Κεραμέως: Λήξαν το θέμα για το επίδομα ανεργίας, κανένα εσωκομματικό θέμα στον Βόρειο Τομέα
Κεραμέως: Λήξαν το θέμα για το επίδομα ανεργίας, κανένα εσωκομματικό θέμα στον Βόρειο Τομέα
Τι απάντησε η υπουργός Εργασίας στις επίκαιρες ερωτήσεις των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ Π. Χρηστίδη και Γ. Νικητιάδη για τις πρόσφατες δηλώσεις Μαρινάκη - «Κανένα εσωκομματικό θέμα στο Βόρειο Τομέα, μήπως υπάρχει στο ΠΑΣΟΚ;»
«Δεν υπάρχει κανένα απολύτως ζήτημα περικοπής ή χρονικού περιορισμού στο επίδομα ανεργίας», τόνισε η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, σημειώνοντας ότι το θέμα που προκάλεσαν οι δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη «είναι λήξαν».
Απαντώντας στην Ολομέλεια της Βουλής, σε επίκαιρες ερωτήσεις των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ Παύλου Χρηστίδη και Γιώργου Νικητιάδη, που κατηγόρησαν την κυβέρνηση για «κρυφή ατζέντα», η υπουργός Εργασίας επανέλαβε ότι η μείωση του χρόνου παροχής του επιδόματος ανεργίας στους δύο μήνες ήταν «προσωπική θέση» του κ. Μαρινάκη και ότι το ζήτημα έχει απαντηθεί πλήρως από την πρώτη στιγμή. Μάλιστα, παρέπεμψε και στις δηλώσεις του πρωθυπουργού στη συνέντευξη που έδωσε στην ΕΡΤ, λίγες ημέρες μετά την τοποθέτηση του κ. Μαρινάκη. «Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι δεν πρόκειται να κοπεί κανένα επίδομα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι το επίδομα ανεργίας δεν είναι προνοιακό, αλλά ασφαλιστικό ανταποδοτικό δικαίωμα του εργαζόμενου.
Η υπουργός Εργασίας αναφέρθηκε και στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για το επίδομα ανεργίας, που αυξήθηκε στα 560 ευρώ μικτά τους πρώτους μήνες, με μείωση στη συνέχεια. Παράλληλα, προχώρησε στην καθιέρωση του επιδόματος εργασίας, υπενθυμίζοντας ότι και το ΠΑΣΟΚ ψήφισε τη συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία.
«Η κυβέρνηση έχει συνεκτική πολιτική για τα εργασιακά και καμία κρυφή ατζέντα. Θέλουμε μια κοινωνία εργαζόμενων. Η πολιτική μας έχει αποτέλεσμα. Η Ελλάδα αυτήν την περίοδο έχει το υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης στην ιστορία της, που φτάνει στο 72,2%», είπε, προσθέτοντας ότι η μείωση της ανεργίας στο 7,9% είναι αποτέλεσμα ενός συνεκτικού σχεδίου.
Η κυρία Κεραμέως απάντησε και στις αιχμές του κ. Χρηστίδη, που απέδωσε τις διαφορετικές απόψεις της υπουργού Εργασίας και του κ. Μαρινάκη σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών στον Βόρειο Τομέα.
«Κανένα εσωκομματικό θέμα δεν υπάρχει στο Βόρειο τομέα. Μήπως υπάρχει στο ΠΑΣΟΚ;» ήταν το αιχμηρό σχόλιο της υπουργού Εργασίας. Η ερώτηση αφορούσε το γεγονός ότι οι δύο βουλευτές του ΠΑΣΟΚ δεν δέχθηκαν να συζητηθούν από κοινού οι ερωτήσεις τους για το επίδομα ανεργίας. Ως εκ τούτου, κάλεσε τον κ. Χρηστίδη, να κοιτάξει προς τη δική του κοινοβουλευτική ομάδα.
