Το σχέδιο μισού δισ. της Energean στην Καβάλα για τη δεύτερη ζωή του Πρίνου μέσα από το κοίτασμα «Έψιλον»
Το σχέδιο μισού δισ. της Energean στην Καβάλα για τη δεύτερη ζωή του Πρίνου μέσα από το κοίτασμα «Έψιλον»
Ενεργοποιείται το κοίτασμα Έψιλον με στόχο την παραγωγή έως 8.000 βαρελιών πετρελαίου την ημέρα με νέα εξέδρα και έξι παραγωγικές γεωτρήσεις
Την ανάπτυξη του κοιτάσματος «Έψιλον», στον κόλπο της Καβάλας, επαναφέρει στο τραπέζι η Energean, με στόχο να παρατείνει τη ζωή του ιστορικού πετρελαϊκού πεδίου του Πρίνου και να διατηρήσει ενεργή τη μοναδική εγχώρια πετρελαϊκή παραγωγή.
Πρόκειται για ένα βεβαιωμένο κοίτασμα, περίπου 3 έως 3,5 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά του Πρίνου, όπου το ζητούμενο δεν είναι όπως στις νέα γενιά παραχωρήσεων, η επιβεβαίωση της ύπαρξης ορυκτού πλούτου, αλλά η τεχνικά εφικτή και οικονομικά βιώσιμη αξιοποίηση των αποθεμάτων του.
Το «Έψιλον» διαθέτει πιστοποιημένα ανακτήσιμα αποθέματα 27 εκατ. βαρελιών πετρελαίου και έχει ήδη δώσει περιορισμένη παραγωγή από την προηγούμενη φάση ανάπτυξής του το 2019. Το σχέδιο που εξετάζεται προβλέπει έξι παραγωγικές γεωτρήσεις πετρελαίου, μαζί με συνοδευτικές γεωτρήσεις έγχυσης νερού και αερίου, και νέα εξέδρα. Η αιχμή της παραγωγής θα μπορούσε να φθάσει τα 7.000 έως 8.000 βαρέλια ημερησίως για τουλάχιστον μία πενταετία, πριν αρχίσει η φυσική της υποχώρηση.
Η επένδυση εκτιμάται σε μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ και, ανάλογα με την τελική τεχνική λύση, μπορεί να προσεγγίσει τα 500 εκατ. ευρώ. Χρειάζονται, ωστόσο, περίπου τρία χρόνια για την ωρίμανση του έργου. Η άδεια εκμετάλλευσης του κοιτάσματος ισχύει έως το 2039. Ωστόσο το σχέδιο παραμένει υπό διαμόρφωση και θα πρέπει να λάβει την έγκριση της ΕΔΕΥΕΠ.
Η σημασία του «Έψιλον» υπερβαίνει τους πρόσθετους όγκους πετρελαίου που θα μπορούσε να εισφέρει στην εγχώρια παραγωγή. Με τον Πρίνο να βρίσκεται στο τέλος του παραγωγικού του κύκλου, η ανάπτυξη του δορυφορικού κοιτάσματος μπορεί να κρατήσει ενεργές τις εγκαταστάσεις της Νέας Καρβάλης, να διατηρήσει τεχνογνωσία και θέσεις εργασίας και να δώσει στην παραγωγή πετρελαίου της χώρας συνέχεια έως το 2040-2041.
Η γεωλογική δομή του «Έψιλον» είχε εντοπιστεί ήδη από τη δεκαετία του 1990. Το κοίτασμα, ωστόσο, ανακαλύφθηκε το 2000, όταν η γεώτρηση E-1 επιβεβαίωσε την παρουσία ξινού αργού πετρελαίου σε βάθος περίπου 2.800 μέτρων κάτω από τη μέση στάθμη της θάλασσας. Η επανερμηνεία των τρισδιάστατων σεισμικών δεδομένων το 2015 και η ολοκλήρωση της περιβαλλοντικής μελέτης το 2016 άνοιξαν τον δρόμο για την ανάπτυξή του.
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Πρόκειται για ένα βεβαιωμένο κοίτασμα, περίπου 3 έως 3,5 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά του Πρίνου, όπου το ζητούμενο δεν είναι όπως στις νέα γενιά παραχωρήσεων, η επιβεβαίωση της ύπαρξης ορυκτού πλούτου, αλλά η τεχνικά εφικτή και οικονομικά βιώσιμη αξιοποίηση των αποθεμάτων του.
Το «Έψιλον» διαθέτει πιστοποιημένα ανακτήσιμα αποθέματα 27 εκατ. βαρελιών πετρελαίου και έχει ήδη δώσει περιορισμένη παραγωγή από την προηγούμενη φάση ανάπτυξής του το 2019. Το σχέδιο που εξετάζεται προβλέπει έξι παραγωγικές γεωτρήσεις πετρελαίου, μαζί με συνοδευτικές γεωτρήσεις έγχυσης νερού και αερίου, και νέα εξέδρα. Η αιχμή της παραγωγής θα μπορούσε να φθάσει τα 7.000 έως 8.000 βαρέλια ημερησίως για τουλάχιστον μία πενταετία, πριν αρχίσει η φυσική της υποχώρηση.
Η επένδυση εκτιμάται σε μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ και, ανάλογα με την τελική τεχνική λύση, μπορεί να προσεγγίσει τα 500 εκατ. ευρώ. Χρειάζονται, ωστόσο, περίπου τρία χρόνια για την ωρίμανση του έργου. Η άδεια εκμετάλλευσης του κοιτάσματος ισχύει έως το 2039. Ωστόσο το σχέδιο παραμένει υπό διαμόρφωση και θα πρέπει να λάβει την έγκριση της ΕΔΕΥΕΠ.
Η σημασία του «Έψιλον» υπερβαίνει τους πρόσθετους όγκους πετρελαίου που θα μπορούσε να εισφέρει στην εγχώρια παραγωγή. Με τον Πρίνο να βρίσκεται στο τέλος του παραγωγικού του κύκλου, η ανάπτυξη του δορυφορικού κοιτάσματος μπορεί να κρατήσει ενεργές τις εγκαταστάσεις της Νέας Καρβάλης, να διατηρήσει τεχνογνωσία και θέσεις εργασίας και να δώσει στην παραγωγή πετρελαίου της χώρας συνέχεια έως το 2040-2041.
Από τη γεώτρηση E-1 στην παραγωγική συνέχεια
Η γεωλογική δομή του «Έψιλον» είχε εντοπιστεί ήδη από τη δεκαετία του 1990. Το κοίτασμα, ωστόσο, ανακαλύφθηκε το 2000, όταν η γεώτρηση E-1 επιβεβαίωσε την παρουσία ξινού αργού πετρελαίου σε βάθος περίπου 2.800 μέτρων κάτω από τη μέση στάθμη της θάλασσας. Η επανερμηνεία των τρισδιάστατων σεισμικών δεδομένων το 2015 και η ολοκλήρωση της περιβαλλοντικής μελέτης το 2016 άνοιξαν τον δρόμο για την ανάπτυξή του.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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