Οι επόμενες κινήσεις Τσίπρα και τα πρώτα ψηφοδέλτια της ΕΛ.Α.Σ
Οι επόμενες κινήσεις Τσίπρα και τα πρώτα ψηφοδέλτια της ΕΛ.Α.Σ
Ενας μεγάλος κύκλος περιοδειών αναμένεται να ανοίξει με ορίζοντα τα Χριστούγεννα, οπότε κλιμάκια της ΕΛ.Α.Σ, αλλά και ο πρώην Πρωθυπουργός θα περιοδεύσουν ανά την Ελλάδα
Οργανωτική επάρκεια, κοινωνική γείωση και προεκλογική προετοιμασία είναι το τρίπτυχο, πάνω στο οποίο θα κινηθεί στο εξής η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, καθώς ο πρώην Πρωθυπουργός φέρεται αποφασισμένος να θέσει το κόμμα του σε διάταξη μάχη, σε μια μακρά προεκλογική περίοδο.
Αν και οι πρώτοι μήνες ζωής της ΕΛ.Α.Σ συνιστούν ένα μικρό “θαύμα” κατά τους επιτελείς της, με δεδομένο ότι το κόμμα κατέλαβε τη δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις μη έχοντας οργανωτική και κομματική δομή, εντούτοις το αμέσως επόμενο διάστημα, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αναμένεται να ριζώσει ανά την επικράτεια.
Αυτός είναι και ο πρώτος από τους στρατηγικούς στόχους που έχει θέσει το επιτελείο του, προωθώντας την ανασυγκρότηση στις 59 εκλογικές περιφέρειες της χώρας, αλλά και δρομολογώντας την ανάδειξη όλων των κομματικών οργάνων, ώστε το ο νέος πολιτικός φορέας να μπορεί να λειτουργεί, πέραν της διαδικτυακής του πλατφόρμας. Ήδη, η πανελλαδική συνδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες υπό το Γραμματέα της ΕΛ.Α.Σ, Μίλτο Χατζηγιαννάκη σήμανε την εκκίνηση της διαδικασίας κοινωνικής γείωσης του κόμματος, ενώ το επόμενο διάστημα η προσπάθεια θα κλιμακωθεί και με την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα.
Ταυτόχρονα, το μήνυμα της εκπνοής του χρόνου στέλνει η Αμαλίας σε όσες και όσους από τους ενδιαφερόμενους πρώην και νυν βουλευτές επιθυμούν να αγκαλιάσουν το νέο κομματικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό, εμμέσως πλην σαφώς, στέλνει ένα σήμα παραίτησης από τις βουλευτικές τους έδρες σε όσους επιθυμούν να μεταπηδήσουν στην ΕΛ.Α.Σ, καθώς όπως όλα δείχνουν, η Αμαλίας είναι κατηγορηματική ως προς τις παραιτήσεις των βουλευτών και σίγουρα όχι διατεθειμένη να περιμένει τους παλιούς στο... παρά πέντε.
Στο εσωτερικό της χώρας, ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει, κατά την ΕΛ.Α.Σ, το κόμμα Σαμαρά, το οποίο θα αφαιρέσει, όπως εκτιμούν, ένα κομμάτι από το εκλογικό ακροατήριο της ΝΔ περίπου 3%, αλλά και ένα έτερο κομμάτι από τα δεξιά της ΝΔ, θεωρώντας, ωστόσο, ότι το συνολικό ποσοστό του νέου κόμματος υπό τον πρώην Πρωθυπουργό δεν θα υπερβεί το 6% τη βραδιά των εκλογών.
Αν και οι πρώτοι μήνες ζωής της ΕΛ.Α.Σ συνιστούν ένα μικρό “θαύμα” κατά τους επιτελείς της, με δεδομένο ότι το κόμμα κατέλαβε τη δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις μη έχοντας οργανωτική και κομματική δομή, εντούτοις το αμέσως επόμενο διάστημα, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αναμένεται να ριζώσει ανά την επικράτεια.
