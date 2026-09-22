Νέο επεισόδιο στην κόντρα ΝΔ-ΠΑΣΟΚ από το «xαριεντιζόσασταν με υπουργούς» του Φαραντούρη στη Σδούκου: Η σύγκρουση, οι απαντήσεις και τα καρφιά
Η κόντρα που εξελίχθηκε μετά την επίθεση του κ. Φαραντούρη στην κυρία Σδούκου αποδεικνύει το βάθος του ρήγματος μεταξύ της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ
Η ένταση ξεκίνησε με την κ. Σδούκου να εγκαλεί τον κ. Φαραντούρη για «χαριεντισμούς» με τη Μαρία Καρυστιανού προ μηνών και τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ να της επιτίθεται σε υψηλούς τόνους για «χαριεντισμούς» με υπουργούς, λέγοντας ότι η γνωριμία τους πηγαίνει πίσω στον χρόνο και ότι αυτός τη γνώρισε ως «Αλέκα Σδούκου».
Αποτέλεσμα αυτής της σφοδρής σύγκρουσης ήταν η Αλεξάνδρα Σδούκου να εκδώσει το απόγευμα, με την οποία χαρακτήρισε την αναφορά «υποτιμητική και σεξιστική» και να καλέσει τον Νίκο Ανδρουλάκη να προχωρήσει στην αποπομπή του Νικόλα Φαραντούρη από το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ δεν απάντησε, αν και διένειμε την ανάρτηση-απάντηση του κ. Φαραντούρη, με την οποία επεσήμαινε ότι «οι αήθεις προσωπικές επιθέσεις και προσβολές δεν θα μένουν αναπάντητες».
Η κυρία Σδούκου στην πρωινή εκπομπή του OPEN και στις διαπιστώσεις μου με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη ότι «όπως αποκαλύπτεται πολλά δημόσια πρόσωπα και κυβερνητικοί παράγοντες είχαν σχέση με τσαρλατάνους τη στιγμή που κουνούσαν το χέρι στους πολίτες ως ψεκασμένους»,… pic.twitter.com/dTopuOLfMt— Νικόλας Φαραντούρης / Nikolas Farantouris (@NFarantouris) September 21, 2026
Η άγρια κόντρα της εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας και του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να εκληφθεί ως ένα μεμονωμένο ενσταντανέ σε ένα τηλεοπτικό παράθυρο, εντούτοις αποδεικνύει το βάθος του ρήγματος μεταξύ της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, λίγους μήνες πριν από τις εκλογές που μοιάζουν εξαιρετικά δύσκολο να οδηγήσουν σε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Προς τούτο παρενέβη στη συζήτηση και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, επισημαίνοντας ότι «δεν θα συνηθίσουμε το «τέρας» των προσωπικών επιθέσεων και της «ανθρωποφαγίας» και κάλεσε τον Νίκο Ανδρουλάκη να πάρει θέση απομονώνοντας τέτοιου είδους συμπεριφορές.
Δεύτερος γύρος και καρφιάΠάντως, η Αλεξάνδρα Σδούκου δεν άφησε το περιστατικό να πέσει κάτω, εκλαμβάνοντας τις αναφορές του κ. Φαραντούρη και ως έμμεση μομφή στην κομματική της ταυτότητα, με δεδομένο το ότι έχει συνεργαστεί με αρκετούς υπουργούς προερχόμενους και από το ΠΑΣΟΚ στο υπουργείο Περιβάλλοντος, όπου υπηρετούσε. Έτσι, αργά το βράδυ η κ. Σδούκου δημοσίευσε την απόδειξη εγγραφής της στη ΝΔ, υποστηρίζοντας ότι είναι μέλος του κόμματος από το 1997 και κατηγόρησε τον κ. Φαραντούρη ως γυρολόγο της πολιτικής.
«Επειδή ο κ. Φαραντούρης έχει γυρίσει 2-3 κόμματα μόνο τα τελευταία χρόνια, δεν σημαίνει πως είμαστε όλοι ίδιοι» σημειώνει μεταξύ άλλων η κ. Σδούκου.
Μια οφειλόμενη απάντηση στον κ. Φαραντούρη και δεν θα ασχοληθώ ξανά με την περίπτωση του.— Alexandra Sdoukou (@ASdoukou) September 21, 2026
Επειδη ο κ. Φαραντούρης έχει γυρίσει 2-3 κόμματα μόνο τα τελευταία χρόνια, δεν σημαίνει πως είμαστε όλοι ίδιοι.
Γράφτηκα πρώτη φορά μέλος της ΝΔ το 1997 σε ηλικία 19 ετών. Ολοκληρώνοντας… pic.twitter.com/MKN1xTh0bI
Πάντως, ο κ. Φαραντούρης που δεν έτυχε και... θερμής υποστήριξης από το κόμμα του, βρέθηκε στο στόχαστρο και άλλων πολιτικών στελεχών. Φερ ειπείν, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη του απάντησε με μια φράση της Μαργαρίτας Παπανδρέου. «Κουίζ για τον Νίκο Φαραντούρη - για όσα αισχρά είπε σήμερα στην Αλεξάνδρα Σδούκου: “Δεν θέλαμε να είμαστε η σκιά κανενός. Θέλαμε να έχουμε τη δική μας φωνή, τη δική μας παρουσία και να κρινόμαστε γι' αυτό που είμαστε και γι' αυτό που προσφέρουμε”. Ποια το είπε; Η Μαργαρίτα Παπανδρέου που μόλις χτες έγινε η κηδεία της. Δε χρειάζεται να πω τίποτε άλλο», ανέφερε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας.
Όμως και η πρώην βουλευτής της ΔΗΜΑΡ και άλλοτε υποψήφια με το ΠΑΣΟΚ Νίκη Φούντα (πλέον ιδιωτεύει) «κάρφωσε» τον Νίκο Φαραντούρη με ανάρτηση της στο Facebook, επικαλούμενη τη συνεργασία της με την κ. Σδούκου την περίοδο που θήτευε στο γραφείο του πρώην υπουργού Γιάννη Μανιάτη. «Αυτό που ενδιαφέρει είναι πως δεν μπορεί σε πολιτική συζήτηση να είναι επιχείρημα οι χαριεντισμοί. Δεν έχω κανέναν λόγο άρα να την υπερασπιστώ ( ή να μην την υπερασπιστώ), πέρα από τον προφανή: Πέραν του ότι είναι μια γυναίκα που δούλευε πάρα πολύ, ήταν μια πολύ σοβαρή "πρώτη γραμμή υπουργείου" που απευθυνόσουν, και νομίζω αρκετά κατάλληλη υφυπουργός πλέον, ο βασικός λόγος είναι οτι ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ, και ειδικά στον δημόσιο λόγο, και ειδικά εν έτει 2026, και ειδικά απέναντι σε μια γυναίκα Υπουργό, να ακούγονται σεξιστικά σχόλια», έγραψε η κ. Φούντα.
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