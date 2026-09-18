Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ: Το «ταβάνι» για ΝΔ, EΛΑΣ, ΠΑΣΟΚ, οι δύο «ψαλίδες» και ο... Μάικλ Τζόρνταν

Στην εκτίμηση ψήφου της Marc η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 31%, η ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα στο 16% και το ΠΑΣΟΚ στο 11,5% - Στη MRB η ΝΔ καταγράφεται στο 29% στην αναγωγή, η ΕΛ.Α.Σ. στο 17,4% και το ΠΑΣΟΚ στο 12,4%