Αυτός είναι και ο πρώτος από τους στρατηγικούς στόχους που έχει θέσει το επιτελείο του, προωθώντας την ανασυγκρότηση στις 59 εκλογικές περιφέρειες της χώρας, αλλά και δρομολογώντας την ανάδειξη όλων των κομματικών οργάνων, ώστε το ο νέος πολιτικός φορέας να μπορεί να λειτουργεί, πέραν της διαδικτυακής του πλατφόρμας. Ήδη, η πανελλαδική συνδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες υπό το Γραμματέα της ΕΛ.Α.Σ, Μίλτο Χατζηγιαννάκη σήμανε την εκκίνηση της διαδικασίας κοινωνικής γείωσης του κόμματος, ενώ το επόμενο διάστημα η προσπάθεια θα κλιμακωθεί και με την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα.
Πορεία στο λαόΣυγκεκριμένα, ένας μεγάλος κύκλος περιοδειών αναμένεται να ανοίξει με ορίζοντα τα Χριστούγεννα, οπότε κλιμάκια της ΕΛ.Α.Σ, αλλά και ο πρώην Πρωθυπουργός θα περιοδεύσουν ανά την Ελλάδα, ενώ θα προηγηθούν και εκδηλώσεις για την εξειδίκευση του κομματικού προγράμματος.
Κορμός ψηφοδελτίωνΤαυτόχρονα, στην ΕΛ.Α.Σ αντιλαμβάνονται την ανάγκη να προσωποποιηθεί και η επόμενη μέρα για το κόμμα, καθώς πέραν του Αλέξη Τσίπρα, τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν την ηγετική ομάδα αποτελούν ένα ακόμη κλειδί στην προεκλογική προετοιμασία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΛ.Α.Σ αναμένεται να δημοσιοποιήσει άμεσα έναν βασικό κορμό ονομάτων για τα ψηφοδέλτιά της, προκειμένου να ανάψει το “πράσινο φως” στα στελέχη της να διεκδικήσουν την ψήφο τους από την κοινωνία, αλλά και να σηματοδοτήσει τους πρωταγωνιστές του νέου κόμματος σε πολιτικές αντιπαραθέσεις και πάνελ.
Ταυτόχρονα, το μήνυμα της εκπνοής του χρόνου στέλνει η Αμαλίας σε όσες και όσους από τους ενδιαφερόμενους πρώην και νυν βουλευτές επιθυμούν να αγκαλιάσουν το νέο κομματικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό, εμμέσως πλην σαφώς, στέλνει ένα σήμα παραίτησης από τις βουλευτικές τους έδρες σε όσους επιθυμούν να μεταπηδήσουν στην ΕΛ.Α.Σ, καθώς όπως όλα δείχνουν, η Αμαλίας είναι κατηγορηματική ως προς τις παραιτήσεις των βουλευτών και σίγουρα όχι διατεθειμένη να περιμένει τους παλιούς στο... παρά πέντε.
Σαμαράς και... ΓερμανίαΑυτό δεν σημαίνει πως ο Αλέξης Τσίπρας δεν παρακολουθεί στενά τις πολιτικές εξελίξεις παγκοσμίως, αλλά και στα ευρωπαϊκά πλαίσια, με την άνοδο της Ακροδεξιάς να προβληματίζει τον ίδιο και το επιτελείο του, σε μια υπαρξιακή στιγμή, όπως την αντιλαμβάνεται για την Ευρώπη.
Στο εσωτερικό της χώρας, ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει, κατά την ΕΛ.Α.Σ, το κόμμα Σαμαρά, το οποίο θα αφαιρέσει, όπως εκτιμούν, ένα κομμάτι από το εκλογικό ακροατήριο της ΝΔ περίπου 3%, αλλά και ένα έτερο κομμάτι από τα δεξιά της ΝΔ, θεωρώντας, ωστόσο, ότι το συνολικό ποσοστό του νέου κόμματος υπό τον πρώην Πρωθυπουργό δεν θα υπερβεί το 6% τη βραδιά των εκλογών.
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