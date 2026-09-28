Δένδιας: Η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιληφθεί πλήρως ότι οι προκλήσεις προέρχονται και από τον νότο, διεύρυνση για τις «Ασπίδες»
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας πραγματοποίησε διμερείς συναντήσεις με ομολόγους του κατά την συμμετοχή του στην σημερινή συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες
Συγκεκριμένα, τα κύρια ζητήματα που απασχόλησαν τους Υπουργούς Άμυνας ήταν η αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις της στην Ευρωπαϊκή Ασφάλεια, καθώς και οι εξελίξεις στην Ουκρανία.
Το Συμβούλιο ενέκρινε, επίσης, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση Ευρωπαϊκά Αμυντικά Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος (EDPCI) για την ενίσχυση της αμυντικής ετοιμότητας της Ευρώπης.
Προσερχόμενος στο ΣΕΥ- Άμυνας, ο κ. Δένδιας προέβη στην ακόλουθη δήλωση:
Σήμερα στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΥ – Άμυνας), εκτός από το σύνηθες θέμα της Ουκρανίας, θα συζητήσουμε και για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ευρωπαϊκή μας οικογένεια, από τον Νότο. Τις κρίσεις στο Ορμούζ, στο Μπαμπ - ελ- Μαντέμπ, γενικά στην… pic.twitter.com/UBROlySXZE— Nikos Dendias (@NikosDendias) September 28, 2026
«Σήμερα, στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΥ – Άμυνας), εκτός από το σύνηθες θέμα της Ουκρανίας, θα συζητήσουμε και για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ευρωπαϊκή μας οικογένεια, από τον Νότο. Τις κρίσεις στο Ορμούζ, στο Μπαμπ- ελ- Μαντέμπ, γενικά στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.
Θα ήθελα να πω ότι η Ελλάδα από την πλευρά της έχει κάνει διαχρονικά ό,τι μπορεί για να ευαισθητοποιήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και από τη νότια πλευρά, και επίσης, συμμετέχει ήδη εδώ και χρόνια στην Επιχείρηση «Ειρήνη» και στην Επιχείρηση «Ασπίδες».
Είναι λοιπόν η στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιληφθεί πλήρως ότι οι προκλήσεις δεν προέρχονται μόνο από τον Βορρά, αλλά επίσης και από τον Νότο. Και να προσφέρει τους απαραίτητους πόρους που χρειάζονται ώστε να πραγματοποιηθεί η πολιτική των 360 μοιρών που επαγγελλόμαστε εδώ και πολλά χρόνια».
Στο περιθώριο της συνεδρίασης του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κ. Δένδιας συναντήθηκε με τον υπουργό Άμυνας της Ιταλικής Δημοκρατίας, Guido Crosetto, με τον οποίο συζήτησαν για τον κοινό βηματισμό Ελλάδας και Ιταλίας, σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική Άμυνας και Ασφάλειας. Συμφώνησαν, ακόμη, για την ανάγκη συνεισφοράς στην Επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΕΣ», εκτός από την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Γαλλία, και όλων των άλλων κρατών-μελών της Ε.Ε.
Ο Έλληνας Υπουργός συναντήθηκε ακόμη με την υπουργό Άμυνας της Ολλανδίας, Dilan Yeşilgöz-Zegerius, με την οποία συζήτησαν για τους γεωπολιτικούς κινδύνους και τις προκλήσεις ασφαλείας, καθώς και για την ενίσχυση της διμερούς αμυντικής συνεργασίας.
Συναντήθηκα στο περιθώριο του Συμβουλίου των Υπουργών Άμυνας της ΕΕ στις Βρυξέλλες, με τον Ιταλό ομόλογό μου @GuidoCrosetto.— Nikos Dendias (@NikosDendias) September 28, 2026
Συζητήσαμε για τον κοινό βηματισμό 🇬🇷 - 🇮🇹 σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική Άμυνας και Ασφάλειας.
Συμφωνήσαμε επίσης για την… pic.twitter.com/WMW9XyjYub
Με την Υπουργό Άμυνας της Ολλανδίας Dilan Yeşilgöz-Zegerius @DilanYesilgoz, στο περιθώριο του ΣΕΥ-Άμυνας της ΕΕ στις Βρυξέλλες. Συζητήσαμε για τους γεωπολιτικούς κινδύνους και τις προκλήσεις ασφαλείας, καθώς και για την ενίσχυση της διμερούς αμυντικής συνεργασίας.#Ελλάδα… pic.twitter.com/uaPs34u547— Nikos Dendias (@NikosDendias) September 28, 2026
Σημειωτέον ότι ο κ. Δένδιας θα συμμετάσχει σε συζήτηση στις Βρυξέλλες με θέμα τη Στρατιωτική Κινητικότητα, στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Connecting Europe Days». Στη συζήτηση θα συμμετάσχουν, επίσης, ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Επίτροπος για την Άμυνα και το Διάστημα, AndriusKubilius, ο Ρουμάνος Aναπληρωτής Πρωθυπουργός, Υπουργός Άμυνας και εκτελών χρέη Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών, Radu-Dinel Miruta και ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αρμόδιος για τη Στρατιωτική Κινητικότητα, Roberts Zile.
Σύντομη συνάντηση τις Βρυξέλλες, στο περιθώριο του Συμβουλίου Υπουργών Άμυνας της ΕΕ, με τον Πορτογάλο ομόλογό μου, Nuno Melo @NunoMeloMDN. Σε συνέχεια της συνάντησής μας στη Λισσαβώνα, συζητήσαμε για την επίσκεψή του στην Αθήνα.#Ελλάδα #Πορτογαλία pic.twitter.com/xq2OYKVMSV— Nikos Dendias (@NikosDendias) September 28, 2026
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