Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ: Το «ταβάνι» για ΝΔ, EΛΑΣ, ΠΑΣΟΚ, οι δύο «ψαλίδες» και ο... Μάικλ Τζόρνταν
Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ: Το «ταβάνι» για ΝΔ, EΛΑΣ, ΠΑΣΟΚ, οι δύο «ψαλίδες» και ο... Μάικλ Τζόρνταν
Στην εκτίμηση ψήφου της Marc η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 31%, η ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα στο 16% και το ΠΑΣΟΚ στο 11,5% - Στη MRB η ΝΔ καταγράφεται στο 29% στην αναγωγή, η ΕΛ.Α.Σ. στο 17,4% και το ΠΑΣΟΚ στο 12,4%
Ο πήχης της αυτοδυναμίας έφτασε χθες μέχρι τον… Μάικλ Τζόρνταν. «Κι εγώ θέλω να καρφώνω στο μπάσκετ ανάποδα, όπως ο Τζόρνταν», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ΕΡΤ για τον στόχο του ΠΑΣΟΚ, βάζοντας αμέσως τη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στο «εφικτό» και τη «σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας».
Στην εκτίμηση ψήφου της Marc η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 31%, η ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα στο 16% και το ΠΑΣΟΚ στο 11,5%. Η απόσταση πρώτου και δεύτερου κόμματος φτάνει έτσι τις 15 μονάδες, ενώ Τσίπρα και Ανδρουλάκη χωρίζουν 4,5 μονάδες.
Το 31% έχει τη σημασία του, αλλά η ίδια έρευνα ανοίγει μια ακόμη πιο ενδιαφέρουσα συζήτηση: τι κυβέρνηση θέλουν οι πολίτες μετά τις επόμενες εκλογές.
Το 27,8% προτιμά αυτοδύναμη κυβέρνηση της ΝΔ, ενώ σχεδόν ίδιο ποσοστό, 27,1%, επιλέγει κυβέρνηση συνεργασίας ΠΑΣΟΚ, ΕΛ.Α.Σ. και μικρότερων κομμάτων της Αριστεράς.
Και κάπου εδώ τα ποσοστά συναντούν ευθέως την πολιτική συζήτηση που άνοιξε ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε την αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία «τη μόνη ρεαλιστική πρόταση κυβέρνησης σήμερα», ξεκαθαρίζοντας πάντως ότι δεν θεωρεί την αυτοδυναμία δεδομένη και ότι απαιτείται μεγάλη προσπάθεια για να επιτευχθεί.
Λίγο αργότερα, όταν ρωτήθηκε ευθέως τι θα έκανε εάν η ΝΔ έβγαινε πρώτη χωρίς αυτοδυναμία και αν θα απευθυνόταν στο ΠΑΣΟΚ, απέφυγε να προεξοφλήσει την επόμενη ημέρα: «Ο ελληνικός λαός είναι το αφεντικό» και θα υποδείξει ποια πρέπει να είναι η επόμενη κυβέρνηση, είπε, υπενθυμίζοντας ταυτόχρονα ότι ο ίδιος έχει υπάρξει υπουργός σε κυβέρνηση συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ.
Στη MRB η ΝΔ καταγράφεται στο 29% στην αναγωγή, η ΕΛ.Α.Σ. στο 17,4% και το ΠΑΣΟΚ στο 12,4%. Σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της εταιρείας, η ΝΔ παραμένει σταθερή, η ΕΛ.Α.Σ. υποχωρεί οριακά κατά 0,2 μονάδες και το ΠΑΣΟΚ κερδίζει 1,3 μονάδες. Η απόσταση Τσίπρα - Ανδρουλάκη διαμορφώνεται έτσι στις πέντε μονάδες.
Η δεύτερη ψαλίδα είναι αισθητά μικρότερη. ΕΛ.Α.Σ. και ΠΑΣΟΚ απέχουν 4,5 μονάδες στη Marc, 5 στη MRB, 5 στην Pulse και 3,8 στην Opinion Poll. Η τελευταία καταγράφει μάλιστα το ΠΑΣΟΚ στο 12,1%, ενισχυμένο κατά 1,6 μονάδες από την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας.
Και όταν οι τέσσερις τελευταίες μετρήσεις μπουν τελικά δίπλα δίπλα, το «ταβάνι και πάτωμα» γίνεται πολύ πιο καθαρό. Η Marc δίνει ΝΔ 31%, ΕΛ.Α.Σ. 16% και ΠΑΣΟΚ 11,5%. Η MRB 29%, 17,4% και 12,4%. Η Pulse 30,5%, 17% και 12%, ενώ η Opinion Poll 31%, 15,9% και 12,1%. Το εύρος τους, επίσης είναι εξαιρετικά στενό: 29%-31% για τη ΝΔ, 15,9%-17,4% για την ΕΛ.Α.Σ. και 11,5%-12,4% για το ΠΑΣΟΚ.
