έρχονται το επόμενο διάστημα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο υπουργός Υγείας που ξεκίνησε την επίσκεψή του στο νησί της Πάρου από την Παναγία την Εκατονταπυλιανή.
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