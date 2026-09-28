Δένδιας: Η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιληφθεί πλήρως ότι οι προκλήσεις προέρχονται και από τον νότο, διεύρυνση για τις «Ασπίδες»
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Δένδιας: Η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιληφθεί πλήρως ότι οι προκλήσεις προέρχονται και από τον νότο, διεύρυνση για τις «Ασπίδες»

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας πραγματοποίησε διμερείς συναντήσεις με ομολόγους του κατά την συμμετοχή του στην σημερινή συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες

Δένδιας: Η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιληφθεί πλήρως ότι οι προκλήσεις προέρχονται και από τον νότο, διεύρυνση για τις «Ασπίδες»
Γεωργία Σαδανά
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Στην κατανόηση των σύγχρονων προκλήσεων από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης που προέρχονται από τον Νότο αναφέρθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, κατά την συμμετοχή του στην σημερινή συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας των κρατών-μελών (ΣΕΥ- Άμυνας). Παράλληλα, ο κ. Δένδιας έθεσε και θέμα κινητοποίησης των σχετικών πόρων, ενώ είχε σειρά διμερών συναντήσεων με ομολόγους του.

Συγκεκριμένα, τα κύρια ζητήματα που απασχόλησαν τους Υπουργούς Άμυνας ήταν η αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις της στην Ευρωπαϊκή Ασφάλεια, καθώς και οι εξελίξεις στην Ουκρανία.

Το Συμβούλιο ενέκρινε, επίσης, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση Ευρωπαϊκά Αμυντικά Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος (EDPCI) για την ενίσχυση της αμυντικής ετοιμότητας της Ευρώπης.

Προσερχόμενος στο ΣΕΥ- Άμυνας, ο κ. Δένδιας προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Σήμερα, στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΥ – Άμυνας), εκτός από το σύνηθες θέμα της Ουκρανίας, θα συζητήσουμε και για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ευρωπαϊκή μας οικογένεια, από τον Νότο. Τις κρίσεις στο Ορμούζ, στο Μπαμπ- ελ- Μαντέμπ, γενικά στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Θα ήθελα να πω ότι η Ελλάδα από την πλευρά της έχει κάνει διαχρονικά ό,τι μπορεί για να ευαισθητοποιήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και από τη νότια πλευρά, και επίσης, συμμετέχει ήδη εδώ και χρόνια στην Επιχείρηση «Ειρήνη» και στην Επιχείρηση «Ασπίδες».

Είναι λοιπόν η στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιληφθεί πλήρως ότι οι προκλήσεις δεν προέρχονται μόνο από τον Βορρά, αλλά επίσης και από τον Νότο. Και να προσφέρει τους απαραίτητους πόρους που χρειάζονται ώστε να πραγματοποιηθεί η πολιτική των 360 μοιρών που επαγγελλόμαστε εδώ και πολλά χρόνια».

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Στο περιθώριο της συνεδρίασης του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κ. Δένδιας συναντήθηκε με τον υπουργό Άμυνας της Ιταλικής Δημοκρατίας, Guido Crosetto, με τον οποίο συζήτησαν για τον κοινό βηματισμό Ελλάδας και Ιταλίας, σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική Άμυνας και Ασφάλειας. Συμφώνησαν, ακόμη, για την ανάγκη συνεισφοράς στην Επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΕΣ», εκτός από την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Γαλλία, και όλων των άλλων κρατών-μελών της Ε.Ε.

Ο Έλληνας Υπουργός συναντήθηκε ακόμη με την υπουργό Άμυνας της Ολλανδίας, Dilan Yeşilgöz-Zegerius, με την οποία συζήτησαν για τους γεωπολιτικούς κινδύνους και τις προκλήσεις ασφαλείας, καθώς και για την ενίσχυση της διμερούς αμυντικής συνεργασίας.

Ο κ. Δένδιας είχε σύντομη συνάντηση και με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας της Πορτογαλίας, Nuno Melo. Σε συνέχεια της συνάντησής τους στη Λισαβώνα, συζήτησαν για την επίσκεψη του Πορτογάλου Υπουργού στην Αθήνα.

Σημειωτέον ότι ο κ. Δένδιας θα συμμετάσχει σε συζήτηση στις Βρυξέλλες με θέμα τη Στρατιωτική Κινητικότητα, στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Connecting Europe Days». Στη συζήτηση θα συμμετάσχουν, επίσης, ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Επίτροπος για την Άμυνα και το Διάστημα, AndriusKubilius, ο Ρουμάνος Aναπληρωτής Πρωθυπουργός, Υπουργός Άμυνας και εκτελών χρέη Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών, Radu-Dinel Miruta και ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αρμόδιος για τη Στρατιωτική Κινητικότητα, Roberts Zile.
Γεωργία Σαδανά
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