Η Σδούκου δημοσίευσε την εγγραφή της στη ΝΔ, το 1997: Επειδή ο Φαραντούρης έχει γυρίσει 2-3 κόμματα, δεν σημαίνει πως είμαστε όλοι ίδιοι

Μια οφειλόμενη απάντηση στον κ. Φαραντούρη και δεν θα ασχοληθώ ξανά με την περίπτωση του. Επειδη ο κ. Φαραντούρης έχει γυρίσει 2-3 κόμματα μόνο τα τελευταία χρόνια, δεν σημαίνει πως είμαστε όλοι ίδιοι. Γράφτηκα πρώτη φορά μέλος της ΝΔ το 1997 σε ηλικία 19 ετών. Ολοκληρώνοντας τις σπουδές μου, και αφού άρχισα να ασκώ δικηγορία, είχα την τιμή, κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας, να ενταχθώ ως νομικός στο στελεχιακό δυναμικό του Ελληνικού Δημοσίου. Θέση που κατέχω εδώ και μια εικοσαετία. Πάνω από την ιδιότητα του μέλους της @neademokratia, είχα πάντα την ιδιότητα του δημόσιου λειτουργού. Εκείνου που υπηρετεί με ευσυνειδησία και ακεραιότητα τα καθήκοντα του ανεξαρτήτως κυβέρνησης και πολιτικών προϊστάμενων, όπως οφείλει ο Δημόσιος λειτουργός. Δεν αντιλαμβανόμαστε όλοι τις δημόσιες θέσεις ως κομματικά λάφυρα της εκάστοτε κυβέρνησης. Και είμαστε περισσότεροι. ΥΓ. Αναγκάζομαι να καταθέσω για πρώτη φορά την απόδειξη της εγγραφής μου, για να πειστούν ο κ. Φαραντούρης και οι όμοιοι του και να σταματήσουν τα ψέματα.