«Μην ανησυχείτε, έχουμε συνεννοηθεί κυρία υπουργέ» ανταπάντησε για λογαριασμό του ΠΑΣΟΚ ο έτερος ερωτών βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης, υποστηρίζοντας ότι η δική του ερώτηση εστίαζε κυρίως στο επίδομα ανεργίας των εποχικών εργαζόμενων. «Είναι η δεύτερη ερώτηση για το ίδιο θέμα, σε σχέση με τη συνεννόηση που ισχυρίζεστε ότι επετεύχθη» απάντησε η κυρία Κεραμέως.
Απαντώντας στην Ολομέλεια της Βουλής, σε επίκαιρες ερωτήσεις των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ Παύλου Χρηστίδη και Γιώργου Νικητιάδη, που κατηγόρησαν την κυβέρνηση για «κρυφή ατζέντα», η υπουργός Εργασίας επανέλαβε ότι η μείωση του χρόνου παροχής του επιδόματος ανεργίας στους δύο μήνες ήταν «προσωπική θέση» του κ. Μαρινάκη και ότι το ζήτημα έχει απαντηθεί πλήρως από την πρώτη στιγμή. Μάλιστα, παρέπεμψε και στις δηλώσεις του πρωθυπουργού στη συνέντευξη που έδωσε στην ΕΡΤ, λίγες ημέρες μετά την τοποθέτηση του κ. Μαρινάκη. «Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι δεν πρόκειται να κοπεί κανένα επίδομα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι το επίδομα ανεργίας δεν είναι προνοιακό, αλλά ασφαλιστικό ανταποδοτικό δικαίωμα του εργαζόμενου.
Η υπουργός Εργασίας αναφέρθηκε και στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για το επίδομα ανεργίας, που αυξήθηκε στα 560 ευρώ μικτά τους πρώτους μήνες, με μείωση στη συνέχεια. Παράλληλα, προχώρησε στην καθιέρωση του επιδόματος εργασίας, υπενθυμίζοντας ότι και το ΠΑΣΟΚ ψήφισε τη συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία.
«Η κυβέρνηση έχει συνεκτική πολιτική για τα εργασιακά και καμία κρυφή ατζέντα. Θέλουμε μια κοινωνία εργαζόμενων. Η πολιτική μας έχει αποτέλεσμα. Η Ελλάδα αυτήν την περίοδο έχει το υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης στην ιστορία της, που φτάνει στο 72,2%», είπε, προσθέτοντας ότι η μείωση της ανεργίας στο 7,9% είναι αποτέλεσμα ενός συνεκτικού σχεδίου.
Η κυρία Κεραμέως απάντησε και στις αιχμές του κ. Χρηστίδη, που απέδωσε τις διαφορετικές απόψεις της υπουργού Εργασίας και του κ. Μαρινάκη σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών στον Βόρειο Τομέα.
«Κανένα εσωτερικό πρόβλημα στον βόρειο τομέα»
«Κανένα εσωκομματικό θέμα δεν υπάρχει στο Βόρειο τομέα. Μήπως υπάρχει στο ΠΑΣΟΚ;» ήταν το αιχμηρό σχόλιο της υπουργού Εργασίας. Η ερώτηση αφορούσε το γεγονός ότι οι δύο βουλευτές του ΠΑΣΟΚ δεν δέχθηκαν να συζητηθούν από κοινού οι ερωτήσεις τους για το επίδομα ανεργίας. Ως εκ τούτου, κάλεσε τον κ. Χρηστίδη, να κοιτάξει προς τη δική του κοινοβουλευτική ομάδα.
«Μην ανησυχείτε, έχουμε συνεννοηθεί κυρία υπουργέ» ανταπάντησε για λογαριασμό του ΠΑΣΟΚ ο έτερος ερωτών βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης, υποστηρίζοντας ότι η δική του ερώτηση εστίαζε κυρίως στο επίδομα ανεργίας των εποχικών εργαζόμενων. «Είναι η δεύτερη ερώτηση για το ίδιο θέμα, σε σχέση με τη συνεννόηση που ισχυρίζεστε ότι επετεύχθη» απάντησε η κυρία Κεραμέως.
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