Μπαράζ επιθέσεων σε γραφεία της ΝΔ στην Αττική: Στόχος η τοπική της Κυψέλης και τα πολιτικά γραφεία Λοβέρδου-Παπαθανάση

Ματαιοπονούν, γιατί ούτε τους φοβόμαστε, ούτε πρόκειται να τους φοβηθούμε, αναφέρει ανακοίνωση της Νέας Δημοκρτίας





Πρώτα χτυπήθηκε







«Καλούμε, εκ νέου, όλα τα κόμματα να καταδικάσουν τις επιθέσεις κατά της Νέας Δημοκρατίας. Θα το πράξουν ή θα συνεχίσουν να κλείνουν το μάτι στους τραμπούκους σιωπώντας;» καταλήγει στην ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία.



«Τα ξημερώματα, άγνωστοι έριξαν μπογιές στο πολιτικό μου γραφείο στο Μαρούσι. Στη Δημοκρατία η διαφωνία και η κριτική έχουν θέση. Ο εκφοβισμός και οι καταστροφές δεν έχουν. Καταδικάζω απερίφραστα αυτή την επίθεση. Θα συνεχίσω να ακούω όλες και όλους, να απαντώ στην κριτική με επιχειρήματα και να υπηρετώ όλους τους πολίτες όπως και τους συμπολίτες μου στον Βόρειο Τομέα της Αθήνας που με έχουν τιμήσει με την ψήφο τους και με έχουν εκλέξει βουλευτή. Με ψυχραιμία, θεσμικότητα και αποφασιστικότητα, συνεχίζουμε τη δουλειά μας» ανέφερε σε ανακοίνωση του ο Νίκος Παπαθανάσης.







«Δεν τους φοβάμαι. Δεν με πτοούν. Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι αντιμέτωπος με επιθέσεις. Κάθε φορά με χαλυβδώνουν περισσότερο. Τέτοιες ενέργειες χαρακτηρίζουν αποκλειστικά εκείνους που τις επιλέγουν. Συνεχίζω με την ίδια αποφασιστικότητα τον αγώνα για όσα πιστεύω» ανέφερε σε δική του δήλωση ο Ανδρέας Λοβέρδος.



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Η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατία

Οι επιθέσεις των θρασύδειλων τραμπούκων κατά της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζονται. Τις πρώτες πρωινές ώρες, στόχος έγινε το πολιτικό γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Βουλευτή Β1 Βόρειου Τομέα Αθηνών Νίκου Παπαθανάση στο Μαρούσι. Ήταν η τρίτη επίθεση το τελευταίο 24ωρο, μετά τα γραφεία της 6ης Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας στην Κυψέλη και το πολιτικό γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου στη Δάφνη.



Μπαράζ επιθέσεων με στόχο γραφεία της Νέας Δημοκρατίας σημειώθηκε το τελευταίο 24ωρο στην Αττική.Πρώτα χτυπήθηκε η τοπική οργάνωση της ΝΔ στην Κυψέλη και ακολούθησαν τα πολιτικά γραφεία του Ανδρέα Λοβέρδου στη Δάφνη και του αναπληρωτή υπουργού Νίκου Παπαθανάση στο Μαρούσι.Σε ανακοίνωσή της η ΝΔ κάνει λόγο για «θρασύδειλους τραμπούκους» διαμηνύοντας ότι «ματαιοπονούν, γιατί ούτε τους φοβόμαστε, ούτε πρόκειται να τους φοβηθούμε».«Καλούμε, εκ νέου, όλα τα κόμματα να καταδικάσουν τις επιθέσεις κατά της Νέας Δημοκρατίας. Θα το πράξουν ή θα συνεχίσουν να κλείνουν το μάτι στους τραμπούκους σιωπώντας;» καταλήγει στην ανακοίνωσή της η«Τα ξημερώματα, άγνωστοι έριξαν μπογιές στο πολιτικό μου γραφείο στο Μαρούσι. Στη Δημοκρατία η διαφωνία και η κριτική έχουν θέση. Ο εκφοβισμός και οι καταστροφές δεν έχουν. Καταδικάζω απερίφραστα αυτή την επίθεση. Θα συνεχίσω να ακούω όλες και όλους, να απαντώ στην κριτική με επιχειρήματα και να υπηρετώ όλους τους πολίτες όπως και τους συμπολίτες μου στον Βόρειο Τομέα της Αθήνας που με έχουν τιμήσει με την ψήφο τους και με έχουν εκλέξει βουλευτή. Με ψυχραιμία, θεσμικότητα και αποφασιστικότητα, συνεχίζουμε τη δουλειά μας» ανέφερε σε ανακοίνωση του ο«Δεν τους φοβάμαι. Δεν με πτοούν. Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι αντιμέτωπος με επιθέσεις. Κάθε φορά με χαλυβδώνουν περισσότερο. Τέτοιες ενέργειες χαρακτηρίζουν αποκλειστικά εκείνους που τις επιλέγουν. Συνεχίζω με την ίδια αποφασιστικότητα τον αγώνα για όσα πιστεύω» ανέφερε σε δική του δήλωση οΟι επιθέσεις των θρασύδειλων τραμπούκων κατά της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζονται. Τις πρώτες πρωινές ώρες, στόχος έγινε το πολιτικό γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Βουλευτή Β1 Βόρειου Τομέα Αθηνών Νίκου Παπαθανάση στο Μαρούσι. Ήταν η τρίτη επίθεση το τελευταίο 24ωρο, μετά τα γραφεία της 6ης Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας στην Κυψέλη και το πολιτικό γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου στη Δάφνη.

Για ακόμα μια φορά τους λέμε ότι ματαιοπονούν, γιατί ούτε τους φοβόμαστε, ούτε πρόκειται να τους φοβηθούμε. Κάθε τέτοια επίθεση πετυχαίνει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Μας συσπειρώνει ακόμα περισσότερο απέναντι σε όσους αφελώς πιστεύουν ότι η βία μπορεί να φιμώσει τις ιδέες, τις αρχές και τις αξίες της Παράταξής μας.



Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία ότι θα εντοπίσει άμεσα τους δράστες.



Και καλούμε, εκ νέου, όλα τα κόμματα να καταδικάσουν τις επιθέσεις κατά της Νέας Δημοκρατίας. Θα το πράξουν ή θα συνεχίσουν να κλείνουν το μάτι στους τραμπούκους σιωπώντας;