Οι επόμενες κινήσεις Τσίπρα και τα πρώτα ψηφοδέλτια της ΕΛ.Α.Σ

Ενας μεγάλος κύκλος περιοδειών αναμένεται να ανοίξει με ορίζοντα τα Χριστούγεννα, οπότε κλιμάκια της ΕΛ.Α.Σ, αλλά και ο πρώην Πρωθυπουργός θα περιοδεύσουν ανά την Ελλάδα