Αμετανόητος ο Φαραντούρης για τη Σδούκου: Ό,τι είπα ισχύει στο ακέραιο, καλά κρασιά
Αμετανόητος ο Φαραντούρης για τη Σδούκου: Ό,τι είπα ισχύει στο ακέραιο, καλά κρασιά
«Έχει κλείσει το θέμα, ασχολούμαστε με τα σοβαρά πράγματα» είπε ο Νικόλας Φαραντούρης χωρίς να παίρνει κάτι πίσω από τη φράση «χαριεντιζόσασταν με υπουργούς» προς την Αλεξάνδρα Σδούκου
Καμία διάθεση να ζητήσει συγγνώμη από την Αλεξάνδρα Σδούκου για τη φράση «χαριεντιζόσασταν με υπουργούς» που είπε για εκείνη, δεν έδειξε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νικόλας Φαραντούρης, όταν το πρωί της Δευτέρας ρωτήθηκε «γιατί δεν λέτε ένα συγγνώμη;».
Εμφανώς ενοχλημένος από την επαναφορά της υπόθεσης από τους δημοσιογράφους του ΣΚΑΪ, ο κ. Φαραντούρης απάντησε «έχει κλείσει το θέμα, ασχολούμαστε με τα σοβαρά πράγματα. Ό,τι είπα ισχύει στο ακέραιο και ασχολούμαι με τα σοβαρά οικονομικά θέματα».
«Δεν λέτε ούτε ένα συγγνώμη. Πιστεύετε ότι έχετε κερδίσει κάτι;» επέμεινε ο δημοσιογράφος Γιάννης Πιτταράς με τον κ. Φαραντούρη να αρκείται στο «όσο και να με προκαλείται δεν πρόκειται να διολισθήσω».
«Σας απάντησα και αν διαβάσατε καλύτερα την απάντησή μου θα ήταν καλύτερα ενημερωμένος. Ανατρέξτε στην απάντηση μου, ό,τι έχω πει ισχύει στο ακέραιο» επανέλαβε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
Στην παρατήρηση, δε, του δημοσιογράφου «ότι δηλαδή η κυρία Σδούκου χαριεντιζόταν;», ο Νικόλας Φαραντούρης επιχείρησε να κλείσει την κουβέντα λέγοντας «καλά κρασιά, ασχοληθείτε με τα σοβαρά».
Εμφανώς ενοχλημένος από την επαναφορά της υπόθεσης από τους δημοσιογράφους του ΣΚΑΪ, ο κ. Φαραντούρης απάντησε «έχει κλείσει το θέμα, ασχολούμαστε με τα σοβαρά πράγματα. Ό,τι είπα ισχύει στο ακέραιο και ασχολούμαι με τα σοβαρά οικονομικά θέματα».
«Δεν λέτε ούτε ένα συγγνώμη. Πιστεύετε ότι έχετε κερδίσει κάτι;» επέμεινε ο δημοσιογράφος Γιάννης Πιτταράς με τον κ. Φαραντούρη να αρκείται στο «όσο και να με προκαλείται δεν πρόκειται να διολισθήσω».
«Σας απάντησα και αν διαβάσατε καλύτερα την απάντησή μου θα ήταν καλύτερα ενημερωμένος. Ανατρέξτε στην απάντηση μου, ό,τι έχω πει ισχύει στο ακέραιο» επανέλαβε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
Στην παρατήρηση, δε, του δημοσιογράφου «ότι δηλαδή η κυρία Σδούκου χαριεντιζόταν;», ο Νικόλας Φαραντούρης επιχείρησε να κλείσει την κουβέντα λέγοντας «καλά κρασιά, ασχοληθείτε με τα σοβαρά».
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