Αμετανόητος ο Φαραντούρης για τη Σδούκου: Ό,τι είπα ισχύει στο ακέραιο, καλά κρασιά

«Έχει κλείσει το θέμα, ασχολούμαστε με τα σοβαρά πράγματα» είπε ο Νικόλας Φαραντούρης χωρίς να παίρνει κάτι πίσω από τη φράση «χαριεντιζόσασταν με υπουργούς» προς την Αλεξάνδρα Σδούκου