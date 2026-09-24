Στο τραπέζι τριμερής Γκουτέρες με Χριστοδουλίδη και Ερχιουρμάν

Στην τελική μορφή το έγγραφο συγκλίσεων



Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τι είπε ο Γκουτέρες για Ερντογάν

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά και το έγγραφο στο οποίο τα Ηνωμένα Έθνη καταγράφουν τις συγκλίσεις που έχουν επιτευχθεί στις προηγούμενες φάσεις των συνομιλιών.Ο Νίκος Χριστοδουλίδης αποκάλυψε μετά τη σημερινή συνάντηση ότι το έγγραφο βρίσκεται πλέον «στην τελική του μορφή» και αποτελεί μέρος των ευρύτερων συζητήσεων.Για τη Λευκωσία το συγκεκριμένο έγγραφο θεωρείται κρίσιμο, καθώς η θέση της ελληνοκυπριακής πλευράς είναι ότι οποιαδήποτε νέα διαπραγμάτευση θα πρέπει να συνεχίσει από το σημείο στο οποίο διακόπηκε η προηγούμενη διαδικασία και να μην ξεκινήσει από μηδενική βάση.Ο Κύπριος Πρόεδρος τόνισε ότι η προσπάθεια γίνεται με αξιοποίηση «του κεκτημένου των διαπραγματεύσεων μέχρι και την τελευταία μέρα στο Κραν Μοντανά».Σημαντικό μέρος της συζήτησης Χριστοδουλίδη και Γκουτέρες αφορούσε και την εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Κύπριος Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ τον ενημέρωσε ότι συζήτησε διεξοδικά το Κυπριακό τόσο με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν όσο και με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.Η Λευκωσία επιδιώκει εδώ και καιρό ενεργότερη συμμετοχή της ΕΕ στην προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών, θεωρώντας ότι οι ευρωτουρκικές σχέσεις μπορούν να αποτελέσουν πρόσθετο πεδίο για τη δημιουργία κινήτρων προς την Άγκυρα. Ο Αντόνιο Κόστα είχε επαναβεβαιώσει στις 4 Σεπτεμβρίου, κατά την επίσκεψή του στην Κύπρο, τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις προσπάθειες για επίλυση και επανένωση του νησιού.Ο Νίκος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι τόσο τα Ηνωμένα Έθνη όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρούν να δημιουργήσουν τις συνθήκες που θα επιτρέψουν την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.Ο Γενικός Γραμματέας ενημέρωσε επίσης τον Κύπριο Πρόεδρο για τη συνάντησή του με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.Ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι, στην πραγματικότητα, η συζήτησή του με τον Αντόνιο Γκουτέρες ξεκίνησε από τη συνάντηση του ΓΓ του ΟΗΕ με τον Τούρκο Πρόεδρο, αλλά απέφυγε να αποκαλύψει το περιεχόμενο της ενημέρωσης που έλαβε.«Δεν θα δημοσιοποιήσω αυτά που ο ΓΓ μου έχει αναφέρει», περιορίστηκε να πει.Η αναφορά αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η στάση της Άγκυρας παραμένει καθοριστική για το αν μπορεί να ανοίξει ο δρόμος προς μια νέα ουσιαστική διαπραγμάτευση.Η διπλωματική κινητικότητα στη Νέα Υόρκη συνεχίζεται, με κοινή συνάντηση των δύο διαπραγματευτών με την Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέα του ΟΗΕ Ρόζμαρι Ντι Κάρλο και την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ για το Κυπριακό Μαρία Άνχελα Ολγκίν.Το επόμενο βήμα θα κριθεί από το κατά πόσο θα υπάρξει ανταπόκριση στην προσπάθεια του Αντόνιο Γκουτέρες για τριμερή συνάντηση. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει συμφωνημένη συνάντηση των τριών, αλλά μετά τις σημερινές επαφές η επιλογή βρίσκεται πλέον επισήμως στο τραπέζι.