@protothema.gr 📍Μητσοτάκης: Τo ΠΑΣΟΚ θέλει αυτοδυναμία; Και εγώ θέλω να καρφώνω όπως ο Τζόρνταν - Καμία συνεργασία με Λατινοπούλου ▪️Στην πρώτη εφ’ όλης της ύλης συνέντευξή του μετά τη ΔΕΘ, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤNews με τον Παναγιώτη Στάθη, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στην ενεργειακή πίεση, αλλά και στα ελληνοτουρκικά, αναγνωρίζοντας «σχετική επιδείνωση» της τουρκικής ρητορικής και χρησιμοποιώντας τη φράση ότι «η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει». #protothema #news #tiktokgreece #greektiktok ♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
Το 31% και οι 15 μονάδεςΚαι αυτό ακριβώς αρχίζουν να μετρούν οι δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ: όχι μόνο τη σειρά, αλλά και την απόσταση κάθε κόμματος από τον στόχο του. Η Marc δίνει την πρώτη καθαρή εικόνα.
Στην εκτίμηση ψήφου της Marc η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 31%, η ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα στο 16% και το ΠΑΣΟΚ στο 11,5%. Η απόσταση πρώτου και δεύτερου κόμματος φτάνει έτσι τις 15 μονάδες, ενώ Τσίπρα και Ανδρουλάκη χωρίζουν 4,5 μονάδες.
Το 31% έχει τη σημασία του, αλλά η ίδια έρευνα ανοίγει μια ακόμη πιο ενδιαφέρουσα συζήτηση: τι κυβέρνηση θέλουν οι πολίτες μετά τις επόμενες εκλογές.
Το 27,8% προτιμά αυτοδύναμη κυβέρνηση της ΝΔ, ενώ σχεδόν ίδιο ποσοστό, 27,1%, επιλέγει κυβέρνηση συνεργασίας ΠΑΣΟΚ, ΕΛ.Α.Σ. και μικρότερων κομμάτων της Αριστεράς.
Και κάπου εδώ τα ποσοστά συναντούν ευθέως την πολιτική συζήτηση που άνοιξε ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε την αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία «τη μόνη ρεαλιστική πρόταση κυβέρνησης σήμερα», ξεκαθαρίζοντας πάντως ότι δεν θεωρεί την αυτοδυναμία δεδομένη και ότι απαιτείται μεγάλη προσπάθεια για να επιτευχθεί.
Λίγο αργότερα, όταν ρωτήθηκε ευθέως τι θα έκανε εάν η ΝΔ έβγαινε πρώτη χωρίς αυτοδυναμία και αν θα απευθυνόταν στο ΠΑΣΟΚ, απέφυγε να προεξοφλήσει την επόμενη ημέρα: «Ο ελληνικός λαός είναι το αφεντικό» και θα υποδείξει ποια πρέπει να είναι η επόμενη κυβέρνηση, είπε, υπενθυμίζοντας ταυτόχρονα ότι ο ίδιος έχει υπάρξει υπουργός σε κυβέρνηση συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ.
Η μάχη στο 2Ο Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε από τον ΣΚΑΪ το δικό του όριο ακόμη ψηλότερα: «Πολιτική αλλαγή μόνο αν είναι πρώτο το ΠΑΣΟΚ». Οι δημοσκοπήσεις, ωστόσο, δείχνουν ότι πριν από την πρωτιά υπάρχει για το ΠΑΣΟΚ ένας πιο κοντινός πήχης: η δεύτερη θέση. Και ακριβώς εκεί αρχίζει να καταγράφεται η μεγαλύτερη κίνηση.
Στη MRB η ΝΔ καταγράφεται στο 29% στην αναγωγή, η ΕΛ.Α.Σ. στο 17,4% και το ΠΑΣΟΚ στο 12,4%. Σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της εταιρείας, η ΝΔ παραμένει σταθερή, η ΕΛ.Α.Σ. υποχωρεί οριακά κατά 0,2 μονάδες και το ΠΑΣΟΚ κερδίζει 1,3 μονάδες. Η απόσταση Τσίπρα - Ανδρουλάκη διαμορφώνεται έτσι στις πέντε μονάδες.
Η σούμα των μετρήσεωνΑπό την άλλη σε πρώτο πλάνο, είναι δυο δημοσκοπικές ψαλίδες. Η πρώτη, μεταξύ ΝΔ και ΕΛ.Α.Σ., παραμένει παντού διψήφια: 15 μονάδες στη Marc, 11,6 στη MRB, 13,5 στην Pulse και 15,1 στην Opinion Poll.
Η δεύτερη ψαλίδα είναι αισθητά μικρότερη. ΕΛ.Α.Σ. και ΠΑΣΟΚ απέχουν 4,5 μονάδες στη Marc, 5 στη MRB, 5 στην Pulse και 3,8 στην Opinion Poll. Η τελευταία καταγράφει μάλιστα το ΠΑΣΟΚ στο 12,1%, ενισχυμένο κατά 1,6 μονάδες από την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας.
Και όταν οι τέσσερις τελευταίες μετρήσεις μπουν τελικά δίπλα δίπλα, το «ταβάνι και πάτωμα» γίνεται πολύ πιο καθαρό. Η Marc δίνει ΝΔ 31%, ΕΛ.Α.Σ. 16% και ΠΑΣΟΚ 11,5%. Η MRB 29%, 17,4% και 12,4%. Η Pulse 30,5%, 17% και 12%, ενώ η Opinion Poll 31%, 15,9% και 12,1%. Το εύρος τους, επίσης είναι εξαιρετικά στενό: 29%-31% για τη ΝΔ, 15,9%-17,4% για την ΕΛ.Α.Σ. και 11,5%-12,4% για το ΠΑΣΟΚ.
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