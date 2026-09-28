Κεραμέως: Λήξαν το θέμα για το επίδομα ανεργίας, κανένα εσωκομματικό θέμα στον Βόρειο Τομέα

Τι απάντησε η υπουργός Εργασίας στις επίκαιρες ερωτήσεις των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ Π. Χρηστίδη και Γ. Νικητιάδη για τις πρόσφατες δηλώσεις Μαρινάκη - «Κανένα εσωκομματικό θέμα στο Βόρειο Τομέα, μήπως υπάρχει στο ΠΑΣΟΚ;»