Δένδιας: Η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιληφθεί πλήρως ότι οι προκλήσεις προέρχονται και από τον νότο, διεύρυνση για τις «Ασπίδες»

Με την Υπουργό Άμυνας της Ολλανδίας Dilan Yeşilgöz-Zegerius @DilanYesilgoz , στο περιθώριο του ΣΕΥ-Άμυνας της ΕΕ στις Βρυξέλλες. Συζητήσαμε για τους γεωπολιτικούς κινδύνους και τις προκλήσεις ασφαλείας, καθώς και για την ενίσχυση της διμερούς αμυντικής συνεργασίας. #Ελλάδα … pic.twitter.com/uaPs34u547

Συναντήθηκα στο περιθώριο του Συμβουλίου των Υπουργών Άμυνας της ΕΕ στις Βρυξέλλες, με τον Ιταλό ομόλογό μου @GuidoCrosetto . Συζητήσαμε για τον κοινό βηματισμό 🇬🇷 - 🇮🇹 σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική Άμυνας και Ασφάλειας. Συμφωνήσαμε επίσης για την… pic.twitter.com/WMW9XyjYub

Σήμερα στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΥ – Άμυνας), εκτός από το σύνηθες θέμα της Ουκρανίας, θα συζητήσουμε και για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ευρωπαϊκή μας οικογένεια, από τον Νότο. Τις κρίσεις στο Ορμούζ, στο Μπαμπ - ελ- Μαντέμπ, γενικά στην… pic.twitter.com/UBROlySXZE

Σύντομη συνάντηση τις Βρυξέλλες, στο περιθώριο του Συμβουλίου Υπουργών Άμυνας της ΕΕ, με τον Πορτογάλο ομόλογό μου, Nuno Melo @NunoMeloMDN. Σε συνέχεια της συνάντησής μας στη Λισσαβώνα, συζητήσαμε για την επίσκεψή του στην Αθήνα.#Ελλάδα #Πορτογαλία pic.twitter.com/xq2OYKVMSV — Nikos Dendias (@NikosDendias) September 28, 2026

Ο κ. Δένδιας είχε σύντομη συνάντηση και με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας της Πορτογαλίας,. Σε συνέχεια της συνάντησής τους στη Λισαβώνα, συζήτησαν για την επίσκεψη του Πορτογάλου Υπουργού στην Αθήνα.Σημειωτέον ότι ο κ. Δένδιας θα συμμετάσχει σε συζήτηση στις Βρυξέλλες με θέμα τη Στρατιωτική Κινητικότητα, στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Connecting Europe Days». Στη συζήτηση θα συμμετάσχουν, επίσης, ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Επίτροπος για την Άμυνα και το Διάστημα, AndriusKubilius, ο Ρουμάνος Aναπληρωτής Πρωθυπουργός, Υπουργός Άμυνας και εκτελών χρέη Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών, Radu-Dinel Miruta και ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αρμόδιος για τη Στρατιωτική Κινητικότητα, Roberts Zile.