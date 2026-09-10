«Τα σχολεία δεν είναι πασαρέλα, καλό το νύχι τυραννόσαυρου, αλλά...»: Η Λατινοπούλου ευχήθηκε καλή σχολική χρονιά και ζήτησε την επαναφορά της ποδιάς

Απευθυνόμενη στις μαθήτριες είπε: «Καλό και το νύχι του τυραννόσαυρου, καλή και η βλεφαρίδα τέντα, καλό και το βραδινό μακιγιάζ αλλά κρατήστε το αν θέλετε να σας δουν έτσι τα αγόρια μετά τις σχολικές ώρες»